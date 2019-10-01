Пугачева вспомнит о дружбе с Караченцовым

21 октября в театре «Ленком» состоится вечер памяти Николая Караченцова. Концерт приурочен сразу к двум датам — 75-летию Николая Петровича и годовщине его ухода из жизни. Почтить память народного любимца соберутся артисты театра и кино, звёзды эстрады, известные поэты и композиторы. Своё участие уже подтвердили Александр Розенбаум, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Илья Резник, Нонна Гришаева, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Игорь Корнелюк, Олег Газманов, Инна Чурикова, Валерия, Алексей Рыбников, Рудольф Фурманов. Ожидается также присутствие в зале Аллы Пугачёвой. В этот вечер со сцены будут звучать самые известные шлягеры из репертуара Николая Караченцова. Так всенародно любимый хит «Что тебе подарить?» прозвучит в исполнении Сергея Степанченко, Александр Малинин споёт хулиганскую «Леди Гамильтон», а кульминацией вечера станет самая любимая песня Караченцова — «Звёзды сошли с небес…» в исполнении актёров «Ленкома» Виктора Ракова и Елены Степановой. Традиционно так сложилось, что без этого произведения вот уже много лет не обходится ни один из вечеров, посвящённых Николаю Петровичу, так как эта песня является самой знаковой в его репертуаре.

— Когда я написала песню «Звёзды сошли с небес…», то друзья уговорили меня показать её Вахтангу Кикабидзе. — делится поэтесса Елена Павловна Суржикова. — Я встретилась с Вахтангом Константиновичем, песня ему понравилась. Мы договорились о новой встрече, так как он должен был привезти с собою свой музыкальный коллектив и записывать песню здесь, в Москве. Но тут началась «Революция роз» в Грузии и Кикабидзе приехать не смог. Думаю, значит — не судьба! Позвонила Коле Караченцову. Говорю: «У меня есть новая песня». Караченцов прослушал диск с демо-записью и говорит: «Лена, я ничего подобного не слышал. Это хит!». Приехали мы с ним в студию звукозаписи и буквально за пару часов песню записали. Как сейчас помню, это было в июле 2004 года, наша последняя с Колей запись… А через полгода — несчастье. Караченцов попадает в автокатастрофу. Но так получилось, что именно под нашу песню «Звёзды сошли с небес…» Николай Петрович первый раз появился перед зрителями после аварии. Это было в киноконцертном зале «Пушкинский». А на 70-летии Коли эта песня звучала со сцены «Ленкома» в исполнении его коллег по театру».

Пугачева вспомнит о дружбе с КараченцовымФото: Борис КУДРЯВОВ

А композитор и музыкант Дмитрий Данин, работавший вместе с Максимом Дунаевским в ансамбле «Фестиваль», поведал о том, как Николай Караченцов записывал песню «Кленовый лист», которая принесла ему первую известность на эстраде:

— Вообще добиваться от Николая Петровича безупречного вокала мы с Максимом Дунаевским приноровились когда в студии Ленкома писали песни к фильму «Маленькое одолжение», в котором Караченцов играл роль эстрадного певца. Часов шесть записывали песню «Кленовый лист»... Коля был напряжён, всё заметнее переживал, оттого ещё реже попадал в ноты... Измучились все, устали... Максим Дунаевский — композитор песни — не выдержал такого «издевательства», уехал. Сделали перерыв, пошли в буфет и (это было ещё до начала антиалкогольной кампании в стране) немного «смягчили горло»... Невероятно, но факт: вернувшись в студию, Караченцов спел практически идеально свой впоследствии хит — «Кленовый лист». А слова, которые невнятно произнёс, вклеили из других дублей! В те времена мы всё писали на магнитофоны, в живую, не было ещё тюнинга! На подпевках — Павел Смеян, Людмила Ларина и, припоминаю, Елена Рудницкая были... На следующий день приехал Дунаевский, послушал запись и ему очень понравилось.