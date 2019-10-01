2019-10-01T11:29:14+03:00
Происшествия

«Я тебя порежу и руки оторву, если настучишь в полицию». В Москве таджик на внедорожнике угрожал мотоциклисту, которого сбил

Мигрант стал угрожать байкеру несмотря на то, что все доказательства вины приезжего были запечатлены портативной камерой на шлеме
Наталия ЕРОШКИНА
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ДТП произошло днём 14 сентября на парковке торгового центра в Марфино.ДТП произошло днём 14 сентября на парковке торгового центра в Марфино.
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Угрозами, оскорблениями и травмами закончилось для 41-летнего Василия ДТП, произошедшее не по его вине. Более того, мужчина даже не может получить возмещение нанесённого ему ущерба. И не известно, получит ли . Всё дело в том, что виновник столкновения, уроженец Таджикистана 24-летний Зафраджан, не только не застраховал свой автомобиль, но и вовсе не считает себя виновным.

— Он обвиняет меня в аварии, говорит, что права у меня куплены, ездить я не умею, что возмещать ничего не собирается. Это я неприличный язык перевожу, потому что он разговаривает преимущественно матом и оскорблениями. Угрожал, чтоб я у него никаких денег не требовал, а если обращусь в полицию - он мне руки оторвёт, порежет меня, — рассказал kp.ru 41-летний мотоциклист.

Повреждения мотоцикла и внедорожника после аварии.

Повреждения мотоцикла и внедорожника после аварии.

Столкновение произошло днём 14 сентября около 18.00 на территории парковки ТЦ Ашан в Марфино. Кадры с видеорегистратора демонстрируют, как «Тойота Ленд Крузер» под управлением Зафраджана нарушает требования знаков дорожного движения и не уступает дорогу мотоциклисту, движущемуся по главной дороге. В результате столкновения Василий получил ушибы, а его мотоцикл теперь требует значительного ремонта. Сумму ущерба ещё предстоит установить.

После ДТП сотрудники полиции установили полную картину произошедшего. По версии правоохранителей в ДТП виноват водитель внедорожника. В итоге Зафраджан был признан виновником аварии и был оштрафован на 1000 рублей за нарушение ПДД.

Авария с мотоциклистом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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