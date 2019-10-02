2019-10-02T09:50:52+03:00
Происшествия

В Москве руководитель "Юнармии" больше года совращал 15-летнюю школьницу

В полицию обратилась директор школы, в которой учится девятиклассница
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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43-летний Алексей Наавгуст43-летний Алексей НаавгустФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Руководитель штаба Детско-юношеской спортивной школы "Юнармия" Наавгуст Алексей Викторович больше года совращал 15-летнюю жительницу подмосковного поселка Фряново городского округа Щёлково.

Неладное заметила директор школы, в которой учится девочка. Она рассказала о своих подозрениях полиции. Педагог предположила, что все началось еще летом 2018 года и продолжается по настоящее время.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что 43-летний Алексей Наавгуст действительно домогался до девятиклассницы. Он увозил его на своем автомобиле в удаленные от жилых домов места и там совершал действия сексуального характера.

Информацию подтвердил источник kp.ru в правоохранительных органах. Расследование продолжается.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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