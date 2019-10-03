«Она сказала, что мой папа наркоман, и меня понесло»: 15-летний житель Подмосковья рассказал, почему убил одноклассницу

Больше суток в подмосковной Балашихе искали пропавшую школьницу. Рано утром во вторник, 1 октября Аня* ушла в школу и как под землю провалилась. Родители до последнего наделись, что девочка жива. Волонтеры и полиция прочесывали окрестности и в заброшенном здании расформированной воинской части нашли тело школьницы.

- На голове несовершеннолетней были травмы. По статье 105 УК РФ «Убийство» незамедлительно было возбуждено уголовное дело, - сообщила «Комсомолке» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний Иван, одноклассник девочки. Парень уже дал признательные показания.

- По его словам, в тот день они гуляли вдвоем. В какой-то момент девочка оскорбила его отца, назвав его наркоманом. После этого он толкнул ее с такой силой, что она упала и ударилась головой. Одноклассница потеряла сознание, но вместо того чтобы вызвать скорую, парень ударил ее кирпичом по голове, - сообщили «КП» источники близкие к следствию.

По словам Ивана, девочка оскорбила его отца, назвав его наркоманом.

Несмотря на несовершеннолетний возврат, Ване грозит реальный срок лишения свободы.

- Следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в Следственном комитете.

Как удалось выяснить «КП», семья парня была неполной. После развода школьник жил с мамой. А вот отец действительно употреблял наркотики. По словам друзей, для Вани это была больная тема.

- Мы все знали про сложности с отцом. Живем все по соседству, а пару лет назад отец в невменяемом состоянии напал на маму. Думаю, после этого они и разошлись окончательно. Ваню мы поддерживали, старались на больной мозоль не давить. Сам-то он нормальный пацан, не пил, не курил. А вот учеба шла туго: троечник. В то что он мог убить не могу поверить, - рассказал «КП» друг парня Алексей.

А вот погибшая девочка напротив была из вполне благополучной семьи. Папа школьницы - адвокат Московской коллегии.

- Мы просто ревем все. Она была отличной подругой: добрая, открытая, любила пошутить и всегда улыбалась. Учителя нам рассказали, что ее больше нет. Но что на самом деле произошло мы не знаем, - рассказала «КП» одноклассница погибшей школьницы.

Уже в пятницу, 4 октября суд рассмотрит ходатайство об аресте школьника. «Комсомолка» следит за развитием событий.