Лев Лещенко: У Карела Готта мы учились свободе - на сцене, в песне и в жизни

- Лев Валерьянович, Карел Готт умер...

- Да. Я только что прочитал. Это очень печальное событие не только для чешской публики, чешского слушателя, но и для нашего. Потому что он многие годы работал здесь, у нас - и достаточно продуктивно, достаточно активно нес своего рода культуру, которая шла с Запада.

В то время, когда у нас был практически железный занавес, мы только через него получали - опосредованно - какие-то образцы настоящей западной культуры. Я имею в виду музыкальной, вокальной культуры - эстрадной.

Конечно, у Карела здесь очень много друзей, мы с ним общались, когда он приезжал сюда. В последние годы реже, конечно, но, тем не менее...

Его уход - это большая утрата именно для тех наших слушателей, которые помнят его как великолепного исполнителя.

- А вы лично что-то почерпнули - для себя - из его творчества?

- Да, конечно. Некий образец свободы...

И - потом вот его замечательный оркестр, по принципу которого мы все делали свои коллективы, начиная с бэк-вокала…

Я помню, у него была замечательная тройка девочек таких, которые ему помогали… Я это взял на вооружение, и уже у меня лет 20 тоже бэк-вокалистки присутствуют…

Действительно, они (певцы стран соцсодружества. - А.Г.) шли немножко впереди нас, это понятно, потому что у них был доступ к мировой музыкальной эстрадной культуре.

- Ясно. А какие-то песни вы позаимствовали из репертуара Готта?

- Песни - нет, у него тенор, у меня низкий голос.

Может быть, русские народные, которые он пел, помню, «Вдоль по улице метелица метет»… у меня тоже была в такой эстрадной обработке эта песня, когда не хватало репертуара песенного.

- Вместе вы ни разу не выступали?

- Да много раз! У нас же были «Мелодии друзей» всевозможные, на телевидении программа была такая, где и Карел Готт был, большие программы, стадионы там и прочее. Я с ним встречался на фестивалях за рубежом. Мы с ним так - плотно общались. Он меня хорошо знал, я его.

Да, да, я очень сожалею. Но время, к сожалению, не щадит никого.