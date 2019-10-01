Россия прощается с Марком Захаровым

Россия во вторник, 1 октября, попрощается с легендарный режиссером, художественным руководителя театра "Ленком" Марком Захаровым. Сайт kp.ru будет вести прямую видеотрансляцию прощания на Новодевичьем кладбище. Она начнется в 10 часов утра по московскому времени.

Легендарный режиссер ушел из жизни в минувшую субботу, 28 сентября. Близкие люди рассказали, что Марк Захаров продолжал работать до последних дней. В декабре должна была состояться премьера постановки «Капкан». Работа над спектаклем шла полным ходом.

Режиссер не смог пережить повторное воспаление легких. Болезнь летом вылечили в Германии, где он был на реабилитации. Но она проявилась снова, уже в России. Врачи посоветовали не лететь заграницу. Однако, спасти его не удалось.