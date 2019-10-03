РусГидро экономит миллиарды

Одним из ключевых мероприятий Российской энергетической недели стал так называемый День поставщика. Это ежегодная конференция крупнейшего российского энергохолдинга РусГидро, которая собирает производителей и поставщиков продукции, услуг для энергетических компаний.

На открытии конференции генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов заявил, что компания заинтересована в эффективных закупках качественных работ, продукции и получении экономии, которая во многом достигается за счет конкуренции среди поставщиков.

-Основными принципами нашей системы закупок являются прозрачность процедур, равное отношение ко всем участникам рынка, отсутствие искусственных и необоснованных барьеров для участия, - отметил Николай Шульгинов.

Кстати, почти все конкурентные закупки по Группе РусГидро проводятся в электронном виде, и на каждую приходится в среднем 3,3 участника.

Директор департамента закупок РусГидро Денис Торопов сообщил, что экономия по результатам закупок Группы РусГидро только за 2018 год составила 9,91 млрд. рублей. На это повлияли конкурентные процедуры, сметный контроль и оптимизация стоимости текущих контрактов.

РусГидро поддерживает среднее и малое предпринимательство: объем закупок у этого сектора за 2018 год составил более 64 млрд. рублей из 280 млрд., что заметно превышает установленный правительством порог в 18%,.

СПРАВКА

РусГидро проводит День поставщика с 2016 года. За это время ее участниками стали представители более 700 российских и иностранных компаний.

В этом году на конференции кроме руководителей РусГидро выступили представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Общественной организации «ОПОРА РОССИИ», Единой электронной торговой площадки «Росэлторг» и компаний-поставщиков.

Они обсудили основные показатели закупочной деятельности Группы, требования к участникам процедур, типовые ошибки при подготовке заявок, особенности работы с поставщиками на Дальнем Востоке, принципы инновационного развития РусГидро, практику закупок в области информационных технологий, вопросы поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства, отечественного производителя и другие вопросы.