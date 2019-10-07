2019-10-04T19:08:49+03:00
Общество

Ремесла в цифровую эпоху: как соцсети помогают бизнесу в сфере народных промыслов

Сегодня потребители принимают решения о приобретении товара или услуги во многом с помощью современных технологий – например, россияне все чаще приобретают товары с помощью мобильного телефона
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Юханн Никадимус. Фото: Надя РосляковаЮханн Никадимус. Фото: Надя Рослякова
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Понимая этот тренд, бизнес соответственно меняет и стратегии продвижения различных товаров, в том числе продуктов народного творчества. Если раньше ремесленные (или околоремесленные) товары продвигались преимущественно на ярмарках и в розничных точках ремесленников, то сегодня привлечь к ним внимание потенциальных покупателей помогают различные цифровые инструменты, в том числе соцсети.

Благодаря им народный промысел сегодня становится особой нишей для развития малого предпринимательства. Это неудивительно, учитывая спрос на произведения народного творчества: хохломская роспись по дереву, гжельский фарфор, вологодское кружево, жостовские расписные подносы и др. продолжают привлекать внимание туристов и россиян, интересующихся богатством российской культуры.

Новая жизнь народного ремесла

Когда мы говорим о традиционных видах народного промысла, стоит вспомнить кружевоплетение, резьбу и роспись по дереву, художественную вышивку, керамику, лаки, обработку камня, металла, меха и кожи, художественную резьбу по кости, роспись тканей, художественное ручное ткачество и ковроткачество, цветное гутное стекло и хрусталь, а также ювелирное искусство. Но как сделать так, чтобы все эти ремесла оставались ценными, нравились современному покупателю, и купить их можно было не только на вернисажах и в музейных лавках?

Популяризации ремесленных произведений способствует обогащение привычных нам продуктов элементами народного творчества, которые позволяют подчеркнуть индивидуальность в условиях массового распространения однотипных товаров. Современные народные промыслы – это производство не только традиционно известных павлопосадских платков и палехских шкатулок, но и, например, одежды с традиционным характером или стильных обоев с изображением красивых наличников. Сделать современные товары народного творчества более привлекательными для потребителя помогают и социальные сети – с их помощью уникальное ремесло, ранее известное только туристам или любителям старины, становится более доступным для людей из разных уголков страны и мира.

Ремесло в соцсетях

Открытки с наличниками

Традиционные ремесленные изделия, безусловно, вдохновляют на создание новых продуктов с элементами народного творчества. Например, Иван Хафизов из Лобни (небольшого города в Московской области) придумал свой проект Nalichniki, фотографируя в 2007 году разноцветные резные наличники во время командировки в городе Энгельс Саратовской области. «Тогда я работал в отделе обучения маленькой IT-компании и не собирался заниматься никаким бизнесом. Тогда казалось, что это просто хобби», – признается Иван.

Иван Хафизов

Иван Хафизов

Со временем увлечение стало еще более осознанным и методичным, а летом 2010 года Иван решил создать свой собственный сайт и выложить туда все наличники разных городов, чтобы пользователи могли смотреть и сравнивать уникальные материалы. «Выложил всё в сеть. А через пару дней звонок — Иван, а можно приобрести некоторые ваши фотографии наличников для фото-обоев?», –вспоминает он. Так появилась идея с фотообоями с наличниками, потом – с календарем (чтобы каждый месяц олицетворял определенный город, зимой – с белыми наличниками, весной – с красочными, летом – зелеными, а осенью – желтыми и коричневыми).

За шесть лет Иван собрал коллекцию из более 6 тыс. фотографий с наличниками из 101 города России. В таком стремительном росте коллекции нет ничего удивительного, считает Иван, – этому помог краудфандинг. «Он сочетает в себе продажу и отсутствие рисков. То есть ты заявляешь: вот макет календаря, или вот несколько разворотов книги, вот открытки — и люди покупают (или не покупают) их заранее. Вопрос веры тебе», – уверен он. А вот сформировать доверие потенциальных покупателей помогают соцсети: «Если ты в течение нескольких лет, день за днём, неделя за неделей рассказываешь во всех соцсетях о наличниках, ты на виду, ты интересен людям, то тебе верят и хотят получить то, что ты делаешь. А если тебя нет, о тебе не слышно, то и успеха не видать».

