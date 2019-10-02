2019-10-02T15:42:42+03:00
Звезды

«Как девочка»: 70-летняя Алла Пугачева снова надела дерзкое мини

Примадонна вернулась из отпуска и принимает в своем замке гостей
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева.Алла Пугачева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Максим Галкин порадовал подписчиков своего Инстаграма свежим домашним отчетом из своего загородного дома в деревне Грязь. Судя по фото, в гости к звездному семейству забрели жена Игоря Николаева певица Юля Проскурякова, супруга продюсера Александра Достмана Ида и старшая дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте.

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Девчонки
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Первое, что приметили фанаты Пугачевой — новое приталенное мини-платье звезды.

После отпуска, проведенного сначала в Юрмале, а потом Израиле (там 70-летняя певица не только релаксирует на пляже, но и поправляет здоровье в местной клинике, принадлежащей одному из российских олигархов — Ред.).

— Как девочка! — похвалили моложавый образ артистки ее поклонники.

А еще фанаты звезды заметили, как Кристина Орбакайте со временем стала походить на свою маму.

— Такие же грустные серо-голубые глаза, — отметили поклонники артисток.

На фото присутствует и младшая дочь Пугачевой Елизавета Галкина.

Напомним: 18 сентября Лиза и ее брат Гарри отметили 6-летие.

В этом году звездные родители не стали отправлять своих малышей в школу. «Грызть гранит науки» Галкины-младшие отправятся на следующий год. А пока дети Аллы Борисовны и Максима посещают элитный подмосковный детский садик с углубленным изучением французского Le chat botte. Месяц обучения там стоит 195 тысяч рублей за одного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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