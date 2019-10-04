Вагонные песни — не плевое дело

- Нам нельзя опоздать на эту электричку! - на бегу бросает Виталик.

У Виталика за спиной огромный кофр с гитарой, а на легкой раме с колесиками он тащит за собой, как танк, небольшой усилитель и стойку с микрофоном. Несемся к входу на станцию «Каланчевская», от которой пригородные электрички катаются по Рижскому направлению. «Собака» только что остановилась на перроне. Проскакиваем через турникеты, акробатически быстро прикладывая карты «Тройка», врываемся на платформу и успеваем-таки в электричку за секунду до того, как двери закрылись.

- Чего мы так бежали? Электрички каждые пять минут ездят…

- Ты не понимаешь. Все просчитано. У нас сейчас самая удобная стыковка. Нам до Снегирей, там пересядем на электричку в обратную сторону и вернемся в Москву…

Виталию Шаманову 30 лет. Он - профессиональный музыкант, играющий в пригородных электричках.

«ИЗ РЕСТОРАНА УШЕЛ. ЗДЕСЬ ЛУЧШЕ…»

Воскресенье. Вечер. В вагонах народу немного. Главный расчет - та самая обратная электричка в Снегирях (это рядом с Истрой), в которой будут возвращаться в Москву дачники. А пока есть пара станций, чтобы отдышаться.

- Я переехал в Москву лет десять назад, - рассказывает про себя Шаманов. - Я из поселка под Иркутском. Там учился в колледж искусств, играл на баяне. Но страсть к гитаре в итоге все-таки пересилила.

Музыканты - уже много лет такой же неизменный атрибут пригородных электричек, как продавцы всего-на-свете: чудо-стелек, обложек для паспортов, носков, суперпуперклея и прочего. В дороге встречаются артисты разных жанров и степени таланта. Виталик - играет на гитаре и поет.

- Раньше у меня была пятидневка, - рассказывает Шаманов. - Выходил на работу по электричкам со среды по воскресенье. Но сейчас я много времени на студии провожу, мы с нашей группой РХБЗ альбом пишем… (при случае найдите в Ютюбе их песню «Горький Макс», - Авт.) Сейчас я только в выходные выхожу. А еще раньше я и в ресторанах какое-то время работал.

- Почему там не остался?

- В электричке в хороший день можно 3-4, а то и 5 тысяч рублей поднять. В ресторанах мне так не везло.

Музыканты - уже много лет такой же неизменный атрибут пригородных электричек, как продавцы всего-на-свете.Фото: Александр РОГОЗА

РОК, ВЫСОЦКИЙ, ЛЕПС

Вместо гримерки - тамбур. Куртка привычными движениями отправляется в опустевший гитарный чехол. Виталик подстраивает свою шестиструнку. Двумя щелчками по кнопкам врубает усилитель (он на аккумуляторах, заряда хватает на два-три дня работы) с микрофоном. И, широко раскрыв двери тамбура, как занавес, выходит на сцену… В вагон, то есть.

«Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант.

Расправил нервною рукой на шее черный бант…» - начинает знакомое.

Пенсионер, читавший на соседней лавке газету, вскидывает брови. Компания подростков чуть поодаль продолжает залипать в телефонах.

Поет Шаманов хорошо. Профессионально, чисто. А по гитарной части он вообще большой мастер: без всяких фонограмм умудряется и аккордами играть, и небольшие соло одновременно наяривать.

У Виталика «фишка»: две песни на вагон. После Никольского начинается Высоцкий.

«Корабли постоят и ложатся на курс,

Но они возвращаются сквозь непогоды…»

Закончив, музыкант бросает в микрофон сердечное «спасибо», и, подхватив гитару с усилком на колесиках, движется через вагон. Те, кому понравилось, протягивают деньги.

- Спасибо. Спасибо, - кивает Виталик.

Дальнейшие наши разговоры - в переходах между вагонами.

- Репертуар я по себе выбираю. Пробовал популярные хиты разбирать, но звучит туповато - без души. Хорошо получается, когда песня тебе самому нравится. Чаще всего я играю русский рок. Есть несколько песен Высоцкого. Лепса одно время пел. Мне некоторые песни нравятся…

«ОХРАНА НИКОГДА НЕ ТРОГАЕТ»

Вагона через два Шаманов поет что-то из «Би-2».И вдруг дальняя дверь распахивается и навстречу музыканту грузной походкой идет ЧОПовец. Ох, погонит он сейчас нашего Виталика…

К моему удивлению, охранник проходит мимо. Никаких претензий нет.

- На самом деле, охрана меня никогда не трогает. Ну, или почти никогда, - объясняет мне позже Шаманов. - Да, в вагонах висят правила - мол, «не допускается играть музыку и петь через динамики». Но я все-таки максимально тихо это делаю. И репертуар подбираю лирический. Я же никому не мешаю, да?

За этот вечер мы встречаем охрану еще раз пять, дважды - контролеров. И никто цепляться не стал.

В дороге встречаются артисты разных жанров и степени таланта. Виталик - играет на гитаре и поет.Фото: Александр РОГОЗА

«С КОЛЛЕГАМИ ДОГОВАРИВАЕМСЯ»

В Снегирях у нас минута на пересадку. Шаманов несется под проливным дождем - усилитель хоть и накрыт специальным чехлом, но мало ли…

- С другими музыкантами часто приходится пересекаться?

- Бывает. Со многими мы за эти годы перезнакомились. У нас есть определенный кодекс. Начинать нужно либо с хвоста, либо с головы состава. Это чтобы ты вдруг не влез в вагон, а там уже кто-то работает. Даже если на одной станции с тобой сел один коллега, мы договариваемся, кто идет первым, кто следом. Но лучше, если идем с разных сторон. Где-то посередине состава мы встречаемся и расходимся. Никто никому клиентуру не перебивает.

- А на вокзале музыканты никому не «отмечаются»? Ну, знаешь, процент со сборов…

- Да ну. У нас такого нет.

С Виталиком Шамановым мы прощаемся уже на «Дмитровской». Девять часов вечера. А ему сейчас до Рижского, а потом еще один рейс - до Снегирей и обратно.

ВОПРОС - РЕБРОМ

На эти заработки можно жить?

Прошу Виталика вспомнить самый щедрый на гонорары день.

- Мы с моим коллегой по группе Женей Янченко этим летом работали по электричкам, на которых народ ехал на фестиваль «Нашествие» в Тверскую область. Очень благодарная публика была. Тысяч по 6 мы с Женей заработали за один день. А однажды один парень спросил: «Знаешь «Небо славян» группы «Алиса»? А я ее знаю. Спел. А он мне - 5 тысяч.

В конце концов Виталий откровенничает:

- Несколько лет назад мы с женой задумали съездить на Байкал. Посчитали - 150 тысяч рублей. И еще сверху, чтобы оплатить ипотеку за квартиру, то да се. За месяц до отъезда начали откладывать. Я работал по 8-10 часов, пять дней в неделю. Эту сумму мы в итоге собрали. Если не лениться и все правильно рассчитывать, хватит не только на хлеб, но и на масло с колбасой. Но ты не думай, что это так просто - поешь себе песенки… Ты попробуй потаскай целый день всю эту аппаратуру на себе. К тому же, вагон в дороге постоянно раскачивается. А тебе нужно играть на гитаре, не фальшивя, петь и при этом держать равновесие, чтоб не упасть. Ты бы видел мои ноги - икры, как у профессионального бегуна! Многие не выдерживают. Уходят.