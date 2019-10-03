Глава ФСИН ушел в отставку

В четверг стало известно, что Владимир Путин уволил своим указом главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадия Корниенко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности:... Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе.

Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста (65 лет) пребывания на службе. В принципе, генерал-полковник мог ходатайствовать перед президентом о продлении срока службы лет на пять. Такое бывает. Но он этого не сделал. Как стало известно "Комсомолке" Корниенко давно мечтал уволиться. Еще после первого года службы в должности руководителя ФСИН он подал рапорт об увольнении, но тогда его не удовлетворили.

Временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель главы ведомства. Но по факту Корниенко передал свои дела уже давно. Ему надо было обследоваться в госпитале и отгулять очередной отпуск. Так положено перед увольнением.

Одним из основных кандидатов на вакантную должность главы ФСИН источники в силовых структурах пророчат начальника управления ФСБ России по Красноярскому краю 55-летнего Александра Калашникова.

Такое усиление во ФСИНе ожидали многие. Дело в том, что ситуация с кадрами там печальная: бывший заместитель Корниенко Олег Коршунов в июле получил семь лет колонии по делу о хищении 263 миллионов рублей на закупках обуви для заключенных, а предшественник Корниенко на посту главы ФСИН Александр Реймер в 2017 году был приговорен к 8 годам колонии за мошенничество при закупке электронных браслетов. Этот генерал-полковник отбывает срок в свердловской колонии, где в свои 60 лет работает простым библиотекарем.