Лермонтов, обидевший царя и павший от руки «Грушницкого»

Николай Первый был в бешенстве, иначе его резолюцию и не прочесть: «Я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он». Это реакция высочайшей власти на стихотворение про смерть поэта, Александра Сергеевича Пушкина.

Воспоминания современников о Лермонтове противоречивы - то маленькие глаза сверкают дьявольским огнем, то огромные глаза полны печали и некоего недоступного простым смертным знания. Известно, что после смертельной дуэли Лермонтова отказался отпевать батюшка. Упросили, приняли условие: никакой музыки и никакой толпы. Священник отслужил, судя по его воспоминаниям, с отвращением.

Достоевский спустя 20 лет после смерти поэта писал: «Мы долго следили за ним, но наконец он где-то погиб - бесцельно, капризно и даже смешно. Но мы не смеялись...»

А над чем смеяться? Двадцативосьмилетний мужчина по-французски сказал буквально три слова в тот момент, когда закончили играть на фортепиано и возникла пауза. С рифмой (тоже французской). «Горец с кинжалом». Другой мужчина, с огромным кинжалом, услышал. А потом - дуэль. В дождь, туман, с истерикой в сердце одного и с недоумением в мыслях другого, который поднял пистолет дулом вверх.

Лермонтов не только участвовал в дуэлях, но и рисовал их. Этот набросок поэт сделал в 1832 году - за 9 лет до гибели.

Николай Мартынов давно считал, что это его Лермонтов вывел в солдатской шинели Грушницкого. Отставной майор, пытался что-то писать. После дуэли сидел под арестом, но ходил на прогулки испить минеральных вод и рассказывал барышням о тяготах своего заключения. Потом военно-полевой суд приговорил его к разжалованию и лишению всех прав состояния. Николай Первый не забыл своей обиды и решил иначе - три месяца ареста плюс церковное покаяние. В 60 лет Мартынов тихо умер, но уже при советской власти в его имение вселилась детская колония, которая разрушила фамильный склеп и утопила прах дуэлянта в пруду. Чтоб знал, гад, как на Лермонтова нашего руку поднимать…

Но все это лишь детали из биографии. А был «Герой нашего времени» - роман, про который Ахматова сказала: «Здесь он обогнал самого себя на сто лет». Может, в числе ошиблась Анна Андреевна в меньшую сторону, поскольку такого постмодернизма еще до модернизма русская проза не ведала ни тогда, лишь зарождаясь, ни в начале двадцатого века. Лермонтов тасовал хронологию, как колоду карт, чтобы создать своего героя. Когда Тарантино занялся этим же в «Бешеных псах» и «Криминальном чтиве», его назвали революционером. Лермонтов же просто - как дышал - создал русскую прозу, играя жанрами, ракурсами, перемешивая приквелы и сиквелы, катаясь на машине времени из Тамани в Пятигорск, не думая о «новых формах».