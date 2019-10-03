2019-10-02T20:35:51+03:00
Общество

Камикадзе на самокатах

Нужно ли приравнять электросамокаты к мотоциклам и требовать от владельцев сдавать на права [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Гонщики на электросамокатах все чаще становятся участниками ДТП на дорогах, но при оформлении протокола они являются пешеходами.Гонщики на электросамокатах все чаще становятся участниками ДТП на дорогах, но при оформлении протокола они являются пешеходами.
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На этой неделе завершился опрос, который на своем сайте проводила ГИБДД. Спорили, нужно ли тем, кто передвигается по городу на электросамокатах, моноколесах, сегвеях и других модных транспортных гаджетах, присвоить особый статус. Большинство считает, что надо оставить все как есть: это же развлечение, игрушки такие.

ПЕШЕХОДЫ СО СКОРОСТЬЮ 60 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

А в это время мотоциклисты снимают на камеры, как их обгоняют владельцы электросамокатов.

«ХХ век против ХХI. Парень прет на самокате со скоростью 100 км в час. Прав ему не надо, номеров - тоже. Штрафы получить невозможно. Стоит электросамокат 300 тысяч рублей, что дешевле машины или мотоцикла. Преимущества электросамоката ощутимы - на нем можно и по дороге ехать, и в парк спокойно зарулить. Опять же не нужно покупать топливо - зарядиться можно в любом кафе», - рассказывает байкер Кирилл Кондраков на своем YouTube-канале Kondrakov MB.

Но за мобильностью и удобством стоит другая сторона - скорость.

Гонщики на электросамокатах все чаще становятся участниками ДТП на дорогах, но при оформлении протокола они являются пешеходами. Хотя передвигаются эти «пешеходы» со скоростью не 4 - 5 км/час, а 20 - 90 км/час. А максимальный штраф - 500 рублей.

ПРИРАВНЯТЬ К МОПЕДУ

В Москве любители покататься на самокатах и гироскутерах пока правил не соблюдают, разгоняются на тротуарах, выезжают на проезжую часть и пытаются маневрировать между автомобилями.

- Регулирование нужно, это уже давно назрело. Вот свежий пример - на Третьем транспортном кольце видел на самокате маму с ребенком. Они ехали в правом ряду, аккуратно, но очень быстро и без шлемов. Это было около 16.00, пробка была не мертвая, что еще опаснее, когда все пытаются перестраиваться, - говорит Петр Шкуматов, лидер движения «Синие ведерки».

Покататься на самокате сегодня - это не просто развлечение, для кого-то это средство передвижения по городу. Курьеры, доставщики пиццы мчат на них по дорогам, тротуарам c достаточно большой скоростью - около 30 - 40 км/час. Если столкнется с пешеходом, то синяки - это самые минимальные повреждения.

- Поэтому нужно электросамокаты, моноколеса, сегвеи приравнивать к скутерам (мопедам) - пусть получают права категории M. У них будет совсем другая психология, они будут понимать, что нужно быть осторожнее, что есть ответственность. Будут правила - значит, их нужно соблюдать. И это не значит, что запретить кататься в парках - нет. Просто установить там, например, максимальную скорость движения 15 км/час, - считает Петр Шкуматов.

С этим мнением согласен и начальник Ситуационного центра ГКУ ЦОДД Москвы Александр Евсин. Он считает, что определить правовой статус «скоростных пешеходов» нужно.

- По тротуарам без прав и экипировки нельзя ездить на скоростях более 15 - 17 км/час, а на дорогах не должны превышать 40 км/час. Такой подход должен быть для владельцев не только самокатов, но и других современных средств передвижения, - говорит Евсин.

Это кадр с нашумевшего видео. Мотоцикл едет со скоростью 70 км/час. Но его с легкостью обгоняет самокат. Фото: youtube.com

Это кадр с нашумевшего видео. Мотоцикл едет со скоростью 70 км/час. Но его с легкостью обгоняет самокат. Фото: youtube.com

ВСЕМ ПОЛУЧАТЬ ПРАВА?

Купить электросамокаты со скоростью 80 - 90 км/час - не проблема. В интернете много объявлений, были бы деньги. Обычный самокат - 10 - 25 тысяч рублей, скоростной - 60 - 300 тысяч. Причем продавать электросамокаты со скоростью 80 - 90 км/час не запрещено. Продавцы говорят, что их выпускают в Китае, есть модели с сиденьями.

В Москве большой популярностью пользуется прокат электросамокатов. И если их приравняют к транспортному средству, то просто так, как велосипед, самокат уже не возьмешь. Нужно будет всем получать права (как на мотоцикл), а это время, обучение, деньги на документы. Сейчас же можно без прав взять самокат. А желающих в столице уже около 100 тысяч человек (данные по регистрации в мобильном приложении проката).

Какой же выход? На арендованных самокатах не разгонишься - есть ограничения до 20 км/час. Как вариант - такие же ограничения должны быть и на всем электротранспорте. Или разделить - самокатами с низкой скоростью можно пользоваться без специальных прав. Если же хочешь гонять, как на трассе, - получай корочки. Вопрос остается открытым.

Самокат обгоняет мотоцикл.

КСТАТИ

Правила проката электросамокатов в Москве

- В прокат самокат дадут только совершеннолетним. Передавать самокат детям или ездить на нем вместе с ребенком категорически запрещено;

- кататься рекомендуется по велодорожкам, а при их отсутствии - крайняя правая полоса (если она не занята);

- не ехать по тротуарам;

- не прыгать с бордюра;

- вход в метро с электросамокатом разрешен, но кататься на нем там строго запрещено;

- рекомендован шлем как элемент защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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