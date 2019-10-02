Американский физик: инопланетяне? Они давно обосновались рядом с Землей

Джеймс Бенфорд (James Benford) — физик из Калифорнийского университета (University of California, San Diego) опубликовал статью в Astronomical Journal, в которой предположил, что рядом с нашей планетой могут находиться разведывательные зонды высокоразвитых цивилизаций, присланные из других звездных систем. Ученый подкрепил свое предположение — указал места, где надо искать «наблюдателей». Так он назвал «гостей» прибывших миллионы лет назад.

Бенфорд полагает, что инопланетяне — не сами, конечно, не живьем — а их автоматические межзвездные станции, разместились на так называемых ко-орбитальных небесных телах — небольших астероидах, которые двигаются по орбитам, близким к земной. По сути, они спутники нашей планеты — квази-спутники или компаньоны, как их еще называют. Сопровождают Землю, периодически то сближаясь с ней, то отдаляясь, но не сильно. Ученый, об идеях которого рассказал портал ScienceAlert, не исключает, что эти тела и сами по себе могут быть зондами.

Возразить Бенфорду трудно — ко-орбитальные тела обнаружены совсем недавно. Их никто еще не исследовал. И даже в телескопы как следует не рассмотрел. Но планы подобраться имеются. Китайцы очень интересуются. Собираются отправить свой земной зонд к ближайшему компаньону (Earth's Closest Companion) - ко-орбитальному телу 2016 НО3, обнаруженному в апреле 2016 года. Хотят даже совершить там посадку.

Размер 2016 НО3 известен приблизительно — где-то не больше 100 метров в поперечнике. Этот компаньон в 38 раз дальше от Земли, чем Луна. И если верить нынешним расчетам, то он не покинет нас еще несколько десятков миллионов лет.

- Идеальное место для внеземного разума, чтобы наблюдать за Землей, - считает Бенфорд. И предлагает срочно организовать исследования не только 2016 НО3, но и других квази-спутников — хотя бы из числа тех 15, которые уже обнаружены.

Инопланетные зонды могут быть спрятаны на квази-спутниках Земли.

Многочисленные энтузиасты, разделяющие взгляды калифорнийского физика, считают, что и Луна могла бы приютить разведывательные базы инопланетян. Стало быть, и на нее стоило бы вернуться. Но соглашаются: квази-спутники надежнее в смысле конспирации — проще спрятаться от любопытных землян.

Скептики же вообще не верят во внеземную шпионскую деятельность. Считают её бессмысленной. Ведь собранную информацию надо каким-то образом передать — через годы, как говорится, через расстояния в десятки, а то и в сотни световых лет. Передать туда, где находятся инопланетяне, зачем-то разместившие свои зонды рядом с Землей. Если верить Эйнштейну, то эффективных способов вообще нет. По радио? Очень долго ждать. Можно и сгинуть, не дождавшись. Тогда зачем рассылать зонды? Разве что для того, чтобы заявить о себе. Но в таком случае зачем прятаться по квази-спутникам? Глупо как-то.

КСТАТИ

Найдем инопланетный зонд — узнаем сколько всего инопланетян

По мнению Карлоса Котта (Carlos Cotta) и Альваро Моралеса (Аlvaro Morales) — математиков, физиков и астрофизиков из испанского Университета Малаги (University of Malaga in Spain), инопланетяне запускают зонды в те области Вселенной, которые хотели бы колонизировать. Каждая цивилизация запускает свои. Имея это в виду, можно оценить их количество — количество развитых цивилизаций в обозримом пространстве.

Испанцы составили математическую модель, которая учитывала размеры Вселенной, разное количество зондов, срок их службы и время пребывания у нас.

Модель дала результат: если зонды рассчитаны на 50 миллионов лет, а их пребывание у нас на миллион лет, то внеземных цивилизаций где-то от ста до тысячи. Но если разведывательные аппараты служат 100 миллионов лет, то братьев по разуму всего 10.

Математическая логика тут такова: чем дольше служат зонды, тем больше вероятность их прилета. А если зонды до сих пор не прилетели, то инопланетных цивилизаций раз-два и обчелся.

Зонд, обнаруженный на квази-спутнике — как того хотелось бы американскому физику Джеймсу Бенфорду, свидетельствовал бы, как уверяют его испанские коллеги: развитых внеземных цивилизаций много. По крайней мере, больше 10.