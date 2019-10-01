2019-10-01T09:45:39+03:00
Политика

Мисс Украина не захотела говорить на украинском

Девушку сразу же начали травить в соцсетях, а интервью, сделанное на «языке агрессора» быстро убрали из эфира
Дмитрий СТЕШИН
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Обладательница титула «Мисс Украина 2019» Маргарита Паша.Обладательница титула «Мисс Украина 2019» Маргарита Паша.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Слышали, наверное, от украинских политиков, стандартную фразу - «никто вам не запрещает говорить на русском!». Обычно, ее произносят при очередных гонениях на русский язык, на котором говорит больше половины Украины. На практике, в реальности, гонения выглядят так.

Маргарита Паша, «Мисс Украина 2019» не стала давать интервью программе «Светская жизнь» на украинском языке. Программу из эфира убрали, скорее всего, чтобы соблюсти так называемые языковые квоты для телевидения - 75% эфира должно быть на украинском языке.

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Спорт-это образ жизни ,он впервую очередь ,закаливает и формирует сильный ,волевой характер !!!
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Расстроенная мисс написала в своем Инстаграмме:

"Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?). Если кого-то не устраивает – отписываемся!".

Моментально, в украинских СМИ и в интернете началась травля. Маргарите советовали и «валить в московию» и «почитать Конституцию Украины».

margoritapashamargoritapasha
Нужно научиться ценить каждую минуту своей жизни !!!
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Пришлось делать второе заявление и признаваться в любви к Украине за ее «многонациональность и поликультурность», что на фоне скандала выглядело как тонкий троллинг свидомой интернет-публики. Свой отказ от интервью на украинском Маргарита Паша объяснила «плохим самочувствием» - великоукраинцы сочли такие неуклюжие извинения очередным издевательством.

Поразительно, но вся травля Маргариты в Интернете шла на русском языке, и только особо-упоротые, бывшие в меньшинстве, не ленились вставлять в чуть исковерканные русские слова латинскую букву «i».

Скорее всего, этот скандал отразится на карьере модели. Не думаю, что Маргарита сильно расстроится - она, действительно, очень красивая и необычная девушка. Соберет чемодан и уедет в Нью-Йорк или Париж. А те, кто ее травил на русском языке останутся - будут этой зимой учить украинский возле печек-буржуек. Зима ожидается холодной и не все с этим согласны. На днях, на Крещатике, поперек мурала с подвигами «Небесной сотни», кто-то написал размашисто, белой краской - «Дайте горячую воду»!

margoritapashamargoritapasha
Мудрый человек требует всего только от себя ..
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ИСТОЧНИК KP.RU

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