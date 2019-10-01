"Новый Роналду" из Мадрида в Москве получил матрешку в подарок, а потом победил "Локомотив"

Во вторник, 1 октября, футболисты "Локомотива" принимали дома в матче 2 тура Лиги Чемпионов мадридский "Атлетико". В матче с один из трех самых крутых клубов Испании москвичи показали характер, дали бой, но все же проиграли со счетом 0:2.

"АТЛЕТИКО" В РОССИИ ВСТРЕТИЛИ МАТРЕШКАМИ

Мадридский "Атлетико" и "Локомотив" играли свои матчи в субботу вечером с разницей в 2 часа. Так что на подготовку к важной игре в Лиге Чемпионов у обеих команд была всего пара дней. "Атлетико" же предстоял еще путь до Москвы. В столицу России команда Диего Симеоне прилетела вечером в воскресенье, прибыв чартерным рейсом в "Шереметьево" из мадридского аэропорта "Барахас".

Мадридский "Атлетико" прилетел в Россию .

В столице России звезд одного из самых крутых клубов Испании караулили преданные фанаты. Они же "пасли" и своих любимцев возле отеля, где расквартировался мадридский клуб - "Хилтон Ленинградская".

colchoneros_de_rusia Мадридский "Атлетико" заезжает в гостиницу после прилета в Россию

В России у мадридской команды есть свой вполне официальный фан-клуб. Так что на следующий день, в понедельник, 30 сентября, за сутки до игры российские поклонники "Атлетико" были приглашены в гостиницу, где в одном из залов была устроена небольшая автограф-сессия с игроками Жоао Фелишем и Коке.

colchoneros_de_rusia Автограф-сессия футболистов "Атлетико" для своих фанатов

Болельщики "Атлетико" пришли к футболистам не с пустыми руками. Специально для их команды были заготовлены матрешки с лицами футболистов и тренеров. Коке нашел себя среди этих фигур, Жоао Фелиш - тоже.

ФУТБОЛИСТА "АТЛЕТИКО" ОГРАБИЛИ ЗА СУТКИ ДО МАТЧА

Дом футболиста "Атлетико" ограбили за сутки до матча с "Локомотивом".Фото: REUTERS

Полузащитник "Атлетико" Томас Партей, который вместе с командой приехал на матч в Москву, в день игры получил страшные новости из дома. Его дом в Испании был ограблен в день игры с "Локомотив".

Ганский футболист живет в пригороде Мадрида Боадилья-дель-Монте. И в то время, пока Партей готовился к игре против "Локомотива" в Москве, неизвестные проникли в его дом. Угрожая домработнице, они вынесли из дома деньги и другие ценности. Женщина в итоге не пострадала.

Однако же, Партей стал очередной жертвой грабежей футболистов в Испании. В последние несколько месяцев пострадали от рук преступников такие футболисты, как Альваро Мората, Лукас Васкес, Иско, Рафаэль Варан, Жорди Альба, Каземиро, Кевин-Принес Боатенг.

Партей, к слову, был на пресс-конференции перед игрой и вполне позитивно выглядел, оценивая игру соперника:

- Все матчи в Лиге чемпионов сложные, но мы думаем о том, как одержать победу. «Локомотив» – отличная команда, нам самим важно показать хорошую игру.

То есть даже и бровью не повел вечером в понедельник, общаясь с прессой.

colchoneros_de_rusia Матрешки для мадридского "Атлетико"

"ТРАГЕДИЯ" НА МАТЧЕ "МОЛОДЕЖЕК"

Традиционно в день матча основных составов в Лиге Чемпионов днем играют молодежные команды в Юношеской лиге УЕФА. И молодежь выдала просто невероятный поединок на "Сапсан Арене".

"Локомотив" неплохо смотрелся весь матч, однако "Атлетико" раз за разом отвечал опасными атаками и к середине второго тайма вел 2:0 после голов Тегии и Рикельме. Но что же началось в конце игры!!!

01.10.2019 Локомотив-м - Атлетико-м - 2:3. Обзор матча.Видеообзор матча молодежных составов юношеской Лиги УЕФА Локомотив - Атлетико Мадрид 1 октября 2019

Когда казалось, что у "Локомотива" уже нет никаких шансов, то получилось отыграть сначала один мяч. Основ после подачи со штрафного от Чернякова попал в ворота - 1:2. А следующая же атака - и опять гол! После прострела Карева мяч после удара Хлынова оказался в воротах. Счет 2:2 всего за пару минут!

Но на последней минуте матча "Локомотив" допускает ошибку в обороне и футболисты "Атлетико", выйдя в двоем на одного вратаря, забили третий гол. Испанцы выиграли 3:2 в драматичнейшей игре.

