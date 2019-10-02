Какой пластик может стать ядовитым в микроволновке или от горячего кофе

В России, как и во многих других странах, существует семь видов маркировки для пластиковой продукции, в том числе для различных видов упаковки. Каждый из них имеет свое буквенное обозначение и цифру (см. таблицу).

7 самых популярных видов пластика

Какие можно сунуть в микроволновку

Почти все перечисленные виды пластика не предназначены для использования при температурах выше 80 градусов. Пластиковая посуда для разогревания в СВЧ-печи должна иметь специальную маркировку. Даже если контейнер сделан из термоустойчивых полипропилена и поликарбоната, только значок с микроволновой печью может указывать на то, что контейнер можно использовать таким образом, сообщает "Роскачество".

Исключением являются полипропилен (ПП 5) и поликарбонат (для него нет отдельного цифрового обозначения, этот пластик будет маркироваться цифрой 7).

Дело в том, что в микроволновой печи температура может быть даже выше, чем предельная отметка для ПП 5 (а это больше 100 градусов). Для того чтобы подтвердить возможность использования изделия в СВЧ-печах, производитель должен провести необходимые испытания.

- Температура, при которой можно использовать упаковку из того или иного материала, зависит от многих факторов, – говорит председатель Технического комитета № 223 «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский. – Тут важен состав материала. Например, бутылка из ПЭТ для напитков может выдерживать даже температуру 75 градусов, но только если производитель соответствующим образом подобрал рецептуру материала.

Попадают ли токсические вещества в продукты из упаковки?

Недавнее исследование американских ученых, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что пластик действительно может быть токсичным для человека. Об этом сообщает Consumer Reports – организация, как и Роскачество, входящая в Международную ассамблею организаций потребительских испытаний. Ядовитыми пластиковые изделия делает появление новых химических веществ в процессе производства или же вещества, которые производитель может добавлять для придания цвета или гибкости изделию.

По мнению ученых, «базовое» вещество из всех перечисленных выше материалов само по себе может не представлять опасности. Но их комбинация или взаимодействие с окружающей средой способны сделать продукт опасным для здоровья. То есть вредные вещества могут мигрировать в продукт, который хранится в пластике.

Самые опасные вещества из пластика

В частности, в западном исследовании фигурирует бисфенол А. Это вещество используется в качестве отвердителя при изготовлении пластмассы. Результаты исследований показали, что бисфенол А может вызвать метаболические заболевания, рак простаты и молочной железы, ожирение, бесплодие и даже синдром дефицита внимания.

Однако следует помнить, что далеко не во всех пластиковых изделиях содержится бисфенол А. Обращайте внимание на маркировку пластиковых предметов, избегайте изделий с надписью «ПВХ 3».

Другие вредные химические вещества в пластмассе — фталаты — могут повлиять на выработку гормонов, что может привести к нарушениям в развитии и работе репродуктивных органов. Фталаты содержатся во многих пластиках и очень быстро мигрируют. Но в основном фталаты выделяются из непищевого пластика.

По словам Петра Бобровского, в пластиковой упаковке, которая есть на российском рынке, миграция химических веществ существует, но в допустимых количествах. Для упаковки эти нормы указаны в Техническом регламенте Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки» и ГОСТах на конкретные виды упаковки.

Три важных совета, которые защитят от опасности

Если пластиковое изделие соответствует требованиям, то оно безопасно для потребителя. Но миграция веществ из упаковки в пищу зависит не только от материала тары, но и от конкретных условий ее использования. Поэтому важно также и правильно использовать пластик.

1. Не используйте одноразовую посуду и тару несколько раз.

Если на этикетке нет особых рекомендаций о многоразовом использовании, скорее всего, упаковка одноразовая. Кроме того, в микротрещинах и сложных изгибах этой тары могут скапливаться бактерии. Такая посуда со всех точек зрения небезопасна.

А в бутылки из-под воды с маркировкой ПЭТ 1 не рекомендуется заливать напитки вторично. Такие бутылки используются один раз, после чего подлежат переработке. Если вы хотите сохранить продукт надолго, лучше переместить его в стеклянную емкость.

2. Обращайте внимание на маркировку.

Пусть упаковку из ПВХ сегодня в магазинах встретить сложно, но далеко не все пластиковые контейнеры для пищи предназначены для нагревания в микроволновой печи. Даже если на этикетке написано обратное, все равно ищите специальную маркировку. На посуде, которая предназначена для пищевой продукции, обязательно должна быть соответствующая маркировка: узнаваемый значок с бокалом и вилкой. Помните, что полистирол (ПС 6) опасен для здоровья при нагревании.

3. Не оставляйте пластик на солнце.

Не стоит мыть такую пластиковую тару в горячей воде, оставлять бутылки с напитками в жару под прямыми солнечными лучами или около огня. Если только на посуде нет специального значка, разрешающего нагрев.

КСТАТИ

Утилизируйте пластик правильно, в специальные контейнеры. Как правило, на них написано, какой именно пластик туда нужно выбрасывать. Узнать о местах сбора пластика можно на сайте recyclemap.ru.