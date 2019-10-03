Спор священника и ученого: Почему церковь против клонирования, абортов и ЭКО

Батюшки один за другим выступают против науки. То разоблачают теорию Дарвина, то проклинают искусственное оплодотворение.

«Дарвин покаялся»

«КП»: - Скандал начался после выступления отца Артемия Владимирова. Он рассказал, как встретился у могилы с... Чарльзом Дарвином (см. «Сказано»). Отец Павел, у вас когда-нибудь бывали встречи с мертвыми?

Островский: - Слава богу, я здоров, встреч таких не бывало. Отец Артемий пошутил. Мне это неприятно, ведь я признаю биологическую эволюцию как факт. Когда ученые слушают эти слова священника, то думают: батюшка - мракобес.

Соколов: - Я вижу истоки этой шутки. История про то, что Дарвин покаялся, - это такая городская легенда. Была баптистская проповедница в ХХ веке по фамилии Хоуп. Она написала душеспасительную историю про покаяние Дарвина. Но потом родственники Дарвина заявили, что Хоуп никогда у них в доме не была, с Дарвином не встречалась. Но вообще к науке это отношения не имеет. Например, Папа Римский еще в середине ХХ века заявил, что теория эволюции не противоречит христианству. Теория эволюции уже доказана. Самое грустное для отца Павла, что человек - это животное. Не растение и не гриб - животное, которое относится к отряду приматов.

Островский: - Если бы только животное, тогда это было бы обидно. Но на каком-то этапе развития Бог вмешался в естественное развитие мира и вложил в человека то, что мы называем образом Божьим - душу, которая может стремиться к своему Творцу. А эволюция происходит постоянно. Другое дело, что эволюция в принципе про религиозность, про стремление человека к Богу.

«КП»: - Еще один скандал вызвала проповедь отца Димитрия Смирнова, который разгромил теорию Дарвина. Вот что он сказал: «Советская власть вбила всякую ерунду. Особенно в школах такую ерунду преподают, что человек от обезьяны произошел. 50 лет наука знает, что ни от каких обезьян человек даже не мог произойти. Это все равно, что человек произошел от таракана».

Соколов: - Если сейчас какую-нибудь бабушку на лавочке спросить, что она думает про теорию Дарвина, она примерно такое же скажет. Понятно, что человеку неприятно в своей родословной иметь кого-то волосатого, четвероногого - это не престижно.

Островский: - Насколько я понимаю, у нас общий предок скорее с обезьянами. Это уже установлено, и меня это никак, как говорится, не парит. Еще святитель Феофан Затворник в XIX веке говорил, что человек, который лишает себя образа Божия, это обезьяна. Поэтому люди могут жить абсолютно как животные. То есть у нас не только предок, но еще и потомок может быть обезьяной.

«Не жми на тормоза»

«КП»: - Александр, как вы считаете, церковь тормозит развитие науки или помогает?

Соколов: - По-разному бывает. Церковь в свое время была инициатором в том числе различных исследований. Папская академия археологии еще в XIX веке была основана. С другой стороны, если ученый занимается происхождением человека, да, тут религия может на него сильно оказывать, скажем так, искажающее воздействие. Например, выступает против ЭКО (искусственное оплодотворение. - Ред.) Но ведь ЭКО - это то, что нам дает наука, оно дает возможность бесплодным женщинам иметь детей. В общем, это благо. Но мы видим, что даже прогрессивный священник выступает против таких вещей.

«КП»: - Кстати, на эту тему отец Димитрий Смирнов тоже выступил. Цитируем: «Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Но разве суррогатная мать не торгует своим телом? Проститутку можно снять всего за 100 долларов в час, тогда как услуги суррогатной матери стоят намного дороже. Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает 3 - 5 абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого. Я против крещения детей, появившихся таким образом».

Островский: - Что касается ЭКО. Мы верим, что жизнь рождается в момент зачатия. Мы считаем, что эмбрион - полноценный человек. Именно исходя из этого церковь выступает против ЭКО. Потому что в случае внетелесного оплодотворения может быть сделано, предположим, 5 эмбрионов, 3 отсеивается, 2 подсаживается, ценность человеческой жизни нивелируется.

Соколов: - Эмбрион - это просто 20 клеток. Когда вы ходите, извините, в туалет, из вас больше выходит. Тем более если вы порезали палец, из вас выходят точно такие же клетки. Вы можете взять эту кровь, клонировать и вывести из нее другого человека.

СКАЗАНО

«В Вестминстерском аббатстве в Англии все именитые люди погребены. Я даже недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. «Чарльз, как тебе там? - обращался я к этому надгробию. - Что ты скажешь, есть ли какие-то, как тебе сейчас кажется, промежуточные звенья между видами - между зеброй и жирафом?» У него было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные зверья. И вы думаете, что я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения». Хорошо бы, чтобы он раскаялся».

(Артемий ВЛАДИМИРОВ, священник, - в эфире телеканала «Спас».)

В ТЕМУ

«У биороботов нет души»

«КП»: - Отец Павел, пришел вопрос от слушателя: «Получается, что в спермобанках находится много-много живых людей?»

Островский: - В спермобанках находятся сперматозоиды, если не ошибаюсь. Но в криозаморозке, где эмбрионы замороженные, - конечно. Из этого же потом человек получается.

«КП»: - То есть это люди сейчас там находятся?

Островский: - Ну а кто еще? Эмбрион - это человеческий организм. Не обезьяна оттуда появляется, не собака, появляется человек.

Соколов: - Если мы вырастим клон человека, у него душа будет или нет?

Островский: - Я не готов отвечать, потому что этот вопрос очень сложный.

Соколов: - Потому что, рассуждая так, как рассуждаете вы, если душа берется после оплодотворения (а у клона нет оплодотворения - берется ядро из любой клетки и из него выращивается новый организм), где эта душа там возьмется? Или ее не будет вообще? Потому что клоны животных уже есть. Клонирование человека по этическим соображениям во многих странах запрещено.

Островский: - Согласен. Не буду скрывать, для меня вопрос очень сложный. Во-первых, неизвестно, если вдруг кто-то клонирует человека, что из этого получится. Может быть, это будет высокоразвитая обезьяна. Но если коснуться того, что у нас находится в баночках… Если это ничто, потому что человек еще не родился, тогда давайте разрешим аборты на поздних сроках. Если эту логику брать, если аборт - это детоубийство, на поздних стадиях это запрещено даже законодательно, тогда почему это разрешено на ранней стадии? В чем разница?

Соколов: - Вопрос к юристам, которые такие правила вводят. Но, насколько я понимаю, на поздней стадии уже появляется центральная нервная система, и можно уже говорить, что какая-то протоличность уже есть. Но когда мы говорим про те эмбрионы, которые подсаживают при ЭКО, это просто набор клеток, которые ничем не отличается от того, если вы ногти подстрижете... ЭКО - это возможность для людей, у которых высокая вероятность родить ребенка с тяжелыми отклонениями, родить здорового ребенка. Это нам дает наука, а не религия.

Островский: - Я не спорю, что это дает наука. Вопрос только в том, что церковь считает, что когда ты получаешь ребенка за счет других детей, то это не есть хорошо. Горят, попы лезут к ученым. Это бред. В 99,9% научного прогресса церковь даже не вмешивается. Когда речь заходит о человеке, у нас учение, что душа человека идет от зачатия, то есть с появления эмбриона. Соответственно здесь мы высказываем свое мнение. Понятно, что если человек неверующий, не христианин, он может все, что ему угодно, и ему вообще мнение церкви по барабану. Церковь свое мнение высказывает тем, кто является церковным человеком.