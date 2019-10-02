В Подмосковье таксист пытался изнасиловать 13-летнюю девочку

В подмосковной Балашихе задержали водителя такси, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку.

Семиклассница вызвала машину на парковку магазина "Глобус" по Шоссе Энтузиастов, чтобы добраться до дома, однако в какой-то момент водитель "Форд Фокуса" стал открыто приставать к ней.

В полицию на следующей день, 30 сентября, обратилась мама школьницы. Она и рассказала правоохранителям о случившемся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Узбекистана 1976 года рождения.

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, его доставили в местное отделение Следственного комитета по Московской области.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее еще одна дерзкая попытка изнасилования была совершена питерским таксистом. Молодой человек зашел в квартиру вслед за своей пассажиркой поздно ночью, но она смогла дать обидчику отпор.