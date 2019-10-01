2019-10-01T14:28:29+03:00
Экономика

Наука держит удар глобальных энергетических вызовов

Эксперты обозначили задачи для создания безопасной и эффективной глобальной энергетики
Людмила ЗИБНИЦКАЯ
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Панельная сессия "Миссия выполнима" пройдет 4 октября 2019 года в рамках Российской энергетической недели. Фото РосконгрессПанельная сессия "Миссия выполнима" пройдет 4 октября 2019 года в рамках Российской энергетической недели. Фото Росконгресс
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Лауреаты и эксперты премии "Глобальная энергия" на панельной сессии "Миссия выполнима", которая пройдет 4 октября 2019 года в рамках Российской энергетической недели, определят эффективные ведущие технологии, способные дать достойный ответ глобальным энергетическим вызовам.

Без сомнения, в решении задач по устойчивому развитию энергетики основная роль принадлежит науке, способной достичь высоких результатов в продвижении инновационных решений. Этот вопрос сейчас является первостепенным, поскольку все прогрессивное человечество стоит на пороге четвертой ступени развития глобальной энергетики, сообщает газета "Энергетика и промышленность России".

Этот процесс будет в разы отличаться по сложности от всех предшествующих трансформаций. Можно сказать, начинается новый технологический цикл в развитии глобальной энергетики, где внедрение эффективных усовершенствований, разработанных с учетом глобальных климатических изменений, будет играть ведущую роль.

Усложняется этот процесс еще и последствиями третьей ступени развития энергетики, так называемой промышленной революции с ее негативными тенденциями. Но это не должно помешать развитию и внедрению во все отрасли человеческой деятельности эффективной и безопасной энергетики, без которой невозможно всеобщее развитие.

В текущую эпоху перехода к глобальному технологическому циклу перед наукой стоят серьезные задачи в разработке и предоставлении энергетической отрасли возможности стать надежным и безопасным оплотом в решении новых задач. Поэтому политика всех развитых государств должна строиться с учетом ускоряющихся технологий и климатических изменений.

Участниками панельной сессии будут намечены ключевые задачи в научных исследованиях и определены наилучшие инновационные технологии. Которые будут способны повысить, наряду с другими достижениями, энергоэффективность и использование "чистых технологий". К месту будет сказано, что сейчас ученые всего мира работают на десятью самыми важными экологическими технологиями.

К которым, например, относится улавливание и хранение углевода (УХУ). Более 200 британских ученых разрабатывают эту возможность уменьшения выбрасываемых в атмосферу газов. А компания "EnOcean" в настоящее время разрабатывает экологическую технологию, которая позволит регулировать температуру и освещенность в жилых домах с помощью датчиков радиосигнала, сообщает сайт zeleneet.com

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