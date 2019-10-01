Бунт детских врачей — по-взрослому беспощадный

Новость о том, что аж 26 врачей ведущего онкоцентра страны подали заявление об увольнении, взорвала информпространство. До этого момента широкой общественности даже и не было известно, что, оказывается, в НИИ имени Блохина вообще есть какие-то проблемы. А тут - такой скандал.

«КП» попыталась разобраться, что же произошло, и поговорила со всеми сторонами конфликта — врачами, устроившими бунт, дирекцией НИИ и родителями маленьких пациентов.

«ЗАРПЛАТЫ МАЛЕНЬКИЕ, УСЛОВИЯ УЖАСНЫЕ...»

Началось все с короткого, но емкого видеообращения, которое записали и выложили в сеть ведущие онкологи детского подразделения НИИ. На видео их четверо — два зама директора института детской онкологии Максим Рыков и Георгий Менткевич (выдающийся специалист, основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга). И два врача онколога: Наталья Субботина и Василий Бояршинов. Но говорят они от целого коллектива из 26 человек.

«Новое руководство (имеется ввиду недавно назначенный директор НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева, — ред.) не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны… Дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях: на стенах плесень, нет вентиляции, палаты переполнены. При этом уже 20 лет ведется строительство новых корпусов… Новое руководство стало заниматься борьбой с коллективом, а начисление зарплат превратилось в закрытый процесс, направленный на выдавливание неугодных… Своими действиями новое руководство поставило под угрозу жизни детей».

Одним словом — зарплаты маленькие, условия ужасные, дети, которые и так на грани жизни и смерти, оказались под новым ударом. Врачи требуют уволить нового директора, разобраться со строительством нового корпуса и зарплатами. Иначе массового увольнения не избежать.

Скандал моментально вышел за пределы НИИ. И теперь понять, что происходит, вообще невозможно. Кто-то говорит - бунтарям из НИИ уже «указали на выход». Кто наоборот - оставили. То уволенных 5, то все 26...

Здание онкоцентра имени Блохина в Москве.Фото: YouTube

Сотрудники-бунтари: Утром нам звонил Рошаль и кричал в трубку

Замдиректора Максим Рыков в телефонном разговоре с «КП»:

- Я говорил и еще повторю — то, что делает новый директор, разрушает институт. Я работаю в детском онкоцентре уже 13 лет. Здесь давно уже глубокий финансовый кризис, который в последние месяцы только усугубляется. Достроить новые корпуса не могут уже сколько лет! Отделения переполнены. Здания построены еще в 70-е годы и ни разу в них не делался капремонт. Тяжело больные дети лежат в палатах с плесенью на потолке, вентиляции нет! Это разве нормально? А теперь и зарплаты врачам снизили в несколько раз. При этом нам каждый день говорят: увольняйтесь, увольняйтесь. Новый директор Светлана Варфоломеева явно хочет привести своих людей из НИИ имени Рогачева вместо нас. И даже этого не скрывает. Утром мне звонил Леонид Рошаль, он кричал в трубку, как мы можем массово уволиться? Что это неэтично! Но мы по сути как раз выполняем требования нового директора.

Замдиректора Максим Рыков

- Вам конкретно снизили зарплату?

- По мне судить пока невозможно, так как я был в отпуске как раз с июня, а сейчас на больничном. Отпускные получил еще по старому окладу - 140 000 рублей. С июня как раз резко и начали снижать зарплаты всем, объясняя это техническим сбоем, разрешить который обещают не раньше, чем к Новому году. Квитки о начислении другим сотрудникам я вам могу предоставить (см. иллюстрацию). В них оклады 40 000, а у некоторых даже 10 000 рублей. При этом Иван Стилиди (директор всего НИИ имени Блохина) уже на двух пресс-конференциях объявил, что врачи получают чуть ли 170 000 рублей. Но это вообще не правда. И многие мои коллеги возмущены таким его заявлением. Зарплатами врачей в НИИ Блохина уже заинтересовались в СК. Они будут проверять все финансовые документы. Кстати, обратите внимание, что ни на одну встречу с журналистами нас не пригласили даже. Это о многом говорит.

