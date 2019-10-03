ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020

Футболисты московского ЦСКА после разгромных 1:5 от "Лудогорца" в Болгарии в поединке 2 тура Лиги Европы попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками. Первый домашний матч еврокубкового сезона у команды Виктора Ганчаренко - против "Эспаньола", который неплохо выступил в последнем сезоне испанского первенства. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019.

Статистика личных встреч ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019

Команды еще ни разу не играли между собой.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019

"Эспаньол" - фаворит поединка против ЦСКА.

Прогноз на матч ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019

Будет ничья, либо же победа "Эспаньола".

Время начала матча ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019

Матч ЦСКА - Эспаньол начнется в 20:05 по московскому времени.

Где смотреть матч ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Эспаньол можно посмотреть 3 сентября и начнется в 20:05 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019

Трансляция матча ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:05 по московскому времени.