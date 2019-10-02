Называет себя королевой: эффектная брюнетка с шикарным декольте стала крестной правнучки Алисы Фрейндлих

Внучка Алисы Фрейндлих в июне родила дочку Соню. А 30 сентября Анна Мышинская и ее супруг Алексей крестили малышку в Санкт-Петербурге. На таинстве присутствовали только самые близки и родные пары. В этот день Аню поддержали ее мать Варвара и бабушка Алиса Бруновна.

Среди гостей оказалась и близкая подруга внучки 84-летней звезды фильма "Служебный роман". Именно она стала крестной матерью Сонечки. Анна Амбарцумян гордится дружбой с членами знаменитой династии. В соцсетях она опубликовала несколько фотографий из церкви.

"Я рада, что семья, глубоко уважаемая мной, к которой отношусь с искренней теплотой и любовью, выбрала меня на такую ответственную роль - крестной мамы замечательной девочки, правнучки великой актрисы Алисы Фрейндлих. Сонечка, ты взяла самое лучшее от своих мамы и папы, от дедушек и бабушек", - написала эффектная брюнетка с пышной грудью.

annaambqueen7 Я рада, что семья, глубоко уважаемая мной, к которой отношусь с искренней теплотой и любовью, выбрала меня

И тут же добавила: " Да-да-да, как видите по фото, я готова вечно обнимать Алису Бруновну, Варвару, свою близкую подругу Анюту (мы вместе почти 20 лет) и теперь уже крестную доченьку Сонечку. Люблю вас, люди мои дорогие".

Стоит отметить, что Анна называет себя ведьмой и королевой, водит дружбу со змеями и проводит магические обряды. Она помогает привлечь деньги с помощью заклятий, а также изготавливает амулеты и снадобья.

annaambqueen7 Анна Амбарцумян

При этом в соцсетях Анна рассказывает о своих успехах, а неугодных подписчиков ставит на место. "Я никогда не называю невинных людей рабами. Это клеймо получают лишь ничтожества, завидующие мне и безуспешно пытающиеся вот уже столько лет пресекать мои интересы. Ключевое слово - безуспешно, ибо я королева, а они лишь рождены целовать землю, по которой хожу", - заявила недавно крестная правнучки Фрейндлих.

annatarasova Дочь Алисы Фрейндлих - Варвара

Напомним, внучка Алисы Фрейндлих продолжает творческую династию, хотя предпочла профессию продюсера, а не актрисы. Аня Мышинская всегда скрывала личную жизнь от посторонних глаз. Она не афишировала свадьбу с Алексеем Мышинским, да и о беременности не рассказывала вплоть до самых родов. Ранее она признавалась, что материнство полностью изменило ее взгляды на жизнь. Находясь в декрете, девушка проводит все свободное время с дочерью. "Соня дарит нам столько любви, нежности, ласки, слез. Имя, которое мы выбрали, совсем не выполняет одну из своих функций. Доча родителям расслабиться не даст", - рассказывала Мышинская.