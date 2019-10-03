«Ограбление на миллион»: Преступники похитили сейф бизнес-партнёра Пугачевой

На минувшей неделе в московском офисе бизнес-партнера Аллы Пугачевой директора ООО «Новард» Андрея Илиопуло произошло дерзкое ограбление.

Преступники проникли в кабинет Илиопуло через окно, прихватив сейф, в котором находилась солидная сумма - миллион рублей и ценные бумаги. Об этом сообщает источник kp.ru.

Напомним: в группу компаний «Новард», которой руководит Илиопуло, входит обувная корпорация «Эконика», с которой Алла Пугачева сотрудничает 22 года.

- До встречи с Андреем Илиопуло бизнес-проекты мне не удавались. Меня многие подбивали открыть бизнес, но все заканчивалось либо воровством, либо бездельем на производстве. И я думала, что мне уже не повезет в этом вопросе. А потом повезло - встретила Андрея Илиопуло, - рассказывала о знакомстве с бизнес-партнёром Алла Борисовна.

С 97 года Пугачева занимается разработкой авторских коллекций обуви и аксессуаров «Эконики». К обуви у Пугачевой любовь появилась не просто так. Отец певицы Борис Михайлович Пугачев работал в обувной промышленности.

- Для меня самое главное, чтобы обувь была не только элегантной, но и удобной. У меня всегда были не очень здоровые ноги. Поэтому выбираю всегда долго, что надену на ноги. Конечно же, я не раз выходила на сцену без каблуков, но это не выглядит так эффектно, как хотелось бы. Стараюсь найти интересные модели, чтобы все забыли о том, что обувь без каблука, - делилась с журналистами на презентации своей новой обувной коллекции Алла Пугачева.

Обувь от Аллы Пугачевой не из дешевых — на сайте бутика модели от звезды стоят от 7-20 тысяч рублей.