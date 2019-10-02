Неизвестная Москва: первые панорамные фотографии столицы найдены в архиве оружейника Токарева
Это сейчас панорамой никого не удивишь: фото с обзором 130 и более градусов умеет делать даже самый дешевый смартфон.
Для советских же людей такая функция у гаджета "фотоаппарат" была полной неожиданностью. Когда в пятидесятые журнал "Огонек" опубликовал первые панорамные снимки - цветное изображение Кремля и черно-белую площадь Революции - это произвело сенсацию. Автору устроили встречу с читателями, он объяснял принцип работы фотоаппарата собственной конструкции, но объяснения не смогли сломить веру в чудо. Ведь фотографу удалось небывалое - сделать снимки с углом охвата в 130 градусов! "На меня смотрели с недоверием: многие любители знали, что даже небольшое шевеление фотоаппарата смазывает изображение", - писал в дневниках автор фотографий, знаменитый конструктор Федор Токарев.
Селфи на Большом каменном мосту
Эту фотографию, выполненную в 1950 году, можно считать первым панорамным селфи автора. Большой каменный мост был излюбленной точкой съемки конструктора, жившего неподалеку, в доме номер три на Полянке.
ТТ и брат его ФТ
«Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ», - гласит народная мудрость. Мы знаем оружейника Федора Токарева как "отца" знаменитого пистолета ТТ. Но мало кому известно, что у "Тульского Токарева" (так расшифровывается аббревиатура пистолета) - есть мирный "младший брат" по имени ФТ. Такое имя получила первая панорамная камера, созданная мастером в 1936 году, спустя всего несколько лет после разработки "орудия победы".
4 октября в аукционном доме «12й стул» пройдут сенсационные торги. На них выставят не только сами фотоаппараты, но и чудом найденные фотографии, сделанные русским оружейником. Впервые часть снимков публикует "КП".
На этом редком фото запечатлен торжественный парад в честь 800-летия Москвы.
- О том, что Федор Токарев был первоклассным фотографом - вы не узнали бы никогда, не случись этой находки, - говорит эксперт аукционного дома Иван Ефимов. - Обнаружение фотографий, сделанных оружейником - абсолютная сенсация.
Своей панорамной камерой Токарев запечатлел уникальные приметы времени. Например, послевоенный Петергоф 1946 года, разбомбленный, но уже работающий для сотрудников, с фонтаном "Самсон" без Самсона; уникальные виды Москвы пятидесятых годов. Среди них - очень редкий кадр, на котором - загадочная "восьмая" сталинская высотка, впоследствии разобранная. Изображений этого здания почти не сохранилось.
32- этажное Административное здание в Зарядье должно было стать последней из восьми сталинских высоток. Закладка фундамента всех высоток была начата одновременно в день празднования 800-летия Москвы в 1947 г.
- Первоначально фотоаппарат проектировался для военной разведки, - говорит эксперт аукционного дома Анастасия Богданова. - Мастер взял корпус от «Кодака», а "начинку" сделал собственноручно.
Такова была особенность русского «левши». Все свои изобретения он делал сначала руками, а уже потом - выполнял чертежи, как того требовало начальство.
Как и тульский косой мастер, подковавший блоху, наш оружейник тоже брал за основу зарубежные разработки и модифицировал их. Правда, после его модификаций «аглицкая блоха» не утрачивала способность прыгать. Токарев обладал уникальным умением делать конструкцию проще и надежнее.
Одна из самых известных фотографий Токарева. Русский оружейник гордился тем, что все детали выполнял собственными руками.
Битва за "панораму"
«В мастерскую пошел к девяти часам. Пробовали карабин - 20 выстрелов без задержек. Взял с собой панорамник…" Дневники Токарева до сих пор не изданы и корреспондент КП оказался в числе немногих людей, кто прикоснулся к машинописи. Читая, понимаешь, какую важную роль играли для него занятия фотографией: он уделял им не меньше (а в последние годы больше) времени, чем конструированию оружия.
Судя по записям, процесс запуска камеры в производство стоил больших усилий. Палки в колеса ставил Павшинский завод и всячески "топил" ноу-хау Токарева.
Изобретатель описывает эпизод, когда во время заседания комиссии представители завода показали образцы увеличенных снимков в очень плохом качестве. "Это сделано, чтобы доказать непригодность камеры к работе… ведут к тому чтобы не допустить к принятию, угробить и выдвинуть свое предложение. Обидна такая подлость», - жаловался Токарев. По его словам, в 1946 году завод уже выпускал первый экземпляр "панорамника", однако модель не удовлетворила Федора Васильевича. "Я ее не признал", - отметил конструктор в дневнике.