Развивать проект Ивану в частности помогает Instagram – на его аккаунт Nalichniki подписано уже более 55 тыс. человек. «Там собрались именно те люди, которые ценят деревянное зодчество, красивые фотографии и интересные рассказы», – отмечает Иван.

Популярность проекта Nalichniki растет впечатляющими темпами – если в 2010 году тираж открыток с наличниками составил 34 набора, то краудфандинг предпоследнего календаря (2018 года) стал рекордным для России, собрав 1962% от заявленной суммы. «Кто бы мог подумать, что сначала знакомые попросят сделать открытки, потом будут календари, потом паззлы, а теперь вот через месяц наконец выйдет моя книга о наличниках, которую ждут тысячи людей по всему миру!» – отмечает Иван.

Одежда с народным характером

Занимаясь на протяжении многих лет темой традиционной культуры, Варвара Зенина запустила в 2015 году одноименный бренд одежды с традиционным характером. В каталоге Varvara Zenina можно найти, например, свитера с традиционным орнаментом, рубашки с косым воротом, свободные платья и др. Развитие собственного бренда с народными элементами стало для Варвары логичным карьерным поворотом – по специализации она менеджер этнокультурных проектов и поэтому хорошо разбирается в разных жанрах народного творчества.

Варвара Зенина. Фото из личного архива

Варвара Зенина. Фото из личного архива

Сейчас основной «рабочей лошадкой» для бренда Varvara Zenina является Instagram, рассказывает Варвара, отмечая, что Stories – один из наиболее используемых инструментов на платформе. На данный момент в аккаунте проекта насчитывается 4,3 тыс. подписчиков. Другой «посадочной площадкой» бренда является Facebook. По словам Варвары, Facebook хорошо приспособлен для того, чтобы самостоятельно обучиться и разобраться в том, как применять различные инструменты для бизнеса.

Фото из архива Варвары Зениной

Фото из архива Варвары Зениной

Старые новые кокошники

К современному народному творчеству можно отнести и проекты, которые дают новую жизнь старинным вещам. Например, Юханн Никадимус из Москвы шестой год занимается старинным шитьем жемчугом, которое было очень популярно в России до конца 19 века и достигло высокого уровня мастерства только в нашей стране. Продукт его творчества может быть не таким практичным, как одежда от Varvara Zenina или открытки от Nalichniki, но впечатляющий эффект от него гарантирован каждому. Юханн занимается реконструкцией кокошников – воссозданием исторических головных уборов по музейным экспонатам и описаниям, соблюдая старинную технологию шитья.

Фото: Юханн Никадимус

Фото: Юханн Никадимус

«Сейчас я активно веду блог о кокошниках в Instagram, читаю лекции, провожу курсы и мастер-классы, участвую в выставках», – описывает свою деятельность Юханн. Социальную сеть он ценит за то, что она позволяет ему общаться с реальными людьми, которым по-настоящему близко народное искусство и культура, вышивка и история страны. Instagram также помогает ему привлечь аудиторию на лекции и новых резидентов в швейный коворкинг «Проектные мастерские», которым он управляет. С помощью рекламы и бизнес-аккаунта Юханн подробно отслеживает статистику по взаимодействиям, стараясь расширять аудиторию и помогать другим мастерам вести похожие аккаунты.

Фото: Юханн Никадимус

Фото: Юханн Никадимус

«Моя миссия – продвижение традиционного русского шитья жемчугом, помощь мастерам и широкое знакомство людей с таким знаковым для нашей страны символом как кокошник», – декларирует свою миссию мастер.

Фото из архива Варвары Зениной

Фото из архива Варвары Зениной

Фото из архива Варвары Зениной

Фото из архива Варвары Зениной

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