«Хотите купить ребенка?» В Брюсселе прошла ярмарка суррогатных матерей и младенцев для гомосексуальных пар

Выставка под названием Men Having Babies («Мужчины, имеющие/желающие иметь детей») прошла недавно в Брюсселе (уже четвертый раз), следующая планируется в начале ноября в Нью-Йорке, затем в январе в Сан-Франциско, также это мероприятие проходит в Тель-Авиве, Тайпей, Чикаго и Торонто. У выставки очень узкая специализация. В ней принимают участие однополые пары, желающие арендовать матку и купить себе ребенка. Роскошный отель «Хилтон», дорого одетые мужчины, глянцевые каталоги с фотографиями суррогатных матерей на выбор, либо женщин, которые готовы родить своих или продать уже рожденных детей и подписать отказную в пользу покупателя. Приятная музыка фоном, шампанское, кофе-брейк, доклады лучших мировых юристов, психологов, финансистов и консультантов в области суррогатного материнства. Кругом умилительные фотографии счастливых малышей в объятиях двух улыбающихся мужчин.

«С какой смелостью Европа говорит о правах? С каким лицом вы встречаетесь, чтобы обсудить вопросы приема мигрантов, прозрачности отношений между людьми, честности, равенства?» - задается вопросом Леоне Гротти, журналист итальянского издания «Tempi» (Времена). Он один из немногих, кто посвятил этой выставке свою колонку, где возмутился происходящему. Ведь это по сути совершенно легальная купля-продажа младенцев. В Италии еще можно этому возмутиться. А вот в Швейцарии, Франции, Австрии, Нидерландах и Дании его колонка попала бы под закон о дискриминации прав гомосексуальных пар. Там гомофобию (любое недовольство в сторону гомосексуалистов) приравняли к расизму.

На эту выставку съезжаются гомосексуальные пары, желающие купить ребенка. Они просматривают все предложения. Цены варьируются в зависимости «от качества». У детей в этой «области» есть качество, как у любого товара. Ребенок стоит от минимум 95 00 0$ до 160 000 $. Потенциальным покупателям предоставляет полный пакет услуг: психологическая поддержка, юридическая помощь, доставка яйцеклеток и сперматозоидов, если необходимо. Встречи с сурмамой, перелеты и проживание в той стране, где планируются роды и прочее, в зависимости от конкретной ситуации. В общем, полное сопровождение.

«Продажа детей происходит при свете солнца, в красивых костюмах, при галстуках и в в цивилизованной обстановке, несмотря на местные законы и международные конвенции. - пишет итальянский журналист. - Странно, почему же Европарламент до сих пор не осудил аренду женского органа воспроизводства как форму эксплуатация женщин? Здание Европарламента находится неподалеку от места проведения этой конференции. Но ни один член парламента не сказал ни слова об этом».

Ведь в 2015 году Комиссия по институциональным вопросам Сената Бельгии единогласно вынесла постановление против "вынашивания детей для других". Также еще в 1989 году Бельгия подписала Международную конвенцию о правах ребенка, согласно которой «каждый ребенок имеет право знать своих родителей и воспитываться ими». Но ни один сенатор, политический деятель, член парламента не протестует против ярмарки, не делает никаких заявлений. В Конвенции написано, что все подписавшие ее государства «принимают все соответствующие меры на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях для предотвращения похищения, продажи или торговли детьми в любых целях и в любой форме».

Но именно это и происходит в красивой, цивилизованной форме в дорогом отеле в центре Европы.

«Здесь продают детей по самой высокой цене! - возмущается итальянец и добавляет. - Это мероприятие уже четвертый год подряд собирает лучших специалистов мира, привозит их в Бельгию, что означает - дела идут хорошо. Значит, что есть спрос. Люди покупают других людей. Это пользуется успехом. Конечно, идите дальше, вперед. Но хватит говорить о правах. Евросоюз потерял свое лицо».