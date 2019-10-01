«Сказала, что муж украл все деньги»: подруга Елены Ищеевой подставила ее супруга на 3 миллиона рублей

Экс-телеведущую шоу «Принцип домино», а теперь акционера одного из крупнейших финансовых порталов Елену Ищееву кинули на деньги. Подруга заняла у нее 3 миллиона рублей, написала расписку и ушла в закат.

— Дизайнер интерьеров Анна Гутлина вкрадывается в доверие, жалуется на злого мужа, выбивает слезу и забирает деньги в долг, которые не отдает и отдавать не собирается в принципе. На вид респектабельна и учтива, внутри холодна и расчетлива, — написала бизнесвумен на странице в «Фейсбуке».

Елена Ищеева и Анна Гутлина жили в одном подъезде и много лет ходили в один салон красота — болтали за укладкой.

— Я обратила внимание на симптоматичную, ухоженную, хорошо одетую даму, мы разговорились. Оказывается, она владелица дизайнерской студии, а я тогда как раз создавала свое комьюнити деловых женщин и пригласила ее в этот клуб. Она сходила на пару встреч, вела себя обособленно, но мило. А потом мы вместе поехали в Армению на Новый год. У нее еще мама умерла в те дни, я думала, она улетит. Но она осталась. Плакала, но не сорвалась с места и не поехала к маме. Надо было тогда задуматься, — вспоминает Ищеева.

Дизайнер Анна Гутлина

Елена пригласила дизайнера в загородный дом. Тогда Анна захотела помочь подруге с ремонтом, но телезвезда отказалась: дизайнер интерьеров не могла отличить элементарные вещи.

Весной 2019 года у Анны Гутлиной резко изменилось настроение. В салон дизайнер стала ходить очень грустная.

— Я же человек нормальный, если я дружу, то дружу. Я спросила, что случилось. Аня рассказала душещипательную историю, как ночью муж ворвался к ней в квартиру, забрал все ее украшения и деньги. Срочно нужны были деньги, чтобы закрыть кассовый разрыв. Я была на мероприятии и сказала: «Давай я сутки подумаю, мы с Филом (муж Елены Ищеевой, — прим. ред.) поговорим, посоветуемся», — делится телезвезда.

Подруга разыскала номер мужа Ищеевой, позвонила ему, а тот — как человек порядочный — отдал деньги дизайнеру. Все как надо: дизайнер даже расписку составила. Деньги дали в долг 22 июня, но их до сих пор не вернули.

— После долгих переписок она скинула 500 тысяч рублей. Мы договорились о регулярных платежах — хоть и небольших, но постоянных. Но денег так и нет. Потом я ей напомнила — она перевела 40 тысяч рублей, милостыня. Вчера звонила ей. Она бросила трубку, а потом сказала, что не хочет общаться в таком тоне, — призналась Елена Ищеева.

Теперь исполнительный директор одного из финансовых порталов собирается обращаться в коллекторское агентство. В то, что суды помогут разрешить ситуацию, Елена Ищеева не верит:

— Возмездие приносит моральное удовлетворение. Я хочу, чтобы ее бизнес больше не существовал. Может, она собирается в суд — велком, расписка на 3 миллиона рублей еще жива.

Фрагмент расписки

Кстати, в комментариях под постом нашлись люди, которые тоже пострадали от дизайнера интерьеров.

— Она была начальницей моего бывшего мужа, — пишет Александра Жаркая. — Набирала дорогих заказов и кидала клиентов. Наворовала денег, свалила вину на своих подчиненных, которые ничего об этом не знали и выкинула их всех без зарплаты за несколько последних месяцев работы. Потом открыла новую фирму, как ни в чем не бывало? и продолжила воровать. А еще она домогалась своих молодых сотрудников и угрожала им увольнением, если они на нее не велись...

Сама Анна Гутлина никак ситуацию не комментирует.