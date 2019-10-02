Не хватает только Брэда Питта: Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В Лос-Анджелесе 1 октября прошла мировая премьера фильма «Малефисента: Владычица тьмы». В истории, ставшей продолжением приключений принцессы Авроры и злой колдуньи, снова снялись Анджелина Джоли и Дакота Фэннинг. К их дуэту присоединилась Мишель Пфайффер – в картине ее героиня будет противостоять Малефисенте. На премьеру Анджелина привела всех своих детей – за исключением старшего сына Мэддокса, который сейчас учится в университете в Сеуле.

Поддержать маму пришли 13-летняя Шайло, 14-летняя Захара, 15-летний Пакс и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс. Не хватало только Брэда Пита – помнится, на премьере первой части «Малифисенты» в 2014 году он гордо позировал рядом с Анджелиной. С тех пор, кажется, прошла вечность, и сегодня актер наблюдает за успехами бывшей жены только на экране телевизора и по Интернету. А заодно любуется на своих детей, которые за последнее время заметно подросли.

Поддержать маму пришли 13-летняя Шайло, 14-летняя Захара, 15-летний Пакс и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс.Фото: REUTERS

Больше всех на отца похожа старшая биологическая дочь Питта Шайло. 13-летняя девочка по-прежнему не прочь превратиться в мальчика: наследница актеров продолжает носить мужскую одежду. На премьере «Малифисенты» она появилась в черной кожаной куртке, белой рубашке и широких штанах, скрывающих ее фигуру.

Из всех детей Джоли и Питта самая женственная – темнокожая Захара. Всего за год из робкой девочки она превратилась в девушку и, похоже, растет настоящей красавицей. Захара выбрала для показа черное платье с открытыми плечами, очень напоминающее наряд мамы.

Анджелина привела всех своих детей – за исключением старшего сына Мэддокса, который сейчас учится в университете в Сеуле.Фото: REUTERS

Младшая дочка Джоли Вивьен во всем копирует старшую сестру Шайло и тоже носит мальчиковую одежду. Девочка перестала надевать платья сразу после разрыва Анджелины и Брэда – видимо, так на ней сказался развод родителей. На красной дорожке Вивьен появилась в черном комбинезоне и в белой футболке.

Анджелина же в этот вечер блистала в платье от Versace, как нельзя лучше подчеркнувшем ее образ злодейки. «Изюминкой» наряда стала брошь в виде скорпиона на бедре звезды.

В фильме снова снялись Анджелина Джоли и Дакота Фэннинг. К их дуэту присоединилась Мишель Пфайффер.Фото: REUTERS

Всеобщее внимание в этот вечер приковала к себе и Мишель Пфайффер. Актриса вышла на красную дорожку в алом вечернем наряде с талией, подчеркнутой широким синим поясом. 61-летняя звезда выглядит гораздо моложе своих лет: похоже, голливудская дива открыла секрет вечной молодости. Говорят, своей потрясающей формой Мишель обязана правильному питанию, спорту и последним достижениям косметологии.