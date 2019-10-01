2019-10-01T16:55:15+03:00
Звезды

«Уничижение паче гордыни»: Пугачева сделала замечание Билану

Алла Борисовна посоветовала артисту более не вспоминать неудачный концерт
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Борисовна давно благоволит к Диме БилануАлла Борисовна давно благоволит к Диме БилануФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Казалось бы, публичные извинения зрителям за «пьяное» выступление в Самаре принесены, особенные дети получили от артиста подарки и медицинскую аппаратуру, и блестяще отыгран извинительный концерт на городской площади, но Дима Билан по-прежнему переживает и кается за выход на сцену в нетрезвом виде.

— Друзья, я, как мне помнится, старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел и прощал сам неоднократно! — написал в своем Инстаграме Билан. — У меня сердце обливается кровью от того, насколько вы оказались благосклонными к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя! Да, время идёт, и что-то забывается, но этот день я помнить буду всю жизнь! Впереди множество идей и планов! Вы знаете меня, и очень давно, и я надеюсь, что такой случай из 3 тысяч концертов, которые я дал за период 17-18 лет свой жизни (можно сказать жизнь отдаю сцене!), то, что случилось — это не система, а форс-мажор, за который я несу ответственность! Но я тоже не робот, и мне свойственно, как и всем нам, что правда, ошибаться! Ещё раз — сильнейше вас уважаю за не потерянную вами человечность!

Дима Билан по-прежнему переживает и кается за выход на сцену в нетрезвом виде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима Билан по-прежнему переживает и кается за выход на сцену в нетрезвом видеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Уничижение паче гордыни. Хватит об этом, — остановила поток раскаяния Билана Алла Пугачева.

— Совершенно с вами согласен. Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу. И более сам не возвращаюсь к этому, — пообещал Примадонне артист.

Напомним: Алла Борисовна давно благоволит к Диме Билану. По словам артиста, когда несколько лет назад его загородный дом ограбили, Пугачева позвонила ему, предложила финансовую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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