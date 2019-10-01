Умер Валерий Дуров, создатель ордена «За заслуги перед Отечеством»

Валерий Александрович Дуров был найден мёртвым в своей квартире на Староконюшенном переулке вечером 27 сентября. Ему было 76 лет.

Валерий Александрович был ведущим научным сотрудником Государственного Исторического музея, кроме того именно его считают основоположником российской фалеристики и автором идеи создания высочайшей государственной награды — ордена «За заслуги перед Отечеством».

Всю свою жизнь Валерий Александрович посвятил науке, на его счету десятки монографий и научных статей. Он первым в Советском Союзе создал классификацию отечественных и зарубежных наград. Валерий Александрович развивал фалеристику не только в научных кругах, но и в кино и литературе. В роли орденоведа он снялся в эпизодах нескольких фильмов . А так же стал лауреатом Международной премии имени академика В. П. Глушко «За пропаганду науки в литературе».

За большой вклад в науку ему неоднократно были присуждены государственные награды СССР, России, знаки отличия ФСБ и Министерства обороны РФ.