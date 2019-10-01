2019-10-01T18:27:03+03:00
Спорт

Красно-белая чехарда: Кто должен стать новым тренером «Спартака»

Судя по всему, Олега Кононова должен сменить тренер-легионер [Опрос kp.ru]
Сергей КИРИЛЛОВ
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На красно-белом небосклоне должен появиться тренерНа красно-белом небосклоне должен появиться тренерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За 15 лет, что Леонид Федун приобрел московский футбольный клуб «Спартак», в команде сменились уже 12 тренеров. Причем, последние 12 лет российские специалисты назначались через одного с иностранцами. Специально это было сделано или нет - история умалчивает, но судя по таблице после Олега Кононова, который в воскресенье ушел в отставку, на красно-белом небосклоне должен вновь появиться тренер-легионер.

Вчера мы писали, что «Спартак» контактировал с итальянцем Дженнаро Гаттузо. А теперь появилась информация, что популярный клуб на пост главного тренера рассматривает кандидатуру немецко-итальянского специалиста Доменико Тедеско, работавшего в «Шальке-04».

А еще в воздухе летают фамилии российских тренеров - экс-спартаковцев Дмитрия Парфенова (тренер «Урала»), Валерия Карпина (тренер «Ростова»), Станислава Черчесова (освободится после сборной России летом 2020 года), плюс Курбана Бердыева (сейчас свободен)…

Все тренеры «Спартака» при Леониде Федуне

1. Невио Скала (01.01.2004 — 28.08.2004)

2. Александр Старков (10.09.2004 - 23.04.2006)

3. Владимир Федотов (30.04.2006 — 17.06.2007)

4. Станислав Черчесов (22.06.2007 — 09.08.2008)

5. Микаэль Лаудруп (13.09.2008 - 11.04.2009)

6. Валерий Карпин (18.04.2009 — 13.05.2012)

7. Унаи Эмери (21.07.2012 — 25.11.2012)

8. Валерий Карпин 2 (30.11.2012 — 17.03.2014)

9. Мурат Якин (01.08.2014 — 30.05.2015)

10. Дмитрий Аленичев (17.07.2015 — 05.09.2016)

11. Массимо Каррера ( 05.09.2016 — 22.10.2018)

12. Олег Кононов (12. 11. 2018 — 29.09. 2019)

Среднее пребывание на посту главного тренера «Спартака» — год и три месяца

ИСТОЧНИК KP.RU

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