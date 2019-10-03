2019-10-03T12:06:10+03:00
Звезды

«Ограбление на миллион»: Преступники похитили сейф бизнес-партнёра Пугачевой

С Андреем Илиопуло Алла Борисовна сотрудничает 22 года
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Андрей Илиопуло.Андрей Илиопуло.
Изменить размер текста:

На минувшей неделе в московском офисе бизнес-партнера Аллы Пугачевой директора ООО «Новард» Андрея Илиопуло произошло дерзкое ограбление.

Преступники проникли в кабинет Илиопуло через окно, прихватив сейф, в котором находилась солидная сумма - миллион рублей и ценные бумаги. Об этом сообщает источник kp.ru.

Напомним: в группу компаний «Новард», которой руководит Илиопуло, входит обувная корпорация «Эконика», с которой Алла Пугачева сотрудничает 22 года.

- До встречи с Андреем Илиопуло бизнес-проекты мне не удавались. Меня многие подбивали открыть бизнес, но все заканчивалось либо воровством, либо бездельем на производстве. И я думала, что мне уже не повезет в этом вопросе. А потом повезло - встретила Андрея Илиопуло, - рассказывала о знакомстве с бизнес-партнёром Алла Борисовна.

С 97 года Пугачева занимается разработкой авторских коллекций обуви и аксессуаров «Эконики». К обуви у Пугачевой любовь появилась не просто так. Отец певицы Борис Михайлович Пугачев работал в обувной промышленности.

- Для меня самое главное, чтобы обувь была не только элегантной, но и удобной. У меня всегда были не очень здоровые ноги. Поэтому выбираю всегда долго, что надену на ноги. Конечно же, я не раз выходила на сцену без каблуков, но это не выглядит так эффектно, как хотелось бы. Стараюсь найти интересные модели, чтобы все забыли о том, что обувь без каблука, - делилась с журналистами на презентации своей новой обувной коллекции Алла Пугачева.

Обувь от Аллы Пугачевой не из дешевых — на сайте бутика модели от звезды стоят от 7-20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Запуск крупнейшей платформы онлайн-образования «Coursera for Campus» состоится в России
Историк: К «жертвам перестройки» можно отнести всех жителей России и стран постсоветского пространства
Самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском
Следственный комитет совместно с RT запустили проект расследования военных преступлений на Украине
Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и вернулся домой
Ученые назвали причину возникновения рака крови
Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с объединением ГДР и ФРГ
ФБР вербует россиян через рекламу на Facebook
Лионель Месси чувствует, что устал
"Дети вместо цветов": Россияне рассказали, готовы ли отказаться от букетов учителям
На севере Казахстана найдены мавзолеи времен Золотой Орды
Британия изменила закон о санкциях против России ради полетов на Марс
Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала
BCG сообщила о феномене «русского чуда» в сфере карточных платежей
Две ракеты взорвались в "зеленой зоне" Багдада
Эксперты рассказали, как сэкономить на оплате отопления
Эксперты выяснили, сколько россияне готовы платить за онлайн-образование
В Госдуме предложили создать льготную категорию "жертв перестройки"
Емельяненко и Кокляев устроили потасовку во время очной ставки
Россия выдаст свыше триллиона рублей международных займов
Эксперты рассказали, какое мясо самое вредное
Путин указал американскому журналисту на искажение его слов
При крушении моста в Тайване погибли пять человек
СМИ сообщили об утечке данных в одном из крупнейших банков России