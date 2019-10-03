Школьник убил одноклассницу в заброшенной военной части в Подмосковье

На территории расформированной воинской части в подмосковной Балашихе обнаружили тело 15-летний девочки с травмой головы. Об этом сайту kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

Ученица девятого класса вышла из дома во вторник, 1 октября, но даже к полуночи не вернулась домой. Около часа ночи в полицию обратилась ее мама. Начались поиски.

Обнаружить подростка удалось лишь к вечеру среды, сообщает источник kp.ru. Труп девочки нашли на заброшенном военном объекте в микрорайоне Заря. Спустя некоторое время удалось установить личность виновника трагедии.

Убийство совершил одноклассник девочки. Юношу доставили в отделение Следственного комитета и уже там он рассказал, что преступление было совершенно в ходе ссоры. Других подробностей инцидента пока не приводится.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее похожий случай произошел в Иркутской области. Одиннадцатиклассник занял у своей одноклассницы 70 тысяч рублей, проиграл все на ставках, а когда понял, что не сможет вовремя вернуть всю сумму, зарезал девушку ножом вместе с другом.

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