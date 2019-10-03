Сбербанк прокомментировал утечку данных: что-то украсть с карт мошенники не смогут

Утро принесло очередную сенсацию. В нелегальной части интернета, на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором, вроде как появилось сообщение о продаже базы личных данных клиентов крупного российского банка. СМИ заговорили об «утечке века» из Сбербанка — данных 60 млн кредитных карт.

«В интернет действительно попали технические данные по учётным записям кредитных карт», - комментируют ситуацию в самом Сбербанке.

Как следует из сообщения на официальной странице банка в «Фейсбуке», пока подтверждена утечка по кредитным картам 200 клиентов.

«Средства на кредитных картах всех наших клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, в безопасности. Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка», - поясняется в сообщении.

Основная версия случившегося, которую выдвигает сам банк, - «преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора». Проводится внутреннее расследование.