"Цифра" открывает новые возможности: эксперты рассказали о том, как изменится высшее образование

Ключевой темой этого года, обсудить которую приехали эксперты со всего мира, стал человеческий потенциал и его развитие в цифровую эпоху.

– Цифровизация открывает новые возможности для образования, – говорит замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская. – Согласно результатам исследований, которые сегодня ведутся в этой области, мы видим, что "цифра" меняет процесс передачи знаний, выводит образовательные технологии, направленные на освоение новых компетенций и навыков, на новый уровень. Совершенствуются методики преподавания и образовательные подходы – цифровизация позволяет учитывать особенности личности и ориентироваться на индивидуальное развитие каждого человека. Нам очень важно понять, насколько «цифра» изменит всю технологию образования, как она повлияет на трансфер знаний, который мы обеспечиваем в системе образования на всех уровнях.

Замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская. Фотография предоставлена пресс-службой НИТУ «МИСиС».

Высшая школа у руля

Особая роль в грядущих изменениях отводится университетам. Именно им предстоит готовить профессионалов для цифровой экономики. И чтобы знания и умения будущих специалистов соответствовали стремительно меняющимся потребностям рынка труда, вузам необходима цифровая трансформация, проводимая в тесном сотрудничестве с компаниями-лидерами в соответствующих отраслях.

– Мы переходим в новый формат преподавания, появляются новые запросы на образование, – уточняет Марина Боровская. – Мы не должны оставаться глухими к требованиям бизнеса, которому нужны подготовленные кадры. И здесь очень высока роль профессионального сообщества, учителей и преподавателей, их понимание целей и задач, стоящих перед системой образования на новом этапе.

Онлайн-курсы – это только начало

Внедрение онлайн-обучения уже идет полным ходом. Например, в рамках приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ», реализуемого под эгидой Минобрнауки России, создан портал-агрегатор «СЦОС в РФ», объединяющий около 40 платформ онлайн-образования, где размещены более тысячи онлайн-курсов, разработанных преподавателями ведущих российских университетов и специалистами отраслевых компаний-лидеров. Стать слушателем может любой желающий, обучение на онлайн-курсах по десяткам направлений подготовки бесплатное.

– На самом деле, цифровизация это не только онлайн-курсы, – объясняет специальный представитель президента по вопросам технологического развития Дмитрий Песков. – Бухгалтерские программы или электронное расписание - это тоже не цифровой университет. Главный вызов, стоящий перед университетами, – это то, как идет учебный процесс, как он влияет на качество итогового образовательного результата. Ключевой вопрос эффективности наших усилий – это повышение мотивации студентов и преподавателей.

Фотография предоставлена пресс-службой НИТУ «МИСиС».

"Цифра" меняет подходы

Как может выглядеть настоящая цифровизация в вузах? Обучение каждого студента должно строиться на основе индивидуальной образовательной траектории.

- Среди первоочередных задач, стоящих перед нами, - глубинное преобразование всех процессов, происходящих в университете, – отметила Алевтина Черникова. – Модель цифровой трансформации, разработанная в НИТУ «МИСиС», студентоцентрична и основана на главном принципе – Student first. Мы реализуем его через создание индивидуальных образовательных траекторий и формирование креативной экосреды, которые помогают раскрыть способности, таланты каждого обучающегося. Для нас цифровое образование – это постоянное повышение его качества и доступности, возможность учиться у лучших и учиться непрерывно.

Впрочем, уже сегодня новые технологии позволяют гибче подходить к созданию образовательных программ, реализуемых в вузе.

– Мы фокусируемся на подготовке высококвалифицированных кадров для науки и промышленности. Поэтому ведем постоянный аудит образовательных программ, активно сотрудничаем с экспертами ведущих научно-образовательных центров мира и нашими бизнес-партнерами, – говорит Алевтина Черникова. – Например, наша программа Integrated PhD предназначена для тех молодых исследователей, кто видит свое призвание в науке и нацелен на академическую карьеру. Принцип модульного обучения позволяет сформировать для каждого студента индивидуальный образовательный трек, в соответствии с темой, над которой он работает.

Преподавателям придется сесть за парту

Получается, что цифровая образовательная среда позволяет сделать образование более доступным, качественным и эффективным. Но все не так просто.

— Смысл происходящих изменений в системе высшего образования состоит в том, чтобы индивидуализировать траекторию развития не только студента, но и преподавателя. Чтобы он мог получить дополнительные компетенции, навыки и знания, необходимые для эффективного использования новых образовательных технологий, — объясняет Марина Боровская.

В рамках приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ", запущенного в 2017 году, на базе ведущих университетов страны были созданы 10 Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения, где преподаватели вузов и колледжей смогли пройти переподготовку и научиться работать с цифровыми инструментами.

Фотография предоставлена пресс-службой НИТУ «МИСиС».

– За два года реализации этой государственной программы через Центры прошли почти 10 тысяч преподавателей, – подводит итоги председатель Координационного совета региональных центров, проректор ПГТУ Александр Волков. – Это показательный и значительный кейс, нам необходимо развивать и повышать межвузовское сотрудничество в этом направлении.