"ЛОКОМОТИВ" ПРИЕХАЛ НА МАТЧ С ОГОНЬКОМ

Обе команды появились на стадиое "РЖД Арена" за полтора часа до игры. Гости из Мадрида прибыли на матч очень обширной делегацией. Для того, чтобы вместить всех людей из "Атлетико", понадобилось аж три автобуса. И это немало удивило болельщиков, которые караулили испанский топ-клуб у входа на стадион.

Болельщики организовали для "Локомотива" коридор огня перед матчем с "Атлетико".

А вот хозяева поля появились очень эффектно на своей арене. Болельщики прямо у стадиона организовали для "Локомотива" настоящий "коридор огня". Встав вдоль дороги, они зажгли файеры. Со стороны выглядело очень эффектно.

ПИСЬМО ОТ ФАНАТОВ

Перед началом игры фан-сектор "Локомотива" развернул на всю свою трибуну огромный баннер в виде письма. На конверте написано: "Заказное", адресат: "будущему поколению столичного "Локомотива". Когда же отзвучал гимн Лиги Чемпионов, то конверт раскрылся и на фан-секторе стал виден текст письма от болельщиков - клубу.

Перфоманс фанатов "Локомотива" с письмом. Часть 1. Конверт.Фото: Евгений НЕСЫН

"Как старый локомотивец, я желаю футболистам нынешнего поколения неустанного стремления побеждать в любом турнире, юбом матче, быть патриотами общества, трудиться изо всех сил, чтобы с честью нести марку столичного клуба "Локомотив". Подпись: Виктор Васильевич Лавров.

Перфоманс фанатов "Локомотива" с письмом. Часть 2. Письмо.Фото: Евгений НЕСЫН

Лавров - это легенда клуба, который был одним из первых футболистов в истории "Локо", играл в 1931-1935 годах за команду, которая тогда носила название "Казанка". А потом уже этот коллектив стал "Локомотивом". Такая вот связь истории на первой домашней игре "Локо" в Лиге Чемпионов.

НА ПРОМАХ КОСТЫ "ЛОКОМОТИВ" НАШЕЛ ЧТО ОТВЕТИТЬ

Первая половина матча для "Локомотива" прошла достаточно хорошо. Хозяева поля играли очень строго в обороне, стараясь не делать серьезных ошибок. Правда, недочеты все равно случались. Самый опасный момент был в первом тайме у ворот "Локомотива" - после прострела с фланга форвард "Атлетико" Диего Коста промахнулся с метра, зарядив выше ворот. Простил испанец хозяев.

Диего Коста промахивается по пустым воротам в матче против Локомотива.Матч ТВ on Twitter

А вот "Локомотив" к концу первой половины матча недосчитался одного из игроков. Рифат Жемалетдинов получил травму и еще до перерыва москвичам пришлось сделать вынужденную замену. Зато именно вышедший вместо Рифата Брайан Идову в конце первого тайма едва не забил. После затяжной атаки "Локомотива" он с лету пробил из пределов штрафной "Атлетико", находясь в одиночестве. Но - тоже выше ворот, как и Коста.

Отдыхать команды ушли при счете 0:0 на табло. Для "Локомотива" - вполне неплохой расклад.

НОВЫЙ РОНАЛДУ ЗАБИЛ "ЛОКОМОТИВУ"

После того, как "Локомотив" хорошо првоел первый тайм, второй начался с холодного душа для хозяев поля. Уже на 47-й минуте матча португалец Жоау Фелиш, которому всего 19 лет и он стоит дороже Криштиану Роналду, промчался по флангу, ударил по воротам Гилерме, мяч был отбит, но вторым ударом португалец забил гол.

Жоау Фелиш и Криштиану Роналду.

Тот факт, что Фелиша не зря называют наследником Роналду, подтвердился уже совсем скоро - он оказался причастен ко второму голу. Томас Партей, который стал жертвой ограбления перед матчем, забил второй мяч в ворота "Локомотива". "Новый Роналду" - всего 19 лет от роду, а уже стоит на 10 миллионов евро дороже, чем Криштиану, играющий за "Ювентус". Через месяц оригинальный Роналду приедет в Черкизово на матч с "Локомотивом".

Жоао Фелиш открыл счет в матче против "Атлетико".Фото: REUTERS

После второго пропущенного мяча москвичи ринулись отыгрываться, надеясь сквистать хотя бы один мяч. Самый реальный момент для гола на 73-й минуте был у Гжегоша Крыховяка. Он с двух метров дважды бил по воротам, но дважды попал во вратаря "Атлетико" Яна Облака.

"Локомотив" в итоге уступил грозному "Атлетико" со счетом 0:2. И последний матч первого круга в Лиге Чемпионов команда Юрия Семина проведет на выезде через три недели. 22 октября "Локо" едет в Италию, где сыграет против "Ювентуса" в Турине. А вот мадридцы дома примут леверкузенский "Байер".

После двух туров Лиги Чемпионов наш "Локомотив" - третий в своей группе с 3 очками. Выше - только "Атлетико" и "Ювентус", с которым предстоят два следующих матча.