В распространенном видеообращении медики онкоцентра имени Блохина говорят о несправедливом распределении зарплаты.Фото: YouTube

- По вашему обращению будет работать СК?

- Нет, мы туда не писали. Они сами обо всем узнали и собираются затеять проверку.

- Пишут, что и вас и Менткевича уволили…

- Нет. Я же уже говорил, что сейчас на больничном. А Георгий Людомирович, насколько мне известно, на рабочем месте. Но с поста завотделением ТКМ (трансплантации костного мозга, — ред.) его убрали. Еще в сентябре.

- Так сколько реально заявлений об увольнении легло на стол директору?

- Уже больше 10. Сегодня приходили сотрудники в сопровождении журналистов в отдел кадров. Знаю, что многие собираются последовать их примеру: медсестры, онкологи. Люди просто пока подыскивают другое место.

Георгий Менткевич — сотрудник НИИ с 1991 года — ничего никому не комментирует.

Мнение руководства НИИ имени Блохина: «Кто эти мифические 26 человек понятия не имеем, все на своих местах»

Между тем, руководство Института с появлением скандального видео заняло очень грамотную позицию — не отмалчиваться (как это часто в таких случаях бывает), а отвечает абсолютно на все вопросы журналистов. В тот же день, как Интернет взорвался обращением врачей, в здании онкоцентра была устроена экстренная пресс-конференция. А на следующий день — 1 октября брифинг прошел в главном информагентстве России.

- Никакие ультиматумы я не принимаю, - жестко заявил директор института имени Блохина Иван Стилиди. - По какой такой причине я должен уволить уважаемого специалиста Светлану Рафаэлевну Варфоломееву? Кроме претензий некоторых сотрудников отделения трансплантации костного мозга ни у кого их больше нет. Наоборот! Так же я не намерен увольнять и этих самых сотрудников. Да, с поста и.о. завотделением Менткевич освобожден, но он по прежнему замдиректора Института и перед ним много задач стоит. Но даже если все разом уволятся, дети не останутся без высококвалифицированной помощи. Нас поддержат коллеги. Есть кому лечить детей, слава богу мы не в пустыне, а в Москве.

Директор института имени Блохина Иван Стилиди

Заработок врачей, как заявил Стилиди, 169 000 - у научных сотрудников, у врачей - 179 000, медсестры получают 86 000, санитарки по 66 000. Иван Сократович возмутился и тем, как ведут себя бунтари и даже предположил некий заговор извне.

- От своих коллег я не получил обращения по поводу недовольства ни в устной, ни в письменной форме. Почему-то сразу письма были отправлены президенту, в интернет и СМИ. Видимо, цель была иная — падение того, что мы развивали многие годы. Подозреваю, что у этого спектакля сценаристы и режиссеры не из нашего онкоцентра. А что касается плесени на видео, так эту плесень наша дорогая Светлана Рафаэлевна и обнаружила, и заставила боксы закрыть и изолировать. А вовсе не те самые доктора, кто эти картинки теперь демонстрируют.

Комиссия Минздрава: Когда мы пришли с проверкой, бунтари заперлись в кабинетах

Комиссия Минздрава из 23 человек работает в НИИ Блохина уже с 12 сентября. И будет работать дальше, до 10 октября точно. Входит в состав этой комиссии и главный детский онколог России, академик Александр Румянцев (учитель и бывший руководить Варфаламеевой, — ред.).

- Новые корпуса готовятся к сдаче уже в I квартале будущего года. И все 110 дней на своем посту Светлана Рафаэлевна как раз занималась расширением и модернизацией. И не успела она вступить в должность, как сразу же провела новое совещание по завершению строительных работ в новых корпусах. До этого подобных совещаний не проводилось, - заверил Румянцев. - Пока никаких нарушений комиссией не выявлено. Побывал я лично и в том отделении, где работают возмутители спокойствия. При моем появлении профессор Менткевич и некоторые его коллеги закрылись в своих кабинетах и ни в какие диалоги вступать не стали. Но со мной на обходе были все лечащие врачи, говорили мы и с родителями пациентов. Все недоумевают, почему именно в этом отделении возник конфликт, а не в целом центре. При этом никаких оснований, кроме личных амбиций, мною не установлено. И их требования не подтвердились — ни по зарплатам, ни по увеличению бумажной работы - ничего. Я могу сказать, что столкнулся с удивительными для себя вещами — тайная запись обсуждения больных, запугивание родителей и детей тем, что врачи покинут свой пост. Боюсь, наш тесный круг медиков не сможет больше принимать специалистов, которые повели себя так неэтично.

