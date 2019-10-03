Камикадзе на самокатах

На этой неделе завершился опрос, который на своем сайте проводила ГИБДД. Спорили, нужно ли тем, кто передвигается по городу на электросамокатах, моноколесах, сегвеях и других модных транспортных гаджетах, присвоить особый статус. Большинство считает, что надо оставить все как есть: это же развлечение, игрушки такие.

ПЕШЕХОДЫ СО СКОРОСТЬЮ 60 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

А в это время мотоциклисты снимают на камеры, как их обгоняют владельцы электросамокатов.

«ХХ век против ХХI. Парень прет на самокате со скоростью 100 км в час. Прав ему не надо, номеров - тоже. Штрафы получить невозможно. Стоит электросамокат 300 тысяч рублей, что дешевле машины или мотоцикла. Преимущества электросамоката ощутимы - на нем можно и по дороге ехать, и в парк спокойно зарулить. Опять же не нужно покупать топливо - зарядиться можно в любом кафе», - рассказывает байкер Кирилл Кондраков на своем YouTube-канале Kondrakov MB.

Но за мобильностью и удобством стоит другая сторона - скорость.

Гонщики на электросамокатах все чаще становятся участниками ДТП на дорогах, но при оформлении протокола они являются пешеходами. Хотя передвигаются эти «пешеходы» со скоростью не 4 - 5 км/час, а 20 - 90 км/час. А максимальный штраф - 500 рублей.

ПРИРАВНЯТЬ К МОПЕДУ

В Москве любители покататься на самокатах и гироскутерах пока правил не соблюдают, разгоняются на тротуарах, выезжают на проезжую часть и пытаются маневрировать между автомобилями.

- Регулирование нужно, это уже давно назрело. Вот свежий пример - на Третьем транспортном кольце видел на самокате маму с ребенком. Они ехали в правом ряду, аккуратно, но очень быстро и без шлемов. Это было около 16.00, пробка была не мертвая, что еще опаснее, когда все пытаются перестраиваться, - говорит Петр Шкуматов, лидер движения «Синие ведерки».

Покататься на самокате сегодня - это не просто развлечение, для кого-то это средство передвижения по городу. Курьеры, доставщики пиццы мчат на них по дорогам, тротуарам c достаточно большой скоростью - около 30 - 40 км/час. Если столкнется с пешеходом, то синяки - это самые минимальные повреждения.

- Поэтому нужно электросамокаты, моноколеса, сегвеи приравнивать к скутерам (мопедам) - пусть получают права категории M. У них будет совсем другая психология, они будут понимать, что нужно быть осторожнее, что есть ответственность. Будут правила - значит, их нужно соблюдать. И это не значит, что запретить кататься в парках - нет. Просто установить там, например, максимальную скорость движения 15 км/час, - считает Петр Шкуматов.

С этим мнением согласен и начальник Ситуационного центра ГКУ ЦОДД Москвы Александр Евсин. Он считает, что определить правовой статус «скоростных пешеходов» нужно.

- По тротуарам без прав и экипировки нельзя ездить на скоростях более 15 - 17 км/час, а на дорогах не должны превышать 40 км/час. Такой подход должен быть для владельцев не только самокатов, но и других современных средств передвижения, - говорит Евсин.

Это кадр с нашумевшего видео. Мотоцикл едет со скоростью 70 км/час. Но его с легкостью обгоняет самокат. Фото: youtube.com

ВСЕМ ПОЛУЧАТЬ ПРАВА?

Купить электросамокаты со скоростью 80 - 90 км/час - не проблема. В интернете много объявлений, были бы деньги. Обычный самокат - 10 - 25 тысяч рублей, скоростной - 60 - 300 тысяч. Причем продавать электросамокаты со скоростью 80 - 90 км/час не запрещено. Продавцы говорят, что их выпускают в Китае, есть модели с сиденьями.

В Москве большой популярностью пользуется прокат электросамокатов. И если их приравняют к транспортному средству, то просто так, как велосипед, самокат уже не возьмешь. Нужно будет всем получать права (как на мотоцикл), а это время, обучение, деньги на документы. Сейчас же можно без прав взять самокат. А желающих в столице уже около 100 тысяч человек (данные по регистрации в мобильном приложении проката).

Какой же выход? На арендованных самокатах не разгонишься - есть ограничения до 20 км/час. Как вариант - такие же ограничения должны быть и на всем электротранспорте. Или разделить - самокатами с низкой скоростью можно пользоваться без специальных прав. Если же хочешь гонять, как на трассе, - получай корочки. Вопрос остается открытым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735489" frameborder="0"></iframe> Самокат обгоняет мотоцикл.

КСТАТИ

Правила проката электросамокатов в Москве

- В прокат самокат дадут только совершеннолетним. Передавать самокат детям или ездить на нем вместе с ребенком категорически запрещено;

- кататься рекомендуется по велодорожкам, а при их отсутствии - крайняя правая полоса (если она не занята);

- не ехать по тротуарам;

- не прыгать с бордюра;

- вход в метро с электросамокатом разрешен, но кататься на нем там строго запрещено;

- рекомендован шлем как элемент защиты.