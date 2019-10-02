2019-10-02T14:49:05+03:00
Общество

В России повышается уровень утилизации и переработки мусора

Лучшие проекты планируется включить в "Библиотеку лучших практик по используемым технологиям обработки отходов
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План мусорной предполагает рост процента переработки отходов до 60% до 2024 года.План мусорной предполагает рост процента переработки отходов до 60% до 2024 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На текущий момент в нашем государстве насчитывается всего 15 объектов из более, чем 165 проектов по переработке мусора, которые в большей степени соответствуют принятым критериям эффективности, согласно нацпроекта "Экология". Основным критерием при отборе лучших проектов является выход вторичных полезных ресурсов при переработке мусора.

В составленный российским экологическим оператором (РЭО) список отобранных проектов вошли:

1. Компания "Хартия", занимающаяся сортировкой твердых смешанных коммунальных отходов (принад. Игорю Чайке);

2. Компания "Профспецтранс" (принад. Ольге Жук);

3. Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области, подконтрольной консалтинговой группе «Профит»;

4. "Старообрядческая" - коммунально-производственный комплекс (принад. компании "Новый свет-Эко"), г.Петербург; 5. ООО "Эко-Уфа" (контрольный пакет принад. Николаю Штолю); 6. ООО "Эко-Сити" (контрольный пакет принад. Николаю Штолю); 7. ООО "Полигон" (контрольный пакет принад. Руслану Латыпову); 8. ООО "Экоград" в Орловской области (гендиректор Дмитрий Хроменков);

9. ООО "Экосити" в Орловской области (гендиректор Юрий Парахин);

10. ООО АМПК в Архангельской области (директор Андрей Терентьев);

11. ООО "Регион-95" в Воронежской области (гендиректор Юрий Шевцов);

12. "Прогресс - транспортные технологии" в Калужской области (принадлежит Юрию Болотову) и еще 3 проекта - в Ставропольском крае, в Орловской области и в Ульяновской области, сообщает РБК.

Лучшие проекты планируется включить в "Библиотеку лучших практик по используемым технологиям обработки отходов". Плюс к этому, генеральный директор Российского Экологического Оператора (РЭО), Денис Буцаев предложил их включить еще и в "перечень первоочередных объектов" программы РЭО по созданию мощностей для переработке органической части твердых коммунальных отходов.

Но, чтобы получить государственную поддержку им нужно будет еще пройти процедуру конкурса. К тому времени список лучших проектов пополнится, так как сбор информации по регионам продолжается. Конкурс на получение государственных грантов призван подстегнуть мусороперерабатывающие компании поднимать свои технологии на новый уровень.

Что и позволит привести в исполнение план мусорной реформы до 2024 года и поднять уровень утилизации различных отходов с 7% до 36%, а переработку мусора - до 60%. Также, планируется ввести дополнительно 37,1 млн.т мощностей для переработки ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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