- Дело в том, что завод хотел производить «панорамники» на основе зарубежных моделей, - объясняет Иван Ефимов. - Но конструкция зарубежного фотоаппарата была чересчур сложной, в то время как разработка Токарева отличалась - простотой и надежностью.
Потребовалось еще несколько лет прежде, чем фотоаппарат Токарева запустили в массовое производство.
Только что построенное Главное здание Университета на Воробьевых горах сияет белизной. МГУ стало самой высокой из семи сталинских высоток, до 1990 года сохраняя статус самого высокого здания в Европе.
Токарев старался не пропускать значимых событий. Бывал со своей камерой на открытии памятников, ходил на массовые гуляния. Его снимки удивляют четкостью деталей: людей на них можно рассматривать под лупой и видеть все до мельчайших подробностей. До наших дней дошло не так много снимков, ведь огромное количество фотографий мастер раздавал.
Если бы конструктор жил в наши дни, он мог бы стать популярным блогером. Начиная с сороковых годов Токарев описывал абсолютно каждый свой день. Эти записи придают дополнительную ценность снимкам. Например, к демонстрации от 7 ноября 1949 года имеется соответствующий "пост" на бумаге:
«День 32 годовщины октября. Вчера ночью около 12 часов по улице было переполнено народом и машинами. Парад начался в десять часов. Товарища Сталина на трибуне не было.
Я сделал три снимка с трибуны, там же на месте перезарядил. Пошли в направлении Манежной площади. Проявил, слабоватого все видно, но четко».
Токарев был скуп на эмоции, однако знающие люди поймут, что в дневнике описано из рук вон выходящее событие: на трибуне во время демонстрации не присутствовало первое лицо государства!
В пятидесятых годах Токарев занялся съемкой цветную пленку. Однако цветные фото не получались, выходили смазанными, некачественными. Дело в том, что мастер начинал эксперименты летом, когда было слишком жарко и пленка "плыла". Особенные хлопоты Токареву доставляла теплая вода, которая лилась из "холодного крана" на кухне. Поэтому достаточно страниц в дневниках занимает описание покупки холодильника для фотодела и последующее разочарование: агрегат морозил долго и плохо.
Но трудности были преодолены. В начале 50-х конструктор смог скупо похвалить себя: "проявлял цветную пленку. Негативы получились недурные".
Одна из первых удачных цветных фотографий.
Часто Токарев делал снимки на Большом Каменном мосту. Однажды там его подкараулил мальчишка точь-в-точь как из фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен».
- Дяденька, а что вы тут делаете? - поинтересовался мальчик и, выслушав ответ, сбегал за милиционером. Когда милиционер узнал фамилию человека, снимающего на камеру в неположенном месте, то первым делом спросил: а вы не родственник ружейнику? Услышав, что перед ним тот самый Токарев - отдал честь. Но с тех пор мастеру пришлось позаботиться о наличии разрешительной справки.
С такой бумагой Токарев мог снимать что угодно.
"Самолюбие оставим про запас"
Листая машинописные страницы дневника находишь удивительное. «Ни одна газета о моем 80-летии не обмолвилась… Понятно, что обстоятельства времени так требуют. Мы стоим за мир и поощряем мирный труд, а моя профессия была направлена на помощь Армии…», с горечью писал Токарев в июне 1951 года. Конструктора ранило, что его военные достижения забыты.
«Самочувствие нехорошее. О юбилее нигде ни слова, в газетах нет. Вероятно, запрещено. Время-то теперь такое, что о вооружении мы не говорим. Мы не хотим войны. Мы занимаемся мирными достижениями. Самолюбие оставим про запас», - гласят записи, сделанные в июне 1951 года.
Большой театр в год празднования 175- летия, 1951 год.
В условиях «поощрения мирного труда», занятия фотографией стали составлять основную часть жизни Токарева.
Кропотливый труд принес плоды. В 1958 году панорамная камера «ФТ-2» была представлена на Всемирной выставке в Брюсселе вместе со Спутником и другими выдающимися достижениями экономики СССР.
Мастер прожил 96 лет, каждый день занимаясь активным трудом и работая над совершенствованием своей камеры.
Больше всего на свете Токарев боялся остаться лишиться возможности работать руками. «Я тогда живу, когда производительно работаю. А безделье для меня хуже всякого мучения. От безделья помрешь», - писал он.
- Здесь в воспоминаниях больше двух с половиной тысячи страниц доказывают, что главный наш актив не газ и нефть, а мозги, - говорит эксперт аукционного дома Иван Ефимов.
Хочется добавить к этому - «мозги и руки».
Разбирая архивы Токарева, сотрудники аукционного дома нашли еще одно чудо. Из инструкции по пользованию фоторужьем выпала карточка, на которой были запечатлены ладони. Простые рабочие ладони большого мастера Федора Токарева.
ИСТОЧНИК KP.RU