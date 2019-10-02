Шанс на добро. «Столото» поддержало акцию «Доброшрифт»

В этом году социальный проект поддержал крупнейший распространитель государственных лотерей в России «Столото».

Слова с уникальным шрифтом, каждую букву которого написали дети с ДЦП, появились на билетах 214-го тиража государственной лотереи «6 из 36» и на моментальных лотереях. Общее количество напечатанных билетов — более 650 000. Трансляция розыгрыша лотереи «6 из 36» пройдет 6 октября в 8:20 на НТВ в эфире программы «У нас выигрывают!»

— Российский потребитель пока не делает ставку на бренды с социальной ответственностью при выборе услуг и товаров, но при этом в стране растёт число людей, готовых участвовать в благотворительности. Подобные проекты не только привлекают внимание к конкретной проблеме, но и формируют ситуацию, когда компании создают для клиентов условия для помощи. Это не только про маркетинг, но и про развитие полезных гражданских инициатив, — отмечает лидер проекта, руководитель направления социальных медиа Дирекции по цифровому маркетингу «Столото» Ирина Храпченкова.

Фото предоставлено «Столото»

Билеты уже поступили в продажу по всей стране. Кроме призывов помочь детям с ДЦП, на них размещены слова «Мечта», «Шанс» и «Будущее», исполненные Доброшрифтом. Увидеть их смогут миллионы человек, в том числе участники лотерей.

«Большой бизнес становится все более социально ответственным, поддерживая те проекты, которые совпадают с его ценностями и стратегиями», — говорит операционный директор «Столото» Варвара Басанович. — Глядя на билеты, нельзя остаться в стороне и безучастно пройти мимо проблем детей с диагнозом ДЦП. Шрифт действительно добрый, от него веет теплотой. Думаю, что каждый, кто возьмет в руки специальный билет, обязательно захочет сделать что-то полезное. А таких людей будут миллионы!»

В качестве личной инициативы на протяжении разных лет «Столото» из собственных средств поддерживает спортивные федерации, а также помогает ряду благотворительных фондов. Компания выступала партнером зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 году и Национальной спортивной премии Министерства спорта РФ. Кроме того, в рамках общей стратегии в области корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», на протяжении четырех лет компания является генеральным партнером «Игр Победителей» — спортивных соревнований для детей, перенесших онкологические заболевания. А также многих других, в том числе непубличных благотворительных проектов и пожертвований.

Фото предоставлено «Столото»

Как появился «Доброшрифт»?

Подопечные фонда «Подарок Ангелу» рисовали эти буквы в специальных прописях на реабилитационных занятиях. Затем специалисты студии шрифтового дизайна «Паратайп» превратили символы в полноценный шрифт. Возможно, буквы так и остались бы просто детскими рисунками, если бы творческое начинание не поддержали общественные деятели, благотворители и коммерческие компании. Они объединились в рамках акции «Доброшрифт», чтобы вдохновить свою аудиторию на помощь детям с неизлечимым заболеванием. Шрифт приглянулся многим известным брендам, поэтому его можно будет увидеть в рекламе, в магазинах, на сайтах и в соцсетях.

Истории детей, создававших базовые символы шрифта, можно прочитать на сайте доброшрифт.рф. Там же можно скачать сами литеры, купить товары и сделать пожертвования. Все средства, собранные по итогам проекта, поступят в фонд «Подарок Ангелу», и будут направлены на реабилитацию детей с ДЦП и помощь их семьям.