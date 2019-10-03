2019-10-03T15:46:08+03:00
Экономика

Сбербанк прокомментировал утечку данных: что-то украсть с карт мошенники не смогут

В банке подтверждают, что в сеть попали данные по 200 кредитным картам. Но просят не беспокоиться
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сбербанком подтверждена утечка по кредитным картам 200 клиентов.Сбербанком подтверждена утечка по кредитным картам 200 клиентов.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Утро принесло очередную сенсацию. В нелегальной части интернета, на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором, вроде как появилось сообщение о продаже базы личных данных клиентов крупного российского банка. СМИ заговорили об «утечке века» из Сбербанка — данных 60 млн кредитных карт.

«В интернет действительно попали технические данные по учётным записям кредитных карт», - комментируют ситуацию в самом Сбербанке.

Как следует из сообщения на официальной странице банка в «Фейсбуке», пока подтверждена утечка по кредитным картам 200 клиентов.

«Средства на кредитных картах всех наших клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, в безопасности. Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка», - поясняется в сообщении.

Основная версия случившегося, которую выдвигает сам банк, - «преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора». Проводится внутреннее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Минфин предлагает повысить цену на водку до 230 рублей
Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» усилит экономику Тюменской области
Глава Росгидромета Максим Яковенко ушел в отставку
В Госдуме ответили на намерение США провести учения в Европе
Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане
Эксперты рассказали об опасности четерехдневки для здоровья сотрудников
Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: убиты пять человек
В Париже вооруженный мужчина захватил штаб-квартиру полиции и убил двух человек
В Евросоюзе объяснили, как жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами получать визы
В Лондоне активисты облили искусственной кровью здание министерства финансов
Сергей Лавров призвал Запад перестать играть в геополитические игры «с нулевой суммой»
Могерини отложила визит в Белоруссию
Маргарита Симонян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Директор Сотниковой прокомментировал новость о потраченных на гадалку миллионах
Опубликован указ об увольнении главы ФСИН
Владельца "112 Украина" и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Подстреленного полицейским школьника в Гонконге обвинили в беспорядках
Девять человек стали жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу
Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования "Северного потока-2" с Данией
Британка узнала о смертельной болезни сына по фотографии
Айсен Николаев: Якутия к 2030-2035 году сможет выйти на объемы добычи угля в 50 млн тонн
Модернизация мощнейшей пушки "Малка" находится на стадии завершения
Лайнер МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в Жуковском
Запуск крупнейшей платформы онлайн-образования «Coursera for Campus» состоится в России
Историк: К «жертвам перестройки» можно отнести всех жителей России и стран постсоветского пространства
Самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском