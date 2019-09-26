Оранжевому автобусу - зеленый свет!

Движение без опасности

Оранжевый автомобиль «Лаборатория безопасности» добрался до Саратова еще прошлым летом. Регион присоединился к уникальному проекту, в рамках которого по все стране, от Калининграда до Приморья, открываются центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Теперь их 39. А впервые идея прозвучала на заседании президиума Госсовета РФ в марте 2016 года. Организаторами стали Госавтоинспекция МВД России совместно с РСА, Министерством просвещения и экспертным центром «Движение без опасности». Это их солидарными усилиями появились автомобили жизнеутверждающего цвета, мультяшного обаяния и чрезвычайно серьезного назначения.

Степень серьезности в очередной раз подтверждена на самом высоком уровне. 28 августа на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников отметил, что, несмотря на позитивную динамику, почти каждое восьмое происшествие на дороге происходит с участием ребенка. Каждый третий ребенок вовлечен в ДТП в качестве пешехода. О чем это говорит? Например, о том, что мы мало и плохо учим детей правилам безопасного поведения на дороге. Количество часов минимально. Работа зачастую внеклассная. Но и на этих занятиях дети получают теоретические знания.

А где отрабатывать практические навыки? Было принято решение открыть центры по профилактике и оснастить их мобильными автогородками. Президент ЭЦ «Движение без опасности» Наталья Агре уверена: «Педагоги понимают важность проблемы. Но им не хватает инструментария. Есть разные методологии, а системы нет. Открытие центров «Лаборатория безопасности» - попытка систематизировать обучение основам БДД, вооружить педагогов необходимым инструментарием, сделать образовательный процесс интересным и результативным».

Классные внеклассные

Как это работает, мы наблюдали на занятии для учеников школы № 9 г. Энгельса Саратовской области. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Татьяна Исайкина рассказала, что изучению БДД в их школе уделяют особое внимание. «Занимаемся с детьми на классных часах. Обучаем педагогов. Приглашаем инспекторов ГИБДД, которые рассказывают, как объяснять ученикам правила дорожного движения. Лаборатория безопасности у нас впервые».

График выездов составляется совместно с региональным министерством образования. Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Саратовской области, капитан полиции Виктория Вещеулова поясняет приоритеты: «Главное - школы, ученики которых уже попадали в ДТП. Затем отдаленные районы. Все-таки городские дети обучены лучше сельских. И не во всех поселках есть светофоры, пешеходные переходы, тротуары. Зачастую дети попадают под колеса потому, что им приходится двигаться по проезжей части. Каждое занятие мы адаптируем под условия конкретного населенного пункта». С момента открытия центра оранжевый автобус совершил 40 выездов по Саратовской области. 4000 учащихся были охвачены в прошлом году, в этом году количество участников увеличивается. Охвачены - в данном случае не канцеляризм, а очень точное слово, передающее степень вовлечения детей в процесс.

Ученики школы № 9 с восторгом наблюдали, как из оранжевого автобуса извлекаются велосипеды, самокаты, площадка на глазах превращается в пешеходный переход с зеброй, светофором, появляется модель автобусной остановки… Школа городская, поэтому обучение ведется на четырех площадках, демонстрирующих все элементы привычной городской инфраструктуры, обыгрываются все ситуации, в которых городской ребенок выступает участником движения.

Педагоги центра «Лаборатория безопасности» вместе с сотрудниками ГИБДД учат, как вести себя на пешеходном переходе, в общественном транспорте, за рулем велосипеда, рассказывают, почему важно пристегиваться в автомобиле, пользоваться детскими автокреслами. И сам автомобиль не стоит без дела - демонстрирует зависимость тормозного пути от скорости. Дети в восторге! Пятиклассник Влад Вишневский так и не решил, что понравилось больше, - все! А Полину Кабаняеву заинтересовала площадка «Я - велосипедист»: «Сама катаюсь на велосипеде. Знаю, что до 14 лет можно ездить только по тротуарам и что на переходе велосипедист должен спешиться. А вот почему, поняла только здесь».

Мы за них в ответе

Дети делятся впечатлениями, примеряют световозвращающие браслеты, крепят к рюкзакам брелоки. По словам капитана полиции Виктории Вещеуловой, они их носят с удовольствием. В отличие от взрослых, которые часто и не заботятся о том, чтобы их приобрести. Поэтому на занятиях «Лаборатории безопасности» световозвращатели раздают бесплатно и просят учителей провести с родителями разъяснительную беседу. Учителя слушают, снимают на смартфоны, записывают. Оранжевый автобус уедет. Но все, что они сегодня увидели, будет использоваться в дальнейшей работе с детьми, обсуждаться на педсоветах, родительских собраниях. Ведь нет ничего важнее, чем жизнь и здоровье наших детей. Мы все за них в ответе. Потому что это мы когда-то пригласили их в этот мир, не приготовив его должным образом. И теперь должны объяснить детям правила жизни в таком мире. Это как минимум. А как максимум - действительно сделать его безопасным.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».