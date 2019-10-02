Неизвестная Москва: первые панорамные фотографии столицы найдены в архиве оружейника Токарева

Это сейчас панорамой никого не удивишь: фото с обзором 130 и более градусов умеет делать даже самый дешевый смартфон.

Для советских же людей такая функция у гаджета "фотоаппарат" была полной неожиданностью. Когда в пятидесятые журнал "Огонек" опубликовал первые панорамные снимки - цветное изображение Кремля и черно-белую площадь Революции - это произвело сенсацию. Автору устроили встречу с читателями, он объяснял принцип работы фотоаппарата собственной конструкции, но объяснения не смогли сломить веру в чудо. Ведь фотографу удалось небывалое - сделать снимки с углом охвата в 130 градусов! "На меня смотрели с недоверием: многие любители знали, что даже небольшое шевеление фотоаппарата смазывает изображение", - писал в дневниках автор фотографий, знаменитый конструктор Федор Токарев.

Селфи на Большом каменном мосту

Эту фотографию, выполненную в 1950 году, можно считать первым панорамным селфи автора. Большой каменный мост был излюбленной точкой съемки конструктора, жившего неподалеку, в доме номер три на Полянке.

ТТ и брат его ФТ

«Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ», - гласит народная мудрость. Мы знаем оружейника Федора Токарева как "отца" знаменитого пистолета ТТ. Но мало кому известно, что у "Тульского Токарева" (так расшифровывается аббревиатура пистолета) - есть мирный "младший брат" по имени ФТ. Такое имя получила первая панорамная камера, созданная мастером в 1936 году, спустя всего несколько лет после разработки "орудия победы".

4 октября в аукционном доме «12й стул» пройдут сенсационные торги. На них выставят не только сами фотоаппараты, но и чудом найденные фотографии, сделанные русским оружейником. Впервые часть снимков публикует "КП".

На этом редком фото запечатлен торжественный парад в честь 800-летия Москвы.

- О том, что Федор Токарев был первоклассным фотографом - вы не узнали бы никогда, не случись этой находки, - говорит эксперт аукционного дома Иван Ефимов. - Обнаружение фотографий, сделанных оружейником - абсолютная сенсация.

Своей панорамной камерой Токарев запечатлел уникальные приметы времени. Например, послевоенный Петергоф 1946 года, разбомбленный, но уже работающий для сотрудников, с фонтаном "Самсон" без Самсона; уникальные виды Москвы пятидесятых годов. Среди них - очень редкий кадр, на котором - загадочная "восьмая" сталинская высотка, впоследствии разобранная. Изображений этого здания почти не сохранилось.

32- этажное Административное здание в Зарядье должно было стать последней из восьми сталинских высоток. Закладка фундамента всех высоток была начата одновременно в день празднования 800-летия Москвы в 1947 г.

- Первоначально фотоаппарат проектировался для военной разведки, - говорит эксперт аукционного дома Анастасия Богданова. - Мастер взял корпус от «Кодака», а "начинку" сделал собственноручно.

Такова была особенность русского «левши». Все свои изобретения он делал сначала руками, а уже потом - выполнял чертежи, как того требовало начальство.

Как и тульский косой мастер, подковавший блоху, наш оружейник тоже брал за основу зарубежные разработки и модифицировал их. Правда, после его модификаций «аглицкая блоха» не утрачивала способность прыгать. Токарев обладал уникальным умением делать конструкцию проще и надежнее.

Одна из самых известных фотографий Токарева. Русский оружейник гордился тем, что все детали выполнял собственными руками.

Битва за "панораму"

«В мастерскую пошел к девяти часам. Пробовали карабин - 20 выстрелов без задержек. Взял с собой панорамник…" Дневники Токарева до сих пор не изданы и корреспондент КП оказался в числе немногих людей, кто прикоснулся к машинописи. Читая, понимаешь, какую важную роль играли для него занятия фотографией: он уделял им не меньше (а в последние годы больше) времени, чем конструированию оружия.

Судя по записям, процесс запуска камеры в производство стоил больших усилий. Палки в колеса ставил Павшинский завод и всячески "топил" ноу-хау Токарева.

Изобретатель описывает эпизод, когда во время заседания комиссии представители завода показали образцы увеличенных снимков в очень плохом качестве. "Это сделано, чтобы доказать непригодность камеры к работе… ведут к тому чтобы не допустить к принятию, угробить и выдвинуть свое предложение. Обидна такая подлость», - жаловался Токарев. По его словам, в 1946 году завод уже выпускал первый экземпляр "панорамника", однако модель не удовлетворила Федора Васильевича. "Я ее не признал", - отметил конструктор в дневнике.

