ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Футболисты московского ЦСКА после разгромных 1:5 от "Лудогорца" в Болгарии в поединке 2 тура Лиги Европы попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками. Первый домашний матч еврокубкового сезона у команды Виктора Ганчаренко - против "Эспаньола", который неплохо выступил в последнем сезоне испанского первенства. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019.
Статистика личных встреч ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019
Команды еще ни разу не играли между собой.
Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019
"Эспаньол" - фаворит поединка против ЦСКА.
Прогноз на матч ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019
Будет ничья, либо же победа "Эспаньола".
Время начала матча ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019
Матч ЦСКА - Эспаньол начнется в 20:05 по московскому времени.
Где смотреть матч ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019
Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Эспаньол можно посмотреть 3 сентября и начнется в 20:05 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019
Трансляция матча ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:05 по московскому времени.
ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU