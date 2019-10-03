2019-10-03T15:34:27+03:00
Здоровье

«Horizon» придёт на помощь тем, кто может потерять зрение

Российские ученые изобрели прибор, который позволит выявить на ранней стадии глаукому и другие заболевания глаз
Илья ГАМОВ
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Доктор медицинских наук Алексей Ермолаев проводит обследование пациента с помощью прибора "Horizon". Фото: предоставлено А.ЕрмолаевымДоктор медицинских наук Алексей Ермолаев проводит обследование пациента с помощью прибора "Horizon". Фото: предоставлено А.Ермолаевым
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В Стамбуле завершился Международный салон изобретений ISIF, где были представлены и разработки российских ученых.

По результатам конкурсной программы, специальный приз жюри присудило авторам портативного устройства для исследования зрительных функций “Horizon”.

- Наш прибор предназначен для ранней диагностики глаукомы, заболеваний сетчатки и зрительного нерва, а также - ряда заболеваний центральной нервной системы, - рассказал «Комсомолке» один из авторов и разработчиков новинки, известный врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Алексей Ермолаев, кстати - член Европейской ассоциации исследователей зрения и глаза (EVER), которому удалось уже запатентовать 16 изобретений. - Мы два года испытывали “Horizon” в НИИ глазных болезней, а сейчас готовимся применить прибор в Институте нейрохирургии имени Бурденко - для обследования поля зрения у «лежачих» пациентов (что до нас в мире никто еще не делал).

С коллегами из Первого Московского Медицинского Университета обсуждаем вопрос об углубленном изучении диагностических возможностей нашего портативного устройства. А со специалистами из Клинического центра МГУ предполагаем проверить его для применения в телемедицине. В наших планах - сотрудничество с рядом других ведущих медучреждений.

Я сейчас в Берлине, на конгрессе Немецкого офтальмологического общества – и здесь к нашему изобретению также отнеслись с большим интересом. А еще в феврале этого года мы стали финалистами «Здорового общества» - эти мероприятия проходили в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, а затем наш проект победил в престижном конкурсе на форуме экономическом - он прошел в июне 2019-го в Петербурге.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова и доктор медицинских наук Алексей Ермолаев на Российском инвестиционном форуме в Сочи, февраль 2019 г. Фото: предоставлено А.Ермолаевым

Министр здравоохранения Вероника Скворцова и доктор медицинских наук Алексей Ермолаев на Российском инвестиционном форуме в Сочи, февраль 2019 г. Фото: предоставлено А.Ермолаевым

- Алексей Павлович, а нельзя ли поподробнее - какую пользу ваше изобретение принесёт - и уже приносит - непосредственно больным, людям с ослабленным зрением?

- Ну, прежде всего, «Horizon» встанет в ряд с другими инструментами для диагностики глаукомы, и, я полагаю, займет там достойное положение.

Но, помимо этого, в нашем приборе заложены и совершенно новые диагностические возможности: например он позволит исследовать поле зрения у пациентов, у которых отсутствуют центральное зрение (а таких людей в возрасте старше 60 лет – каждый 10-й), что до настоящего времени было крайне затруднительно. А наш «Horizon» позволит полноценно провести у них обследование на глаукому. Впервые в мире!

- Судя по снимкам, ваше устройство довольно компактное...

- Да, оно умещается в небольшой кейс (толщина 12 сантиметров, ширина - 40 на 30), его довольно легко перевозить с места на место. А вот существующие аналоги занимают место куда более значительное - примерно, как холодильник «Саратов», если помните такой? Портативный прибор был бы идеальным для передвижных медпунктов. А полученную информацию можно содержать в «облачных» хранилищах в интернете.

- А расскажите, пожалуйста, подробнее - как ваш «Horizon» использовался на практике - то есть, при исследовании пациентов...

- Обследование на нем прошли несколько сотен человек.

Вовремя найти изменения в поле нашего зрения весьма важно, потому что глаукому очень тяжело выявить. У нее, как правило, нет ярких симптомов, и часто отсутствуют признаки, которые самого человека заставили бы обратиться к врачу. А глаукома – основная причина необратимой слепоты в мире. Крайне важно вовремя разглядеть ее ранние признаки.

Так вот - на форуме в Сочи люди подходили к нам просто так: а можно попробовать пройти обследование? Прямо там мы и исследовали поля зрения.

- И что это дало в итоге?

- У нескольких граждан удалось выявить изменения, а у двух человек, кто пожелал у нас «дообследоваться» – глаукому, это весьма серьезно!

- Почему?

- Объясню: зрительное восприятие людей так устроено, что при очень медленном ухудшении поля зрения, мозг этого не замечает, он к ним как бы привыкает. Если бы вот эти посетители выставки не подошли бы к нам, так бы потихоньку их поле зрения и «таяло» по краям, а они заметили бы это только тогда, когда потеря зрения стала бы существенной.

По этой причине, примерно в половине случаев диагноз: «глаукома» - удается поставить тогда, когда заболевание уже - в поздней стадии. А ведь ухудшение зрения при глаукоме необратимо!

В наши планы входит дальнейшее усовершенствование прибора, поскольку мы видим в нем очень большие потенциальные возможности.

- Будем следить за результатами вашего эксперимента. Новых вам открытий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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