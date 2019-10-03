«Мажор на BMW два часа убегал от патрульных по дворам»: В Москве задержали сына вице-президента компании МТС

В Москве - очередная история про гонщиков-мажоров и полицейскую погоню. И начиналась она, кстати, почти как нашумевший триллер 2017 года «Руслан Шамсуаров, сын вице-президента Лукойла vs ДПС».

Сегодня около 7 часов утра инспектора ДПС пытались остановить на север Москвы красный BMW6, который ехал явно с превышением скорости. В ответ на махание черно-белыми жезлами иномарка прибавила газу. Полицейские бросились на своей машине за ней. В итоге в этой погоне поучаствовали сразу несколько экипажей. Водителю BMW6, как говорят, почти два часа удавалось скрываться от гаишников. Тем не менее лихача заблокировали во дворе жилого дома на Беломорской улице. Но на этом все не закончилось. Водитель и его пассажир отказались открывать сотрудникам полиции, заблокировав двери. Молодых парней вытащили на солнечный свет, разбив передние стекла.

Новое видео задержания сына топ-менеджера МТС после "гонок" с полицией.

Позже стало известно, что сидевший за рулем - 25-летний Алан Ибрагимов, сын вице-президента компании МТС Руслана Ибрагимова.

- В салоне авто нашли «предмет, похожий на пистолет» - его уже отправили на экспертизу, - заявил «КП» источник в правоохранительных органах. - Однако по предварительной информации, это не боевое оружие.

Кроме того, сообщается, что водитель иномарки в момент задержания находился в состоянии опьянения.

В пресс-службах ГУ МВД по Москве и московского управления ГИБДД официально этот эпизод пока никак не комментируют. Не хотят комментировать ситуацию с сыном вице-президента и в компании МТС.

- Я не понимаю, о чем вы говорите, - заявил корреспонденту «КП» пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

Отец задержанного парня, 56-летний Руслан Ибрагимов - выпускник юрфака МГУ. В МТС он работает с 2006 года. Тогда он возглавил юридический отдел компании. С августа нынешнего года занимает пост вице-президента по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью. Помимо Алана у Ибрагимова-старшего есть еще двое детей.