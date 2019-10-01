«Моего мнения никто не спрашивал»: Алдонин отреагировал на новость о съёмках фильма про Началову

Юле Началовой было всего 38 лет, когда она минувшей весной умерла от сепсиса. Внезапная смерть певицы и череда слухов о страшных диагнозах, которые приписывали Юле, взволновали россиян. Учитывая интерес к загадочной кончине певицы, Первый канал приступил к съемкам биографической ленты о Началовой.

Об этом сообщил в своём Инстаграме звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов (Лемар), уточнив, что он играет бывшего мужа Началовой — футболиста Евгения Алдонина, а актрисе и музе Михаила Задорнова Марине Орловой предстоит перевоплотиться в главную героиню картины.

Правда очень быстро пост и фото со съёмочной площадки Гаврилов удалил.

Чуть позже актёр объяснил «КП», что контракт не позволяет ему разглашать подробности съёмок и давать какие-либо комментарии.

Родителей певицы съёмочная группа тоже попросила пока воздержаться от комментариев. Однако, если после ухода Юли ее официальные представители возражали против съёмок различных автобиографических картин, то сейчас, ознакомившись со сценарием, решили пойти на встречу Первому каналу.

Семья певицы предоставила создателям фильма личные вещи Началовой: сценические наряды, повседневную одежду своей покойной дочери. Однако отец единственной дочери Юли Началовой футболист Евгений Алдонин не участвует в подготовке съемочного процесса.

— Да, я видел фото со съёмок, но никто со мной не встречался, не советовался. Я не имею никакого отношения к этому фильму, моего мнения никто не спрашивал.

— Но вы не против съёмок? — уточнили мы у Алдонина.

— Я никак к ним не отношусь, — подчеркнул спортсмен.

Напомним: 38-летняя Юля Началова нашла свой последний приют на Троекуровском кладбище. Артистку хоронили всем артистическим цехом. Финансовую помощь семье покойной оказали Николай Басков, Филипп Киркоров и другие знаменитости. А с местом на кладбище помогли Оксана Пушкина, Алла Пугачева и Диана Гурцкая.