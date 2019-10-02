2019-10-02T01:07:23+03:00
Звезды

Называет себя королевой: эффектная брюнетка с шикарным декольте стала крестной правнучки Алисы Фрейндлих

Маленькую Сонечку крестили в Санкт-Петербурге
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Эффектная брюнетка с шикарным декольте стала крестной правнучки Алисы ФрейндлихЭффектная брюнетка с шикарным декольте стала крестной правнучки Алисы ФрейндлихФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Внучка Алисы Фрейндлих в июне родила дочку Соню. А 30 сентября Анна Мышинская и ее супруг Алексей крестили малышку в Санкт-Петербурге. На таинстве присутствовали только самые близки и родные пары. В этот день Аню поддержали ее мать Варвара и бабушка Алиса Бруновна.

Среди гостей оказалась и близкая подруга внучки 84-летней звезды фильма "Служебный роман". Именно она стала крестной матерью Сонечки. Анна Амбарцумян гордится дружбой с членами знаменитой династии. В соцсетях она опубликовала несколько фотографий из церкви.

"Я рада, что семья, глубоко уважаемая мной, к которой отношусь с искренней теплотой и любовью, выбрала меня на такую ответственную роль - крестной мамы замечательной девочки, правнучки великой актрисы Алисы Фрейндлих. Сонечка, ты взяла самое лучшее от своих мамы и папы, от дедушек и бабушек", - написала эффектная брюнетка с пышной грудью.

annaambqueen7annaambqueen7
Я рада, что семья, глубоко уважаемая мной, к которой отношусь с искренней теплотой и любовью, выбрала меня
769 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

И тут же добавила: " Да-да-да, как видите по фото, я готова вечно обнимать Алису Бруновну, Варвару, свою близкую подругу Анюту (мы вместе почти 20 лет) и теперь уже крестную доченьку Сонечку. Люблю вас, люди мои дорогие".

Стоит отметить, что Анна называет себя ведьмой и королевой, водит дружбу со змеями и проводит магические обряды. Она помогает привлечь деньги с помощью заклятий, а также изготавливает амулеты и снадобья.

annaambqueen7annaambqueen7
Анна Амбарцумян
25570 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

При этом в соцсетях Анна рассказывает о своих успехах, а неугодных подписчиков ставит на место. "Я никогда не называю невинных людей рабами. Это клеймо получают лишь ничтожества, завидующие мне и безуспешно пытающиеся вот уже столько лет пресекать мои интересы. Ключевое слово - безуспешно, ибо я королева, а они лишь рождены целовать землю, по которой хожу", - заявила недавно крестная правнучки Фрейндлих.

annatarasovaannatarasova
Дочь Алисы Фрейндлих - Варвара
565 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, внучка Алисы Фрейндлих продолжает творческую династию, хотя предпочла профессию продюсера, а не актрисы. Аня Мышинская всегда скрывала личную жизнь от посторонних глаз. Она не афишировала свадьбу с Алексеем Мышинским, да и о беременности не рассказывала вплоть до самых родов. Ранее она признавалась, что материнство полностью изменило ее взгляды на жизнь. Находясь в декрете, девушка проводит все свободное время с дочерью. "Соня дарит нам столько любви, нежности, ласки, слез. Имя, которое мы выбрали, совсем не выполняет одну из своих функций. Доча родителям расслабиться не даст", - рассказывала Мышинская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Порошенко предсказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Парламент Голландии потребовал от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Замглавы специального управления ФПС МЧС России покончил с собой
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
Грузия зафиксировала рекордное снижение турпотока за последние 10 лет
США согласовали продажу 150 ракет и двух комплексов Javelin Украине
В Сахалинской области с 1 октября заработала горячая линия «Спросить онколога»
Первый тайм матча Локомотив - Атлетико завершился вничью 0:0
Россия позитивно оценивает итоги заседания контактной группы по Донбассу
США и КНДР возобновляют переговоры
Эквадор покинет ОПЕК в 2020 году
Глава Тульской области Алексей Дюмин: «До 2021 года в регионе построят 18 дошкольных учреждений»
Фанаты встретили "Локомотив" перед игрой с "Атлетико" огненным коридором
Захарова с иронией отнеслась к созданию группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 83%
Матч Локомотив - Атлетико: Смолов, Крыховяк и Баринов появятся в стартовом составе "Локомотива"
Матч Локомотив - Атлетико: Фелиш, Диего Коста и Мората выйдут в стартовом составе "Атлетико"
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $59
В Госавтоинспекции задумались о введении в автошколах спецкурсов против агрессии на дорогах
Турция готова самостоятельно создать зону безопасности в Сирии
Том Круз встретился с Зеленским в Киеве
Разведение войск в Золотом и Петровском запланировано на 7 октября