Движение - жизнь!

Эту фразу, некогда сказанную Аристотелем, сегодня будут повторять часто. 1 октября мир отмечает День пожилого человека. С трибун разной высоты, с экранов телевизоров, по радио и прочим привычным и доступным для чествуемых Older Persons каналам их в очередной раз призовут к активности и движению вперед. Сотрудники Госавтоинспекции, конечно, присоединяются. И с Аристотелем они в целом согласны. С одной оговоркой: движение – это жизнь, но только тогда, когда все участники соблюдают правила безопасности.

По всей стране, от края до края, звучат слова заботы

Логично предположить, что эти самые правила пожилому человеку известны не хуже, чем нам с вами. Как-никак у него в бэкграунде – тысячи дорог. И раз уж дожил до преклонных лет, надо думать, переходил он их в положенном месте, на разрешающий сигнал светофора. То есть, по идее, знания правил дорожного движения у пожилых людей давным-давно должны были закрепиться на уровне навыка. По идее – да, а по жизни – увы! По жизни старики продолжают пополнять печальную статистику смертей на дорогах. Все эти бабушки и дедушки, неспешно ковыляющие наперерез бешеному транспортному потоку, – как осторожно они ощупывают клюками дорожное покрытие и как неосторожно не смотрят по сторонам! Эти согбенные фигуры в темном, растворенные во тьме и внезапно проявляющиеся в свете фар! Кто они?! Сбывшийся наяву страшный сон водителя? Пожилые дорожные анархисты?! Нет – обычные старики. Их действия зачастую имеют самые трагические последствия. И если эти действия совершены дееспособным гражданином, закон признает его виновным. Ибо нормы права общеобязательны. Но и законы природы мы пока отменить не в силах. Согласно этим законам природа последовательно отбирает у людей «третьего возраста» все, чем одарила их при рождении: остроту зрения, чуткость слуха, подвижность – физическую, ментальную, психическую. Новые знания даются с трудом, все, что знали прежде, забывается. День ото дня старики всему разучиваются. Да, они сопротивляются. И, да, мир, как умеет, помогает им противостоять природе. В 2002 году прописали Мадридский план действий по проблемам старения. На тысячу лет вперед! Но это такие глобальные, такие долгосрочные, неохватные в пределах человеческой жизни планы. А между тем, каждый день пожилые становятся жертвами дорожных происшествий – и по причине своих ограниченных возможностей, и по причине нелояльности водителей. Драматизировать ситуацию бессмысленно – от этого лучше не станет. Но привлекать к ней внимание надо обязательно.

В День пожилого человека автоинспекторы поздравили старших участников дорожного движения и пешеходов

Собственно, этим и занимаются сотрудники Госавтоинспекции. Всегда! Просто в День пожилого человека мероприятия и акции носят более торжественный, праздничный характер. Меньше тревожности, больше улыбок и слов признательности. Стараются охватить всех возрастных участников дорожного движения: и пешеходов, и водителей, и пассажиров. В каждом регионе – своя программа. Автоинспекторы Омской области поздравляют самого старшего и самого дисциплинированного водителя – боле 62 лет за рулем! В Псковской области навещают ветеранов войны, в Курской – дома престарелых, больницы, центры досуга пожилых людей, в Волгоградской – сотрудники Госавтоинспекции поздравляют и благодарят ветеранов службы. Астрахань, Тыва, Чувашия, Крым…. По всей стране, от края до края, звучат слова заботы, вручаются памятки, световозвращающие аксессуары – все для безопасности тех, кто заслужил право на спокойную старость. Юидовцы устраивают концерты для бабушек и дедушек, вместе с инспекторами ДПС дежурят у пешеходных переходов, помогая переходить дорогу, напоминают о правилах дорожного движения. Хочется верить, что пожилые люди постараются им следовать. Потому, что поняли, почувствовали – они нам нужны и важны. Ведь люди, как скрипки – пока есть хотя бы одна, последняя струна, они не становятся деревьями. Впрочем, желание и возможность – вещи разные. Не исключено, что желание следовать правилам есть, а возможности – физической, психической, когнитивной или какой еще – нет. Поэтому, с большой долей вероятности допускаем, что, несмотря на все усилия Госавтоинспекции и неравнодушной общественности, пожилые пешеходы, равно как и пожилые водители и впредь будут, мягко говоря, нас нервировать. Злиться на них – это все равно, что злиться на мироздание. Тут уж ничего не поделаешь. Просто будем внимательны и терпеливы. Постараемся научиться принимать и уважать тот процесс, следуя которому они храбро идут в детство. Пожелаем им безопасной дороги и проследим, чтобы она действительно была такой. В конце концов, нам всем ее не миновать.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».