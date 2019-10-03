Лапша быстрого приготовления — много токсинов и соли: новое исследование Роскачества

Все, кто читал хоть раз набор ингредиентов на упаковках лапши быстрого приготовления, уверены — полезного там нет ничего. Сплошной глутамат натрия (усилитель вкуса) и какие-то Е, а значит — консерванты и еще какие-то вещества, вредные для здоровья. А когда реклама говорит, что там есть мясо, народ смеется, мол, соя сплошная! Но каждый из нас хотя бы раз в жизни «злоупотреблял» такой лапшой — или из-за нехватки времени, или недостатка средств. Да и вкусно же, в конце концов!

Эксперты Роскачества проверили, правдивы ли наши страхи и так ли уж вредна лапша б/п. Образцы проверили по 170 показателям качества и безопасности.

И, увы, в этом исследовании ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества: во всех 17 проверенных марках обнаружены те или иные несоответствия. Но это еще не значит, что лапша плоха: просто Роскачество предъявляет всем продуктам повышенные требования, которые порой значительно превышают действующие ГОСТы и ТУ, ведь безопасность для здоровья важнее стандартов.

Пестициды и токсины: мука не высшего качества

Увы, один из потребительских страхов, что для лапши быстрого приготовления могут использовать некачественную лапшу, подтвердился. Хотя производители закупают муку высшего сорта, в лапше некоторых торговых марок обнаружены следы пестицидов, регуляторов роста растений и микотоксинов (охратоксины - результат жизнедеятельности плесневых грибов. См. таблицу).

По мнению экспертов, микотоксины могли попасть в лапшу из сырья — либо из-за недобросовестных поставщиков, либо из-за недостаточного входного контроля на производстве. Микотоксины также могут появляться в продукции при транспортировке или хранении готового продукта (когда возникают условия для грибкового поражения).

Другие нарушители - пестициды и регуляторы роста растений - также могли попасть в лапшу только через муку.

Какая лапша быстрого приготовления может быть опасна для здоровья

Глутамат натрия: даже меньше, чем разрешено

В последние несколько лет в интернете идет массовое «унижение» усилителя вкуса — добавки глутамат натрия (Е621). При том, что в томатном соке или соевом соусе, а также водорослях эта добавка есть в самом своем естественном состоянии. Японцы, открывшие ее еще в начале ХХ века, назвали «адзинамото» - сущность вкуса. Они же научились эту добавку синтезировать.

В 2002 году был открыт новый вкус «умами» - вкус богатой белком пищи, в основном мяса. Именно глутамат натрия усиливает вкус даже крошечных частиц мяса, если они есть в блюде. Иногда производители идут на уловку — кладу микрочастицы мяса и много глутамата натрия. Вкусно! Но пусто.

Уровень допустимого значения глутамата натрия указан в техрегламенте: ТР ТС 029/2019 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» опережающих средств». Его количество в любом блюде должно быть не более 10 г/кг.

И, как показало исследование Роскачества, глутамата натрия в лапше не так много, как принято считать. Больше всего его было у BigBon (3,48 г/кг), меньше всего – в продукции «Каждый день» (0,69 г/кг).

То есть ни в одной лапше быстрого приготовления глутамата натрия далеко не так много, как официально разрешено.

Мясо: а есть ли оно?

Распространенный миф об отсутствии в лапше мяса тоже оказался мифом. Ну почти. Семь производителей исследованной лапши заявили, что их продукт содержит либо мясо курицы, либо куриный фарш (в порошкообразном виде). В продукции шести торговых марок подтвердилось наличие курицы и куриного фарша: «Анаком», «БигЛанч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», BigBon. Не оказалось заявленной в составе курицы только в лапше «Первая цена». То есть мясо есть!

Но все-таки у некоторых производителей есть уловка: кусочки натурального мяса имитирует соя, тогда в составе мясо содержится лишь в порошкообразном виде в концентрате для бульона для лапши.

При этом, если в составе есть соя, то производители об этом честно говорят. Не было ни одного производителя, который бы обманом впихнул сою и не указал ее в маркировке.

Боитесь сои — читайте маркировку.

Соль: все-таки многовато...

Россияне привыкли к соли. Чем ее больше, тем нам кажется вкуснее. Между тем, ВОЗ очень рекомендует ограничивать количество соли во всей пище, которую мы едим целый день, всего пятью граммами, то есть одной чайной ложкой.

И, увы, 12 из 17 марок лапши грешат той же проблемой, что и большинство наших продуктов — слишком много соли. То есть чем чаще мы ее будем есть, тем выше риск возможных проблем с суставами и сосудами из-за переизбытка соли.