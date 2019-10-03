Гибель уникального храма местные жители отметили "лайками"

В тверской деревне Ранцево, под Селижарово, рухнул деревянный храм 19-го века. Умирал-умирал, а потом завалился и рассыпался сам по себе. Все.

Не знаю, чуяли ли предки, когда в 1887 году закладывали этот храм, какая печальная у него будет кончина? Если сравнивать варианты – уж лучше бы сожгли или разобрали на дрова в 20-х годах, чем так, в плесени забвения самоубиться о грешную землю и исчезнуть.

Самое обидное, что было о чем пожалеть. Погибший храм имел несколько уникальных особенностей. Во-первых, он был деревянным, рубленым. Во-вторых, трехпрестольным: Николая Чудотворца, Казанской Божьей матери и Рождества Христова. Но, главное, что делало его достойным спасения – так называемые «небеса», росписи потолков. Большая редкость для «южных» храмов, так деревянные церкви расписывали только на русском Севере. Мы-то, дураки, летом проехали по Северу тысячи километров – снимали деревянные храмы «с небесами» и не знали, что до храма в Ранцево – рукой подать от Москвы. Росписи «небес», кстати, держались до последнего, до 28 сентября и погибли под развалинами...

Погибший храм имел несколько уникальных особенностей. Фото: https://sobory.ru

И не сказать, что храм стоял в глухом месте, куда люди заглядывают случайно, на внедорожниках или пешком. Нет. Ранцево – большое село со станцией и сельсоветом. Продающиеся в селе дома стоят от 500 тысяч до миллиона. Места курортные. Рядом, рукой подать – Селигерская озерная система, куда летом приезжают отдыхать сотни тысяч москвичей, питерцев и тверичан. Летом не протолкнуться от людей в этих краях, даже пробки на шоссе бывают.

О гибели храма узнали случайно, из группы «Подслушано в Селижарово» - кто-то, проходивший мимо, сбросил фотографии с телефона. 1500 просмотров, 18 «сердечек» и ни одного сочувственного слова. Люди в группе продолжили заниматься своими насущными делами: «кто едет в Тверь? Одно место в машине нужно», «делаю ноготочки», «продаю клюкву и бруснику», «осталось немного памперсов, забирайте». Из группы «Подслушано» новость перекочевала в Тверскую прессу и только тогда, администратор группы отреагировал - повесил ссылку на заметку из газеты. «О нас пишут! Уррра!». И еще немного обиделся, что журналисты взяли фото из группы «Подслушано» без спроса. Похвальная ранимость.

О гибели храма узнали случайно, из группы «Подслушано в Селижарово» в соцсети.

В этой коротенькой заметке о погибшем храме, тверичанин Владимир Кузьмин узнал, что когда-то, до революции, приход в селе Ранцево насчитывал три тысячи человек! Просто тогда Тверская область не была первой в рейтинге умирающих регионов России. Поэтому, Владимир Кузьмин горько заметил в своем единственном комментарии-некрологе: «когда сгниет последняя доска, нас тоже вообще не останется». Четыре лайка. Все. К одиноким пенсионерам на похороны больше народа приходит, считайте сами, в среднем это пять-шесть человек: представитель собеса, четыре могильщика и соседка.

По закону – виновных нет. Храм так и не признали памятником архитектуры. Это особенно подчеркивалось во всех заметках, опубликованных в региональных СМИ. Чтобы даже никто и думать не смел, что власти в чем-то виноваты. Потому что, когда беда случилась, а виноватых нет – виноваты все, а значит и наказывать некого. Так вышло, понимаете? Равнодушие, как известно, это обстоятельство неодолимой силы, почти что форс-мажор, но имеющий множество оправданий: денег нет, виноватых нет, людей нет, совести нет, памяти нет, храма нет. Но кое-что останется потомкам в недрах Всемирной паутины – плохие фото и четыре лайка.

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После пожара в Нотр-Дам, в России случайно вспомнили, что всего в десяти часах езды от Москвы, гниют и часто горят, исчезая навсегда, сотни шедевров русского деревянного зодчества. Поговорили и забыли? Или национальная трагедия Франции в нас что-то изменила? Чтобы это выяснить, спецкоры КП проехали несколько тысяч километров по Русскому Северу (подробности)