Пронесло: Земля чудом разминулась с опасным астероидом

NASA проинформировало: 3 октября 2019 года к Земле приблизился астероид 2019 SP3, считающийся потенциально опасным - potentially hazardous, - по терминологии астрономов, следящих за околоземными объектами - Near-Earth Objects (NEO). К ним причисляют все космические тела, которые находятся в радиусе 50 миллионов километров от нашей планеты. А потенциально опасными считаются те астероиды и кометы, вероятность столкновения которых с Землей не равно нулю.

Орбита астероида 2019 SP3.

Если верить специалистам Европейского космического агентства (ESA), то в ближайшие 100 лет нам серьезно угрожают 878 космических глыб.

Диаметр астероида 2019 SP3, обнаруженного в 2019 году, астрономы оценили в 20 метров. И заверили, что «пронесло» - NEO пролетел со скоростью примерно в 30 тысяч километров в час на расстоянии 370 тысяч километров от Земли — это чуть ближе, чем до Луны. По астрономическим меркам — совсем рядом.

СТРАШНО

Обнародован жуткий ролик, демонстрирующий обилие глыб, среди которых летает наша планета

На орбите Земли сейчас находится инфракрасный телескоп NASA миссии NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer). Ищет астероиды и кометы. Наглядным результатом работы телескопа стал ролик, изготовленный специалистами, которые ведут учет его находкам. На ролике — движение тучи обнаруженных объектов. Они тысячами роятся и в поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером, и около Земли. Несколько сотен так или иначе ей угрожают. Наша планета словно бы летит сквозь заминированное пространство...

Земля в кольце космических врагов.

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