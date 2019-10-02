Приехать в Турцию и... умереть

ЛЕТО ПЕЧАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

Трагических новостей с турецких курортов в этом году столько, что даже самые преданные поклонники all inclusive насторожились. Может, там и правда беда с безопасностью? Не справляются с наплывом гостей (одна только Анталья уже приняла рекордные 12,8 миллиона отдыхающих, и половина из них россияне)? Или просто расслабились - все равно приедут?

Бархатный сезон уже на излеете, а ЧП продолжаются (см. «Из хроники трагедий»).

Эксперты туристического рынка, разумеется, тоже анализируют итоги летнего сезона, в том числе и печальные. Недавно в Общественной палате РФ собрали «круглый стол». Дипломаты, страховщики, представители турбизнеса обсуждали: почему этим летом в Турции столько трагедий с нашими туристами?

Правда ли, происходит что-то экстраординарное?

- Начиная с мая в Турции скончались уже 88 россиян, - назвал впечатляющую цифру руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

История 12-летней россиянки Алисы Адамовой просто вопиющая. Девочку засосало в незакрытую решеткой трубу бассейна. И вытащили ее, захлебнувшуюся, не сотрудники отеля, не спасатели, а другие отдыхающие. Но помочь школьнице турецкие врачи не смогли - она скончалась в госпитале спустя несколько дней. Пока за жизнь ребенка боролись медики, а родители сходили с ума возле ее постели, администрация отеля даже не попыталась каким-то образом загладить свою вину.

Есть и другие случаи, вызывающие серьезные вопросы к отелям и организаторам экстремальных развлечений. К добросовестности персонала и к обеспечению безопасности в целом (только некоторые из них - в хронике ниже). Больше ли их, чем обычно?

Судите сами. В Турции за год отдыхают 6 миллионов россиян. Это сопоставимо с населением Санкт-Петербурга, например. И, конечно, за год в Северной столице умирает значительно больше 88 человек.

- Статистика нашей компании по Турции с мая по август 2019 года: почти 2 миллиона застрахованных, 24 тысячи страховых случаев, 27 смертей. Это полностью пропорционально прошлому году, число смертей не выросло, - подводит итог гендиректор страховой компании ERV Андрей Тюрин.

И все же даже попытка, отринув эмоции, сухо проанализировать цифры выглядит цинично. Ведь на курорт люди едут отдыхать и заряжаться здоровьем. И просто не укладывается в голове, что отпуск может закончиться трагедией. Можно ли снизить их число?

ОТЕЛИ НАКРОЮТ ВНЕЗАПНЫМИ ПРОВЕРКАМИ

Власти Турции отнюдь не считают, что все в порядке. На днях губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу подписал документ, ужесточающий контроль за безопасностью отдыхающих. Он касается отелей, компаний, организующих экскурсии, сдающих в аренду машины или катера с яхтами.

Но все же на особом контроле - отели, и в первую очередь безопасность бассейнов, а также качество продуктов и алкогольных напитков. На всех курортах анталийского побережья создадут инспекционные комиссии. Они будут не только регулярно контролировать гостиницы, но смогут и нагрянуть с внезапной проверкой в любой момент. За нарушения грозят штрафы и отзыв лицензии.

Ну и самое главное: убивают отдыхающих в Турции в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания (см. инфографику)! Жара и резкая смена климата провоцируют обострения хронических состояний и приступы. Тем более что перед поездкой мы с врачами, как правило, не советуемся, а во время отдыха норовим оторваться, как в последний раз. И вот это число как раз можно изменить в свою пользу, если мы научимся более бережно относиться к своему здоровью.

СРАВНИ

0,0016% - риск несчастного случая или болезни со смертельным исходом во время отдыха в Турции. На каждые

100 тысяч застрахованных в этом году приходится 1,6 летального случая. В 2018-м было 1,7.

В Таиланде на 100 тысяч туристов приходится 2 репатриации тела на родину, во Вьетнаме - 6,4. Получается, что риск там больше, чем в Турции.

По данным страховой компании ERV и Ассоциации туроператоров России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Причины смерти отпускников:

66% - сердечно-сосудистые заболевания

13% - утопления

9% - болезни желудочно-кишечного тракта

4% - кровоизлияния в мозг

4% - почечная недостаточность

4% - травмы

По данным страховой компании ERV.

ИЗ ХРОНИКИ ТРАГЕДИЙ

!!! После трагедии с 12-летней Алисой Адамовой из Санкт-Петербурга, которую засосало в трубу насоса в бассейне отеля Sunhill Бодрума, полиция задержала владельца и директора отеля, а также технического специалиста.

!!! В водном парке Sealanya Seapark в Аланье 22 августа захлебнулась 19-летняя москвичка. В критическом состоянии ее доставили в Москву, пытались спасти в Склифе, но через две недели девушка умерла.

!!! 3 сентября в отеле Maya World Beach в бассейне утонула 6-летняя девочка из России. Купалась вместе с тетей, упала с водной горки, стукнулась головой и захлебнулась.

!!! 15 сентября - новое ЧП. Двое наших отпускников в Коньяалты решили полетать над морем на парашюте, привязанном к катеру. Это экстремальное развлечение, парасейлинг, вовсю предлагают на турецких пляжах. Канат оборвался, туристов порывом ветра отбросило на деревья. Один из пострадавших, молодой парень 2001 года рождения, скончался. Полиция задержала владельца и сотрудника компании, организовавшей смертельный аттракцион.

!!! На днях в турецкую больницу с сильнейшими ожогами попали мальчики из Екатеринбурга, трех и десяти лет. Во время кулинарного шоу в отеле на них попало кипящее масло, тут же загорелась одежда. Дети живы. Но у одного ожог 30% кожи, у второго обгорели рука и голова. Отель оплачивает лечение.