Вскользь Румянцев сказал и о том, что сотрудники НИИ имени Рогачева (института, откуда и пришла Варфаламеева, - ред.) были привлечены к работе. Лекционной.

По официальной информации на 1 октября 2019 года заявление об увольнении подали всего 5 человек. И ни одно из них пока не рассмотрено.

- Кто эти мифические 26 недовольных специалистов мы даже не в курсе, - недоумевает пресс-секретарь онкоцентра Нина Рыкова. - При этом нас ими постоянно шантажируют. Пока же абсолютно все наши врачи и медперсонал на месте, ни один человек не уволен.

Мнение родителей пациентов: «Мы на стороне своих детей»

Конечно, все эти скандалы и распри не могли остаться в стороне от родителей.

- Мы все эти новости узнаем из Интернета, - рассказала «Комсомолке» глава пациентской организации родителей детей с нейробластомой Анастасия Захарова. - Скандал идет с лета, и я была в НИИ, встречалась с семьями, которые сейчас там лечатся. Однозначно, что люди не хотят принимать ничью сторону, они на стороне своих детей и им главное — получать лечение. Пока врачи на месте и все спокойно, никаких перебоев нет. Но все мы очень волнуемся. Все же такой громкий скандал. Честно говоря, и не припоминаю подобных.

- А вся эта плесень на стенах? Она-то есть?

- Никогда жалоб на условия в больнице не было. В палатах и отделениях все очень прилично. А вот открытия новых корпусов все действительно ждут давно. Я в теме с 2015 года, и все время слышу, что их откроют «вот-вот». Только «вот-вот» никак не наступает. Палаты переполнены. И вообще по стране маленьких пациентов гораздо больше, чем мест в больницах. Что касается НИИ Блохина, то попасть сюда — большая удача. Это одно из лучших лечебных заведений России.

- С лекарствами перебои есть? Или, может, как некоторые уже подозревают - с вымогательством взяток врачами?

- Я лично ни от кого не слышала. Но вы не найдете объективного мнения пациентов никогда. Мы и сами иногда удивляемся, что люди лечатся в одно и тоже время, а отзывы у них абсолютно разные. Но тут многое зависит от результатов лечения. И если, не дай Бог, ребенок погибает, то конечно вы от мамы с папой ничего хорошего не услышите.

Вот такие бунт, неразбериха, и противостояние врачей, приправленные угрозами массового увольнения. И пока же понятно одно — все стороны конфликта упрямо стоят на своем.

А пациенты...

Пациенты лечатся, все по плану.

Пока.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Главный детский врач России Леонид Рошаль: «Собрались уходить»? А детей лечить кто будет?!

- Мне очень больно от того, что я слышу. Мало грязи о врачах. Итак создали атмосферу, будто у нас в стране врачи-убийцы, а теперь еще и склочники?! За открытие новых корпусов мы бьемся еще со времен Дурнова (экс-директор НИИ Блохина). Как минимум уже 15 лет. Многое сдвинулось вперед, а корпус так и не сделан. Но несмотря на условия, Институт работает хорошо. Я попросил телефон Рыкова и Менткевича и сегодня утром им позвонил, спросил — какие ваши главные жалобы. У кого конкретно снижены зарплаты, назовите. «У нас таких списков нет, но если нужно, мы их соберем». Я сбросил им свой электронный адрес и попросил прислать мне факты, ничего пока нет. Конечно, чтобы снять напряженность и эмоции, я бы предложил ввести мораторий — и с приходом нового руководства в любое лечебное учреждение запретить как минимум полтора года увольнять сотрудников. Но даже если Рыков и Менткевич окажутся на 100% правы, я их все равно не поддержу. Что значит «собрались уходить»? А лечить детей кто будет?! Коллективное заявление об уходе — это безобразие!

Врачи детского онкоцентра имени Блохина угрожают массовым увольнением.

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