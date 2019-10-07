Ремесла в цифровую эпоху: как соцсети помогают бизнесу в сфере народных промыслов

Понимая этот тренд, бизнес соответственно меняет и стратегии продвижения различных товаров, в том числе продуктов народного творчества. Если раньше ремесленные (или околоремесленные) товары продвигались преимущественно на ярмарках и в розничных точках ремесленников, то сегодня привлечь к ним внимание потенциальных покупателей помогают различные цифровые инструменты, в том числе соцсети.

Благодаря им народный промысел сегодня становится особой нишей для развития малого предпринимательства. Это неудивительно, учитывая спрос на произведения народного творчества: хохломская роспись по дереву, гжельский фарфор, вологодское кружево, жостовские расписные подносы и др. продолжают привлекать внимание туристов и россиян, интересующихся богатством российской культуры.

Новая жизнь народного ремесла

Когда мы говорим о традиционных видах народного промысла, стоит вспомнить кружевоплетение, резьбу и роспись по дереву, художественную вышивку, керамику, лаки, обработку камня, металла, меха и кожи, художественную резьбу по кости, роспись тканей, художественное ручное ткачество и ковроткачество, цветное гутное стекло и хрусталь, а также ювелирное искусство. Но как сделать так, чтобы все эти ремесла оставались ценными, нравились современному покупателю, и купить их можно было не только на вернисажах и в музейных лавках?

Популяризации ремесленных произведений способствует обогащение привычных нам продуктов элементами народного творчества, которые позволяют подчеркнуть индивидуальность в условиях массового распространения однотипных товаров. Современные народные промыслы – это производство не только традиционно известных павлопосадских платков и палехских шкатулок, но и, например, одежды с традиционным характером или стильных обоев с изображением красивых наличников. Сделать современные товары народного творчества более привлекательными для потребителя помогают и социальные сети – с их помощью уникальное ремесло, ранее известное только туристам или любителям старины, становится более доступным для людей из разных уголков страны и мира.

Ремесло в соцсетях

Открытки с наличниками

Традиционные ремесленные изделия, безусловно, вдохновляют на создание новых продуктов с элементами народного творчества. Например, Иван Хафизов из Лобни (небольшого города в Московской области) придумал свой проект Nalichniki, фотографируя в 2007 году разноцветные резные наличники во время командировки в городе Энгельс Саратовской области. «Тогда я работал в отделе обучения маленькой IT-компании и не собирался заниматься никаким бизнесом. Тогда казалось, что это просто хобби», – признается Иван.

Иван Хафизов

Со временем увлечение стало еще более осознанным и методичным, а летом 2010 года Иван решил создать свой собственный сайт и выложить туда все наличники разных городов, чтобы пользователи могли смотреть и сравнивать уникальные материалы. «Выложил всё в сеть. А через пару дней звонок — Иван, а можно приобрести некоторые ваши фотографии наличников для фото-обоев?», –вспоминает он. Так появилась идея с фотообоями с наличниками, потом – с календарем (чтобы каждый месяц олицетворял определенный город, зимой – с белыми наличниками, весной – с красочными, летом – зелеными, а осенью – желтыми и коричневыми).

За шесть лет Иван собрал коллекцию из более 6 тыс. фотографий с наличниками из 101 города России. В таком стремительном росте коллекции нет ничего удивительного, считает Иван, – этому помог краудфандинг. «Он сочетает в себе продажу и отсутствие рисков. То есть ты заявляешь: вот макет календаря, или вот несколько разворотов книги, вот открытки — и люди покупают (или не покупают) их заранее. Вопрос веры тебе», – уверен он. А вот сформировать доверие потенциальных покупателей помогают соцсети: «Если ты в течение нескольких лет, день за днём, неделя за неделей рассказываешь во всех соцсетях о наличниках, ты на виду, ты интересен людям, то тебе верят и хотят получить то, что ты делаешь. А если тебя нет, о тебе не слышно, то и успеха не видать».

Развивать проект Ивану в частности помогает Instagram – на его аккаунт Nalichniki подписано уже более 55 тыс. человек. «Там собрались именно те люди, которые ценят деревянное зодчество, красивые фотографии и интересные рассказы», – отмечает Иван.

Популярность проекта Nalichniki растет впечатляющими темпами – если в 2010 году тираж открыток с наличниками составил 34 набора, то краудфандинг предпоследнего календаря (2018 года) стал рекордным для России, собрав 1962% от заявленной суммы. «Кто бы мог подумать, что сначала знакомые попросят сделать открытки, потом будут календари, потом паззлы, а теперь вот через месяц наконец выйдет моя книга о наличниках, которую ждут тысячи людей по всему миру!» – отмечает Иван.

Одежда с народным характером

Занимаясь на протяжении многих лет темой традиционной культуры, Варвара Зенина запустила в 2015 году одноименный бренд одежды с традиционным характером. В каталоге Varvara Zenina можно найти, например, свитера с традиционным орнаментом, рубашки с косым воротом, свободные платья и др. Развитие собственного бренда с народными элементами стало для Варвары логичным карьерным поворотом – по специализации она менеджер этнокультурных проектов и поэтому хорошо разбирается в разных жанрах народного творчества.

Варвара Зенина. Фото из личного архива

Сейчас основной «рабочей лошадкой» для бренда Varvara Zenina является Instagram, рассказывает Варвара, отмечая, что Stories – один из наиболее используемых инструментов на платформе. На данный момент в аккаунте проекта насчитывается 4,3 тыс. подписчиков. Другой «посадочной площадкой» бренда является Facebook. По словам Варвары, Facebook хорошо приспособлен для того, чтобы самостоятельно обучиться и разобраться в том, как применять различные инструменты для бизнеса.

Фото из архива Варвары Зениной

Старые новые кокошники

К современному народному творчеству можно отнести и проекты, которые дают новую жизнь старинным вещам. Например, Юханн Никадимус из Москвы шестой год занимается старинным шитьем жемчугом, которое было очень популярно в России до конца 19 века и достигло высокого уровня мастерства только в нашей стране. Продукт его творчества может быть не таким практичным, как одежда от Varvara Zenina или открытки от Nalichniki, но впечатляющий эффект от него гарантирован каждому. Юханн занимается реконструкцией кокошников – воссозданием исторических головных уборов по музейным экспонатам и описаниям, соблюдая старинную технологию шитья.

Фото: Юханн Никадимус

«Сейчас я активно веду блог о кокошниках в Instagram, читаю лекции, провожу курсы и мастер-классы, участвую в выставках», – описывает свою деятельность Юханн. Социальную сеть он ценит за то, что она позволяет ему общаться с реальными людьми, которым по-настоящему близко народное искусство и культура, вышивка и история страны. Instagram также помогает ему привлечь аудиторию на лекции и новых резидентов в швейный коворкинг «Проектные мастерские», которым он управляет. С помощью рекламы и бизнес-аккаунта Юханн подробно отслеживает статистику по взаимодействиям, стараясь расширять аудиторию и помогать другим мастерам вести похожие аккаунты.

Фото: Юханн Никадимус

«Моя миссия – продвижение традиционного русского шитья жемчугом, помощь мастерам и широкое знакомство людей с таким знаковым для нашей страны символом как кокошник», – декларирует свою миссию мастер.

Фото из архива Варвары Зениной