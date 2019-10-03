2019-10-03T13:40:37+03:00
Происшествия

Колдовство по смс: олимпийская чемпионка Аделина Сотникова отдала "ведьме" 2 млн рублей

Фигуристка нашла колдунью в соцсетях и надеялась с ее помощью решить личные проблемы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фигуристка Аделина Сотникова.Фигуристка Аделина Сотникова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова попала в весьма неприятную ситуацию. Спортсменка, пытаясь разобраться с личными проблемами, стала жертвой мошенницы.

Аделина Сотникова воспользовалась услугами гадалки. Колдунью Ольгу она нашла через Инстаграм. Чемпионка раскрыла ворожее душу. Она рассказала, что ей необходимо решить личные проблемы. Ведьма прониклась болью чемпионки и охотно взялась за работу. Она предупредила, что услуги оказывает дистанционно, через смс, но Аделину это не смутило.

Сеансы длились девять дней. Ведьма хорошо "поработала" - за столь короткий срок Сотникова перевела чудо-Ольге два миллиона рублей. Получив деньги, колдунья явила клиентке чудо. После чего исчезла в неизвестном направлении. Аделина, придя в себя, обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка ищут мошенницу. Но пока безуспешно, сообщил источник kp.ru.

Стоит отметить, что у Аделины есть младшая сестра, которую Олимпийская чемпионка обожает. Маша страдает синдромом Тричера Коллинза. Лечение требует немалых денег. И если сначала семье помогала тренер Татьяна Тарасова, то после победы в Сочи-2014 Аделина Сотникова в силах была самостоятельно оплатить лечение девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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