Быть предпринимателем или не быть, не вопрос!

Лидия Коростелева, генеральный директор и ветеринарный врач клиники «Новый век» (средний бизнес):

- Если вы работаете на себя и вам для работы нужно помещение, следует иметь в виду, что, не имея в собственности ни земли, ни помещения, весь доход может уйти на их оплату. Ведь может быть так - сегодня клиенты есть, а завтра нет.

К плюсам работы по найму я бы отнесла стабильный заработок, но тут же кроется и минус, ведь у вас всегда будет определенный потолок. Этот заработок все равно не такой большой, как бы нам этого хотелось. А в собственном деле уровень заработка неограничен.

Свой бизнес хорош тем, что мы можем нанимать на работу тех, кого хотим именно мы. А работая по найму, приходится иногда подстраиваться под коллектив, который может не нравиться.

Из плюсов работы по найму я бы также обозначила то, что ответственности в ней меньше, хотя раз на раз не приходится. Ну еще, может, какой-то стабильный график можно отнести к плюсам, но в нашей профессии порой приходится работать в любое время, пока себя необходимо посвятить больному животному. Некая социальная защищенность присутствует в большей мере для работника по найму, хоть это не так важно для меня.

Основные факторы, которые отпугивают людей заниматься собственным бизнесом, - это налогообложение и до недавнего прошлого слабая господдержка. Допустим, получить грант по программе бесплатной стерилизации животных от государства практически невозможно, хотя на нее выделяются огромные деньги. (Лидия рассказывает о ситуации до открытия центров «Мой бизнес». - Прим. ред.)

Существуют различные союзы предпринимателей, они оказывают больше моральную поддержку.

Лидия Коростелева, генеральный директор и ветеринарный врач клиники «Новый век».

Андрей Простов, генеральный директор сети пекарен «Буханка» (средний бизнес):

- Каждый человек делает для себя выбор - работа по найму или развитие собственного дела.

Если есть гениальная идея или вы точно знаете, где и как применить стратегию голубого океана, у вас есть предпринимательская жилка, вы хотите получить максимальную «свободу», подчиняться себе любимому, но при этом и рассчитывать только на себя, рисковать своими деньгами, отношениями, временем, знать всё - от рекрутинга до бухгалтерского учета, налогообложения и юриспруденции - можете попробовать себя в качестве предпринимателя. Здесь всё будет зависеть только от вас - и успешность развития бизнеса, и уровень дохода, и время для отдыха.

Работа по найму дает возможность заняться интересным для себя делом, наработать связи, получить опыт коммуникаций с клиентами, руководством, коллегами, постоянно развивать уровень компетенций, получать стабильную зарплату и мотивацию, учиться у «старших товарищей», при этом не инвестируя в развитие компании и не рискуя собственными средствами. Да, есть трудовой договор, обязанности, ответственность, график работы, дорога до офиса и, может быть, «злой» начальник. Выбор всегда за вами.

Андрей Простов, генеральный директор сети пекарен «Буханка»

Павел Поселёнов, президент Группы компаний «Инград» (большой бизнес):

- Есть предприниматели и менеджеры. Это два разных типажа. Предприниматели - это в первую очередь люди, нацеленные на самостоятельную деятельность, создание нового, готовые идти на определенный риск.

Менеджеры же управляют процессами, выполняют поставленные задачи. Если человек с предпринимательскими способностями занят собственным бизнесом, то здесь для него много плюсов. А если же он работает по найму, то, скорее всего, ему не хватает размаха и свободы действий.

У менеджера же сильная сторона - тактические вещи, умение решать поставленные задачи, он - исполнитель, и его способности реализуются в заданных рамках.

Павел Поселёнов, президент Группы компаний «Инград»

Леонид Драгилев, совладелец студии звукозаписи «Пифагор» (малый бизнес):

- Когда я работал по найму, мне не нравилось, что в 6 вечера тебе звонят и говорят, как ты занят завтра, у тебя не может быть уже никаких планов.

Минус работы по найму заключается в том, что ты никак не владеешь своим свободным временем, как в той фразе: «Ту жизнь, что вам дарил Создатель, давно забрал работодатель». Плюс работы по найму - ты получаешь зарплату регулярно и тебе ни за что не надо отвечать, кроме своего участка работы. Теперь, имея свой бизнес, свободное время я могу планировать сам. Но оно подчинено задачам, которые формирует бизнес. Минус - то, что 24/7 я - буфер между клиентом и моими сотрудниками, который обеспечивает первых выполненными заказами, а вторых - деньгами и работой.

Леонид Драгилев, совладелец студии звукозаписи «Пифагор».

Свой бизнес - это шанс, а меры господдержки - это плюс

Еще в начале 2019 года около 20% населения считали, что свое дело - рискованная деятельность. Процент желающих уйти в бизнес с 32% в 2008-м снизился в 2017-м до 22%. Опасения россиян понятны, хотя зачастую многие из них основывались на стереотипах или неактуальной информации.

Но уже сейчас ситуация во многом меняется.

В 2019 году в России стартовала мощная система поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» приняты беспрецедентные меры господдержки. Во всех регионах страны открываются центры поддержки «Мой бизнес» - образно говоря, это МФЦ для предпринимателей, с удобным форматом «единого окна». На сегодняшний день их уже 48 по стране.

Хотите открыть бизнес? Эксперты центров «Мой бизнес» помогут подобрать лучшую для вас организационно-правовую форму, выбрать оптимальный налоговый режим и зарегистрироваться. Могут помочь и с выбором помещения под бизнес. И с получением стартового капитала у банка. Или - с получением оборотного капитала.

Хотите развивать свое инновационное направление (НИОКР), вам помогут с получением грантов. Задумали приобрести франшизу - найдется субсидия (компенсация части затрат в размере до 1 миллиона рублей) и в этом случае.

Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта обновило программу льготного кредитования по ставке 8,5%. Выросли возможные объемы займов и увеличилось количество направлений, по которым можно получить льготный кредит, выросло число банков, работающих с этой мерой поддержки.

К слову, льготным кредитом теперь могут воспользоваться предприниматели, которые трудятся в таких сферах, как: HoReCa, торговля, наука и техника, внутренний туризм, сельское хозяйство, обрабатывающеее производство, строительство, бытовые услуги, транспортировка и хранение, информация и связь, здравооохранение, культура и спорт, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Минимальный размер кредита теперь составляет 500 тысяч рублей (раньше был 3 млн рублей). Максимальная сумма кредита на пополнение оборотных средств увеличилась до 500 млн рублей (а было 100 млн рублей).

Центры «Мой бизнес» открываются по всей стране.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В нашем разделе мы пишем о всех действующих мерах поддержки предпринимателей. И честно говоря, в 2019 году можно с уверенностью говорить, что плюсов предпринимательства стало еще больше.

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