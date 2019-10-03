Хочешь вызубрить урок? Поболтай о нем с приятелем! Семь лайфхаков, как запоминать информацию быстрее

«Учимся учиться», или «Learn how to learn» - это один из самых популярных онлайн-курсов в мире, который уже прошли больше 2,5 миллионов человек! В этом году основательница курса, доктор Оклендского университета (США) Барбара Окли приехала на конференцию EdCrunch в Москве и поделилась своими приемами:

- В детстве я мечтала стать лингвистом, и хотела выучить как можно больше новых языков, - рассказывает профессор Окли. - Поэтому сразу после школы я пошла… в армию! Там поступила в военный институт языковой подготовки, где выучила русский язык. Тогда я сформулировала для себя основные принципы запоминания новой информации. Они очень помогли мне, когда позже я решила сменить специальность и занялась биологией и инженерными науками. Приемы, о которых рассказываю в этом курсе и в своих книгах, основаны на нашей физиологии, на том, как работает человеческий организм. Поэтому они универсальны — вне зависимости от того, надо ли нам выучить новую формулу, прочитать книгу или натренировать какой-либо навык.

Два режима работы мозга

Наш мозг работает в двух режимах — сфокусированный и рассеянный. Первый режим позволяет нам сосредоточить все внимание на какой-то задаче. Именно так мы пытаемся умножить 6 на 8 в уме или вычисляем проценты по кредиту. О такой сфокусированности мечтает любой учитель! Увы, проблема в том, что мозг не может долго работать в таком режиме, это потребляет слишком много энергии. Так что при решении подобных задач очень важно делать перерывы — например, каждые полчаса.

Второй режим — рассеянный, похож на режим автопилота. Сравните двух водителей: начинающий шофер все свое внимание тратит на переключение передач и положение руля, путается в педалях и не обращает внимание на знаки. А вот опытный водитель делает все эти вещи на автомате, и может одновременно с этим слушать радио, разглядывать рекламные баннеры, да еще и говорить по телефону. Когда мозг работает в рассеянном режиме, это позволяет нам видеть общую картину, запоминать связи между явлениями и находить нестандартные решения. Простой способ переключиться в такой режим — обсудить то, что вы только что узнали, с другими! Ну или хотя бы просто проговорить вслух новую информацию своими словами.

Метафоры в помощь

Хороший способ запоминать сложные вещи — это метафоры. Основная задача тут — это подобрать метафору так, чтобы она сама напоминала нужные свойства и особенности этого явления.

- У людей есть два типа памяти — кратковременная и долговременная, - приводит пример Барбара Окли. - Кратковременную можно сравнить с жонглером, который может удержать в воздухе только четыре предмета. Задача кратковременной памяти — связать эти предметы в одну цепь понятий. А вот долговременная память — это склад, на котором эти цепи хранятся.

Именно поэтому, когда мы учимся чему-то новому, нужно выделять связи между явлениями и событиями. Это позволяет освободить “руки” у кратковременной памяти. Так она сможет работать не с отдельными терминами, а с их цепочками, и быстро извлекать их со склада долговременной памяти в нужный момент.

- Так люди становятся экспертами в своей области - они хранят в своей памяти не просто отдельные фрагменты и цепочки знаний, а целые сети информации, которые могут легко вспомнить и быстро использовать, - объясняет профессор.

Повторение — мать учения

Так как же научиться выстраивать такие логические цепочки? Во-первых, не пытаться выучить все и сразу. Новую информацию надо усваивать постепенно, небольшими частями, и не бежать впереди паровоза:

- Представьте, что вы строитель, а кирпичи — это кусочки информации, которые вы пытаетесь запомнить, - приводит другой пример Барбара Окли. - Чтобы построить стену, нужно выложить ряд таких кирпичей, и дать цементу между ними просохнуть. И только потом можно выкладывать следующий ряд. Если же вывалить все сразу, то стена развалится. То есть, будет каша в голове.

Чтобы дать новым знаниям укрепиться в голове, нужно… больше спать и отдыхать. Настоящее обучение происходит именно в процессе сна, когда мозг обрабатывает и сортирует полученную за день информацию. И чтобы она не стерлась, этот новый материал нужно повторять.

Повторение помогает лучше усвоить новую информацию и двигаться дальше. Поэтому школьникам и дают прописи, кучу однотипных задачек по математике и бесконечные упражнения по русскому языку.

- Заниматься один раз в неделю бесполезно — за это время новая информация сотрется из памяти. Тренироваться каждый день тоже неэффективно, мозг не будет успевать обрабатывать поток информации. Оптимальный вариант — учиться 3-4 дня в неделю, а в остальное время давать себе отдых. И лучше, чтобы эти выходные были не подряд, - советует профессор.

Одной строкой

- Не получается найти решение — забейте! Возможно, оно придется позже само.

- Узнали какое-то явление или понятие? Попробуйте увидеть его в другом контексте. Например, прошли понятие золотое сечение - ищите его в формах растений и в зданиях вокруг.

- Меняйте атмосферу учебы — отправляйтесь с аудиокнижкой на пробежку или в парк.

- Обуяла лень? Для борьбы с прокрастинацией сосредоточьтесь не на результате, а на процессе! Договориться с самим собой «Сейчас 20 минут порешаю эту задачу и отдохну» гораздо легче, чем уговаривать себя сделать все и сразу.