- Дело в том, что завод хотел производить «панорамники» на основе зарубежных моделей, - объясняет Иван Ефимов. - Но конструкция зарубежного фотоаппарата была чересчур сложной, в то время как разработка Токарева отличалась - простотой и надежностью.

Потребовалось еще несколько лет прежде, чем фотоаппарат Токарева запустили в массовое производство.

Только что построенное Главное здание Университета на Воробьевых горах сияет белизной. МГУ стало самой высокой из семи сталинских высоток, до 1990 года сохраняя статус самого высокого здания в Европе.

Токарев старался не пропускать значимых событий. Бывал со своей камерой на открытии памятников, ходил на массовые гуляния. Его снимки удивляют четкостью деталей: людей на них можно рассматривать под лупой и видеть все до мельчайших подробностей. До наших дней дошло не так много снимков, ведь огромное количество фотографий мастер раздавал.

Если бы конструктор жил в наши дни, он мог бы стать популярным блогером. Начиная с сороковых годов Токарев описывал абсолютно каждый свой день. Эти записи придают дополнительную ценность снимкам. Например, к демонстрации от 7 ноября 1949 года имеется соответствующий "пост" на бумаге:

«День 32 годовщины октября. Вчера ночью около 12 часов по улице было переполнено народом и машинами. Парад начался в десять часов. Товарища Сталина на трибуне не было.

Я сделал три снимка с трибуны, там же на месте перезарядил. Пошли в направлении Манежной площади. Проявил, слабоватого все видно, но четко».

Токарев был скуп на эмоции, однако знающие люди поймут, что в дневнике описано из рук вон выходящее событие: на трибуне во время демонстрации не присутствовало первое лицо государства!

В пятидесятых годах Токарев занялся съемкой цветную пленку. Однако цветные фото не получались, выходили смазанными, некачественными. Дело в том, что мастер начинал эксперименты летом, когда было слишком жарко и пленка "плыла". Особенные хлопоты Токареву доставляла теплая вода, которая лилась из "холодного крана" на кухне. Поэтому достаточно страниц в дневниках занимает описание покупки холодильника для фотодела и последующее разочарование: агрегат морозил долго и плохо.

Но трудности были преодолены. В начале 50-х конструктор смог скупо похвалить себя: "проявлял цветную пленку. Негативы получились недурные".

Одна из первых удачных цветных фотографий.

Часто Токарев делал снимки на Большом Каменном мосту. Однажды там его подкараулил мальчишка точь-в-точь как из фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен».

- Дяденька, а что вы тут делаете? - поинтересовался мальчик и, выслушав ответ, сбегал за милиционером. Когда милиционер узнал фамилию человека, снимающего на камеру в неположенном месте, то первым делом спросил: а вы не родственник ружейнику? Услышав, что перед ним тот самый Токарев - отдал честь. Но с тех пор мастеру пришлось позаботиться о наличии разрешительной справки.

С такой бумагой Токарев мог снимать что угодно.

"Самолюбие оставим про запас"

Листая машинописные страницы дневника находишь удивительное. «Ни одна газета о моем 80-летии не обмолвилась… Понятно, что обстоятельства времени так требуют. Мы стоим за мир и поощряем мирный труд, а моя профессия была направлена на помощь Армии…», с горечью писал Токарев в июне 1951 года. Конструктора ранило, что его военные достижения забыты.

«Самочувствие нехорошее. О юбилее нигде ни слова, в газетах нет. Вероятно, запрещено. Время-то теперь такое, что о вооружении мы не говорим. Мы не хотим войны. Мы занимаемся мирными достижениями. Самолюбие оставим про запас», - гласят записи, сделанные в июне 1951 года.

Большой театр в год празднования 175- летия, 1951 год.

В условиях «поощрения мирного труда», занятия фотографией стали составлять основную часть жизни Токарева.

Кропотливый труд принес плоды. В 1958 году панорамная камера «ФТ-2» была представлена на Всемирной выставке в Брюсселе вместе со Спутником и другими выдающимися достижениями экономики СССР.

Мастер прожил 96 лет, каждый день занимаясь активным трудом и работая над совершенствованием своей камеры.

Больше всего на свете Токарев боялся остаться лишиться возможности работать руками. «Я тогда живу, когда производительно работаю. А безделье для меня хуже всякого мучения. От безделья помрешь», - писал он.

- Здесь в воспоминаниях больше двух с половиной тысячи страниц доказывают, что главный наш актив не газ и нефть, а мозги, - говорит эксперт аукционного дома Иван Ефимов.

Хочется добавить к этому - «мозги и руки».