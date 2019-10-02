Пермский край получит больше 5 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

2 октября на международном форуме «Российская энергетическая неделя» генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписал с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым договор об опережающем финансировании региональной программы переселения граждан из аварийного жилья.

- Тема расселения аварийного жилья для Пермского края является крайне важной. Наш регион третий по объему аварийного жилищного фонда в стране, - отметил Максим Решетников. – Это первый из всех национальных проектов и субсидий, предполагающий опережающее финансирование проекта. Это позволит уже в конце 2019 года начать заниматься расселением домов, которое планировалось в 2020-2021 годы. Всего за ближайшие три года мы должны расселить более 10 тысяч человек. Я считаю это прорывом в системе управления.

Обратим внимание, что для выполнения федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда», в августе 2019 года правлением Фонда ЖКХ принято решение о том, что регионы могут подать заявки и получить авансовые платежи на выполнение программ расселения аварийного жилья в рамках трехлетнего лимита 2019 – 2021 годов досрочно.

На РЭН было заключено 14-е соглашение – с Пермским краем об опережающем финансировании переселения из аварийного жилья в этом регионе в пределах лимита 2019-2021 годов на сумму 5 млрд. 118 млн. рублей. За счет этих средств в крае из аварийного жилья переедут более 10 тысяч человек. Расселить планируется больше 4 тысяч аварийных помещений площадью почти 140 тыс.кв.м.

- Очень символично, что данный договор об опережающем финансировании краевой программы переселения граждан из аварийного жилья мы подписываем на РЭН. Когда граждане переезжают из аварийных домов, которые являются крайне неэффективными с точки зрения потребления энергоресурсов, в новые, современные здания, мы, безусловно, тем самым повышаем энергоэффективность жилищного сектора, – подчеркнул Константин Цицин.

После подписания соглашения Константин Цицин вручил Максиму Решетникову платежное поручение на 508,29 млн. рублей аванса по второму этапу программы переселения. Общая же сумма средств Фонда ЖКХ, которая будет досрочно направлена на переселение граждан из аварийного жилья в 14 регионах страны, после подписания данного соглашения, составляет 38,18 млрд рублей.

Так, в соответствии с заявкой на этап 2020-2021 годов в Пермском крае предусмотрено переселение 3 311 человек из 1 272 квартир. Общий объем финансирования составляет 1,783 млрд руб., в том числе средства Фонда – 1,694 млрд руб. На следующем этапе - в 2021 - 2022 годы - в крае планируется переселить еще 3 312 человек из 1 245 помещений. Объем финансирования составляет 1,783 млрд руб., в том числе средства Фонда – 1,694 млрд руб.

Кроме того, одним из ключевых мероприятий первого дня РЭН стало Всероссийское совещание «Национальные проекты: приоритеты государства и возможности развития», которое провел Фонд ЖКХ. В совещании приняли участие губернаторы и эксперты отрасли. В том числе председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

На мероприятии обсуждались цели и задачи национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология», внедрение энергоэффективных и цифровых технологий при их выполнении, а также практика применения комплексного подхода к развитию городских пространств.