Не в деньгах счастье: самую молодую миллиардершу планеты Кайли Дженнер бросил муж
Модель Кайли Дженнер рассталась со своим гражданским мужем и отцом своей дочки Сторми. Самая молодая миллиардерша планеты и рэпер Трэвис Скотт объявили, что берут паузу в отношениях — мол, шанс еще есть, но надо пожить отдельно. Тем не менее, 22-летняя Кайли и 28-летний Трэвис уже поделили опеку над годовалой дочкой Сторми пополам: каждый из них будет проводить с девочкой одинаковое количество времени.
Решение разойтись пара приняла две недели назад, сообщает сайт TMZ. В последний раз Скотта и Дженнер видели вместе в конце августа на премьере снятого рэпером документального фильма. В августе же модель и музыкант позировали вдвоем для журнала «Playboy» (номер вышел в сентябре), причем креативным директором фотосессии стал сам Скотт. В минувшие выходные Кайли вместе с сестрами гуляла на свадьбе певца Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин и была уже в одиночестве, без бойфренда.
22-летняя Кайли и 28-летний Трэвис поделили опеку над годовалой дочкой Сторми пополам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Трэвис и Кайли начали встречаться в 2017 году, а в 2018-м стали родителями. В этом году пара едва не рассталась: Кайли поймала благоверного на измене. Но им удалось выяснить отношения и договориться. Как видим, ненадолго — судя по всему, Трэвис снова загулял.
- Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно. У них все еще есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности проистекают из-за стресса, который приносит их образ жизни, - туманно сообщил источник TMZ.
В последний раз Скотта и Дженнер видели вместе в конце августа на премьере снятого рэпером документального фильма.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Напомним, в марте этого года журнал Forbes назвал 21-летнюю (на тот момент) Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории: ее состояние достигло 1 млрд долларов. Таким образом, Кайли побила рекорд Марка Цукерберга, до сих пор считавшегося номером один в рейтинге молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству. Основатель Фейсбука сделал свой первый миллиард, когда ему было 22 года.
Кайли Дженнер – дочь бывшей модели Крис Дженнер и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, впоследствии сменившего пол и взявшего имя Кейтлин Дженнер. Хотя она выросла в состоятельной семье и никогда не нуждалась в деньгах, богатая наследница сумела сама построить доходный бизнес. Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку косметики Kylie Cosmetics.
Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли. Кайли с детства снималась в семейной реалити-шоу «Семейство Кардашьян» («Keeping Up with the Kardashians»), а затем стала звездой Инстаграма. Только за один рекламный пост в Инстаграме Кайли берет от одного миллиона долларов, и надо ли говорить, что сосцети - это самая благодатная почва для продвижения собственного бренда.
Ее бывший бойфренд Трэвис Скотт не может похвастаться такими финансовыми успехами: доходы рэпера гораздо скромнее. Так что вряд ли Кайл может рассчитывать на весомые алименты для дочки. Скорее всего, девочка будет расти на деньги семейства Кардашьян.
ИСТОЧНИК KP.RU
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